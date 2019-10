Pārgaujas novadā vīrietis, vadot automašīnu, uzbrauc alnim

Aizvadītajās dienās, laika posmā no 04.oktobra līdz 07.oktobrim, saņemta informācija par 235 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Reģistrēti 28 ceļu satiksmes negadījumi, kur septiņos no gadījumiem ir septiņas cietušas personas. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdušies 16 transportlīdzekļu vadītāji, no tiem seši bija automašīnu šoferi, seši velosipēda vadītāji, viens motociklists, divi mopēda vadītāji un divos gadījumos vadītājs atteicās no pārbaudes. Noformēti 331 administratīvā pārkāpuma protokoli ceļu satiksmes jomā, no kuriem 180 bija par atļautā ātruma pārsniegšanu un viens par agresīvu braukšanu.

5.oktobrī Pārgaujas novadā, Raiskuma pagastā uz autoceļa Umurga – Cēsis – Līvi 33. kilometrā vīrietis, vadot automašīnu, uzbrauca meža dzīvniekam (alnim). Ceļu satiksmes negadījuma rezultātā cieta divas personas, bet medicīnas iestādē nogādāta viena persona.

Tāpat nedēļas nogalē reģistrēti vairāki ceļu satiksmes negadījumi, kur dažādas traumas guvuši velosipēdisti. Valmierā kāda sieviete, vadot velosipēdu pa trotuāru, saskrējās ar citu velosipēda vadītāju, kā rezultātā krita un guva traumas, cietusī pēc palīdzības vērsās medicīnas iestādē, bet Cēsīs vīrietis vadīja automašīnu un, veicot kreiso nogriešanās manevru, nepamanīja velosipēdistu, kurš brauca pa galveno ceļu, kā rezultātā notika sadursme. Ceļu satiksmes negadījumā cieta velosipēdists, kurš nogādāts medicīnas iestādē. Savukārt Amatas novadā, pa grants seguma ceļu, kāds vīrietis, vadot velosipēdu, krita un guva miesas bojājumus. Nogādāts medicīnas iestādē.

Aizvadītajā nedēļas nogalē pie transportlīdzekļa stūres alkohola reibumā apturēti seši automašīnu vadītāji – no tiem četri piedalījušies ceļu satiksmē bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, bet četriem vadītājiem minimālā alkohola koncentrācija izelpā bijusi lielāka par 1,5 promilēm.

Gulbenē, pa Brīvības ielu kāds vīrietis vadīja automašīnu bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, būdams 1,83 promiļu reibumā, bet Alūksnē kāds autovadītājs ceļu satiksmē piedalījies 2,42 promiļu reibumā. Savukārt Cēsu novadā, Cēsīs kāda sieviete ceļu satiksmē piedalījās pamatīgā alkohola reibumā. Sievietes izelpā policisti konstatēja 2,48 promiles. Visiem vadītājiem noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

6.oktobrī Valmieras iecirkņa apkalpojamā teritorijā ap pulksten 23:08 kāda sieviete, nenoskaidrota iemesla dēļ, nepakļāvās policijas darbinieku likumīgajai prasībai apturēt transportlīdzekli un bēga. Policijai izdevās apturēt transportlīdzekli un noformēt administratīvā pārkāpuma protokolu. Jāiebilst, ka vadītāja nebija alkohola reibumā.