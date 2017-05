Pārbaudot 161 trauksmes sirēnu, darbības traucējumi konstatēti deviņām ierīcēm

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) pārbaudot 161 trauksmes sirēnu, darbības traucējumi konstatējis deviņām trauksmes apziņošanas ierīcēm, aģentūru LETA informēja VUGD. VUGD šodien visā Latvijā uz trim minūtēm ieslēdza trauksmes sirēnas, lai pārbaudītu civilās trauksmes un apziņošanas sistēmas darbību – sirēnu tehnisko stāvokli, bojājumus vai traucējumus sirēnu darbībā un to skaņas signāla dzirdamību.

Šodien tika ieslēgta 161 no 164 Latvijā esošajām civilās aizsardzības trauksmes sirēnām, bet netika iedarbinātas tās trīs trauksmes sirēnas, kuras ir demontētas pirms pārvietošanas. Šodien bez traucējumiem un bojājumiem darbojās 152 trauksmes sirēnas, bet deviņām trauksmes sirēnām tika konstatētas tehniskas problēmas. Astoņas sirēnas izdevās iedarbināt manuāli.

Rīgā un Rīgas reģionā no 54 pārbaudītajām sirēnām bez darbības traucējumiem nostrādāja visas, Kurzemē arī darbojās visas 29 pārbaudītās sirēnas, Zemgalē no pārbaudītajām 22 sirēnām darbojās 19, bet trīs tika ieslēgtas manuāli, Latgalē no pārbaudītajām 28 sirēnām darbojās 25, bet trīs tika iedarbinātas manuāli, savukārt Vidzemē no 28 sirēnām nostrādāja 25, bet divas izdevās iedarbināt manuāli.

Iepriekšējā trauksmes sirēnu pārbaudē, pagājušā gada oktobrī, no 164 sirēnām tika iedarbināta 161, no kurām bez traucējumiem un bojājumiem darbojās 154 trauksmes sirēnas.

Šodien VUGD 112 Zvanu centri saņēma 114 zvanus no iedzīvotājiem, kuri nezināja par trauksmes sirēnu darbības pārbaudi vai arī ziņoja par to, ka nedzird sirēnas.

Latvijā izvietotās 164 trauksmes sirēnas nenodrošina to dzirdamību visā Latvijas teritorijā, bet iedzīvotājiem nav jāsatraucas par to, ka viņi nesaņems informāciju par apdraudējumu vai katastrofu. Paralēli trauksmes sirēnu iedarbināšanai, lai informētu par izveidojušos situāciju, ārkārtas situācijās operatīvie dienesti izmantos arī citus apziņošanas līdzekļus, piemēram, paziņojumu nodošanu caur operatīvo transportlīdzekļu skaļruņiem, iedzīvotāju dzīvesvietu apsekošanu.

Trauksmes sirēnas ir paredzētas iedzīvotāju ātrai brīdināšanai gadījumos, kad ir kāda ārkārtēja situācija, notikusi dabas vai tehnogēna katastrofa, vai arī pastāv to draudi. VUGD atgādina, ka gadījumos, ja iedzīvotāji iepriekš nav brīdināti par sirēnu pārbaudi, tās izdzirdot, jāieslēdz radio vai televizors, kur tiks pārraidīta informācija par iespējamo apdraudējumu un rekomendācijas par aizsardzības pasākumiem un turpmāko rīcību.

Trauksmes sirēnu pārbaude notiek divas reizes gadā.