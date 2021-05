Pārkāpj pulcēšanās ierobežojumus

Par spēkā esošo epidemi­oloģisko ierobežojumu neievērošanu pēc garajām Lieldienu brīvdienām vēsturiskā Cēsu rajona teritorijā noformēti 13 administratīvie pārkāpumi.

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes (VP VRP) vecākā speciāliste Zane Vaskāne “Druvai” atklāj, ka no 6. līdz 28.aprīlim pieņemtajiem lēmumiem 12 saistīti ar pulcēšanos, vienā gadījumā protokols par administratīvo pārkāpumu noformēts cilvēkam, kurš neievēro pašizolāciju.

Administratīvo pārkāpumu skaits gan neliecina par iedzīvotāju ideālu attieksmi pret ierobežojumiem, taču likumsargi jau daudzkārt uzsvēruši – mērķis nav sodīt, bet gan informēt un nodrošināt, ka cilvēki izprot šos nosacījumus. “Joprojām tiek fiksēti gadījumi, kad administratīvo pārkāpumu procesu uzsākšana ir neizbēgama,” uz klajas ignorances gadījumiem norāda Z.Vaskāne, piemetinot, ka ļaudis pavasarī turpina aktīvi pulcēties un rīkot arī privātus pasākumus.

VP aizvien turpina īstenot valstī spēkā esošo ierobežojumu ievērošanas preventīvās pārbaudes, kā arī reaģē uz informāciju par iespējamajiem pārkāpumiem. Nereti gan situācijas no malas var izskatīties citādas, nekā atklājas. Tā, piemēram, par nesen Amatas novadā nakts laikā kādā pirtī izcēlušos ugunsgrēku, kur publiski pieejamajā informācijā minētas septiņas no ēkas evakuējušās personas, var rasties aizdomas, ka tur, iespējams, sarīkota patlaban neatļauta ballīte. Tomēr VP VRP pārstāve “Druvai” apliecināja, ka visas minētās personas nudien bijušas no vienas mājsaimniecības.