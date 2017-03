“Pārgauja” soli līdz pusfinālam

Rokas spiediens. Sērijas trešajā spēlē par labākajiem spēlētājiem savās komandās tika atzīti brāļi Rajecki: Mārtiņš "Pārgaujas" sastāvā un Andris "Lekrings" rindās. Aizmugurē viens no spēles tiesnešiem Māris Kumerdanks. Foto: no albuma Sērijas trešajā spēlē par labākajiem spēlētājiem savās komandās tika atzīti brāļi Rajecki: Mārtiņš "Pārgaujas" sastāvā un Andris "Lekrings" rindās. Aizmugurē viens no spēles tiesnešiem Māris Kumerdanks.

Jau šīs nedēļas nogalē Stalbes “Pārgauja”, iespējams, pārrakstīs komandas florbola vēsturi, iekļūstot Latvijas florbola virslīgas izslēgšanas spēļu pusfinālā.

Šobrīd sērijā līdz četrām uzvarām “Pārgauja” pret Cēsu “Lekrings” ir vadībā 3:1. Jāteic, cēsnieki tā arī nav spējuši atrast pretargumentus Stalbes “Pārgaujai”, no četrām spēlēm trijās piedzīvojot, varētu pat teikt, sagrāves, zaudējot ar piecu vārtu starpību. Kopējā vārtu attiecība 28:14 Stalbes komandas labā.

Atgādināsim, ka pirmajā spēlē “Pārgauja” uzvarēja 6:1, otrajā “Lekrings” izglābās pamatlaika pēdējās minūtēs un papildlaikā izrāva uzvaru. Trešā un ceturtā spēle notika Kocēnos, jo “Pārgaujas” mājas laukuma lielums neatbilst izslēgšanas spēļu prasībām. Līdzjutēji gaidīja aizraujošu cīņu, taču abas spēles aizritēja “Pārgaujas” zīmē. Jau trešās spēles 17.minūtes sākumā rezultāts kļuva 5:0 “Pārgaujas” labā. “Lekrings” nomainīja vārtsargu, Normunda Krūmiņa vietā stājās Markuss Plūdums. Likās, tas sapurinās cēsniekus, jo tūlīt arī viņi guva pirmos vārtos. Taču turpinājums nesekoja, Stalbes komanda droši saglabāja pārsvaru. Pēc divām trešdaļām 8:3, trešā perioda sākumā jau 10:3 un spēles liktenis bija izšķirts. “Pārgauja” nedaudz samazināja apgriezienus, kas cēsniekiem ļāva gūt divus vārtus, taču spēles iznākumu tas neietekmēja – 10:5 “Pārgaujas” labā.

Uzvarētājiem pa diviem vārtiem guva Lauris Ābols, Oskars Balodis un Gvido Lauga, pa vienam – Mārtiņš Rajeckis, Edgars Puriņš, Emīls Eglītis, bet vienreiz cēsnieki ievirzīja bumbiņu savos vārtos. “Lekrings” labā vārtus guva: Andris Malkavs, Emīls Dzalbs, Andris Rajeckis, Toms Šmits un Artis Savins.

Ceturto spēli daudz aktīvāk sāka Cēsu komanda, pirmajās minūtēs izveidojot vairākus bīstamus momentus pie pretinieku vārtiem, taču bumbiņa vārtos negribēja lidot. Tad pierādījās senā patiesība – ja neiemet tu, iemetīs tev. Tā arī notika, un 13.minūtē tablo jau rādīja 3:0 “Pārgaujas” labā. Līdz perioda beigām “Lekrings” vienus vārtus atguva, bet viņiem neveiksmīgas bija otrās trešdaļas pirmās desmit minūtes, kad Stalbes komanda guva trīs bezatbildes vārtus, panākot 6:1. Kļuva skaidrs, ka arī šajā spēlē uzvarētājs ir zināms. Spēles tālākā gaita neko nemainīja, komandas vēl guva pa diviem vārtiem. Fināla sirēnai skanot, 8:3 “Pārgaujas” labā un visā sērijā 3:1.

Uzvarētāju labā divus vārtus guva O. Balodis, pa vienam – Gatis Gailis, L. Ābols, Edijs Vents, Kristers Jansons, E. Eglītis, G. Lauga. Cēsu komandas labā: A. Rajeckis, Pēteris Trekše, Olafs Zvīnis.

Līdzjutēji atzīmēja, ka krietni motivētāki pirms spēles un spēles gaitā bija “Pārgaujas” spēlētāji, taču Cēsu komandai bijušas problēmas ar iekšējo disciplīnu, bieži izskanējuši savstarpējie pārmetumi par to vai citu spēles epizodi. Viss liecina, ka “Lekrings” zaudējis to komandas garu, vienotību, kas bija vērojama agrāk. Šī nav komanda, kas gatava cīnīties par kāroto čempiona titulu. Lai gan pirms izslēgšanas spēlēm komandas treneris Artis Malkavs atzina, ka ar katru spēli jāaudzē līmenis, pagaidām tas nav vērojams. Samērā katastrofāla ir metienu precizitāte un momentu realizācija. “Pārgaujas” spēlētāji ir ātrāki, precīzāki un motivētāki. Raugoties “Lekringa” spēli, pārņem deja vu sajūta, proti, ka šādi spēles risinājumi jau redzēti vairākus gadus. Iespējams, arī “Pārgauja” to saprot, tāpēc spēj neitralizēt pretinieku uzbrukumus, bet paši izveidot ātrus, negaidītus un, galvenais, rezultatīvus pretuzbrukumus.

Arī “Pārgaujas” kapteinis Mārtiņš Rajeckis atzīmē, ka ar motivāciju spēlētājiem nav problēmu: “Spēlētāji ilgus gadus nav tikuši izslēgšanas spēlēs, tāpēc motivācija nav īpaši jāmeklē. Komandā atgriezušies spēlētāji, piemēram, Gvido Lauga, kas ir līderis, gūst vārtus; ir treneris, kurš precīzi izstāsta, kas kuram jādara, un tas dod rezultātu. Arī momentu realizācija pagaidām ir ļoti laba.”

Uz jautājumu, vai nav pārsteigums, ka pretinieks rāda tik vāju sniegumu, M. Rajeckis atbild, ka varbūt “Pārgauja” ir stipra: “Protams, neviens negaidīja tik lielus rezultātus, bijām gatavi daudz līdzīgākām spēlēm tieši rezultātu ziņā. Spēlē, bumbiņas kontrolē jau neesam tie, kuri dominē laukumā, bet mums realizācijas procents ir krietni augstāks.”

Sērijā līdz četrām uzvarām “Pārgaujai” atlicis tikai viens solis, “Lekringam” vairs nav, kur atkāpties, viņiem nepieciešamas trīs uzvaras pēc kārtas. Tas, protams, nav nereāli, bet tad kaut kas kardināli jāmaina spēles stilā.

“Pārgaujas” kapteinis atzīst, ka šis pēdējais solis būs pats grūtākais, taču iespēja pirmo reizi nokļūt pusfinālā būs vēl papildu motivācija: “Gribētu visu pabeigt šajā nedēļas nogalē, bet sports tāpēc ir interesants, ka ir neprognozējams. Bet būsim gatavi cīnīties!” Sērijas piektā spēle notiks sestdien Cēsīs, ja būs nepieciešama sestā, tā svētdien risināsies Kocēnos. Ja arī tad vēl uzvarētājs nebūs noskaidrots, izšķirošā, septītā, spēle risināsies Cēsīs 15.martā.

Šogad jau pusfinālā iekļuvusi komanda “Lielvārde/ FatPipe”, kas pārspēja “FK Kurši” visās četrās spēlēs. Tieši ar Lielvārdes komandu būs jātiekas Cēsu vai Stalbes florbolistiem.

Vēl aizvadītās nedēļas nogalē “Rubene” divas reizes pārspēja Ilvara Baloža trenēto “FBK Valmiera” un sērijā ir vadībā 3:1. Ar šādu rezultātu “Triobet/ Ulbroka” ir vadībā pret “Rockets”.