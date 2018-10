Parādnieku dēļ citiem nav jācieš

Ir silti. Priekuļu novada pašvaldības siltumenerģijas un siltumtehnikas inženieris Andis Karps stāsta, ka siltuma piegāde Priekuļos sākusies 1.oktobrī, katras mājas vecākais izvēlējies, kurā dienā pieslēgt siltumu visai ēkai. Foto: Marta Martinsone - Kaša Priekuļu novada pašvaldības siltumenerģijas un siltumtehnikas inženieris Andis Karps stāsta, ka siltuma piegāde Priekuļos sākusies 1.oktobrī, katras mājas vecākais izvēlējies, kurā dienā pieslēgt siltumu visai ēkai.

Apkures sezonas sākums vienmēr saistīts ar gaidīšanu, kad radiatori būs silti. Privātmājās dzīvojošajiem vienkāršāk, viņi apkures sezonu uzsāk tieši tad, kad to vēlas.

Daudzdzīvokļu mājās iedzīvotājiem tas atkarīgs no vairākiem aspektiem, tostarp no mājas kopējās parādu situācijas. Tāpēc siltums dzīvokļos ne visos namos nonāk vienā dienā, gadās, ka dažā daudzdzīvokļu mājā jau radiatori silti, kamēr citā talkā jāņem elektriskie sildītāji, jakas un siltākas segas. Tiesa, tas vērojams tikai Cēsīs, kur saimniecība lielāka, tātad arī parādnieku vairāk. Atgādināšu, ka septembrī, rakstot par operatora maiņu uzņēmumā “Cēsu siltumtīkli”, tā pārstāvis norādīja, ka, sākoties šai apkures sezonai, parāds būs aptuveni tāds pats kā pēdējos trijos gados, proti, ap 200 000 eiro.

Redakcijai vairāki lasītāji sūdzējās, ka dzīvokļi ir auksti, jo namam netiek piegādāts siltums. Ēku apsaimniekotāja SIA”CDzP” valdes loceklis Ģirts Beikmanis skaidroja, ja kādā mājā dzīvokļu īpašniekiem uzkrājušies lielie parādi, ja nav veikti maksājumi, apkures pieslēgšana tiek aizkavēta: “Tā notiek katru gadu, izņēmums nebija arī šis. Apkures uzsākšana tiek saskaņota ar siltuma ražotājiem, bet šajā nedēļā jau visas mājas Cēsīs saņems siltumu.”

Viņš arī norāda, ka aizkavēšanās parasti dod pozitīvu efektu, parādnieki steidz veikt vismaz daļēju samaksu: “Nav noteikti jāsamaksā uzreiz viss, bet lai redzama cilvēku vēlme kārtot parādus. Kāpēc lai kaimiņiem būtu jādotē siltums, ko saņem nemaksātāji? Iepriekšējos gados māju vecākie nāca uz tikšanos ar siltuma ražotājiem, pētīja, kāda ir situācija, kuri lielākie parādnieki, ar kuriem jārunā. Kopīgi skatījāmies, kur varbūt ir tikai nedisciplinētība, kur jau kaut kas nopietnāks. Ja par kādu parādnieku ir tiesvedība, to saprot visas puses, tur atliek gaidīt rezultātu.”

Kopumā parādu situācija pēdējos gados esot ar nelielu pozitīvu zīmi, proti, kaut kas no vecajiem parādiem tiek maksāts, piedzīts caur tiesvedību. Kopumā gada laikā siltuma lietotāji samaksā vairāk, nekā norādīts kārtējos rēķinos. Taču, kamēr vieni steidz tikt vaļā no parādiem, dažiem tie krājas no jauna.

Ģ. Beikmanis stāsta, ka apkures sezonas bremzēšana saistīta tikai ar tiem parādiem, kuri ir pašreizējiem dzīvokļu īpašniekiem: “Joprojām pilsētā ir smags parādu slogs no senākiem laikiem, un tā ir valsts mēroga problēma, bet valsts turpina izvairīties no risinājuma meklēšanas. Pakalpojums savulaik ir sniegts, par to jāmaksā, no mājas uzkrājumiem par to ir samaksāts. Nevaram taču sētniekam teikt, ka nevarēs samaksāt pilnu algu, jo kādam dzīvokļa īpašniekam iestājusies maksātnespēja. Valsts tā arī nav skaidri pateikusi, kas maksā par tiem, no kuriem nevar neko piedzīt, jo viņam iestājusies maksātnespēja.”

Citās aptaujātajās pašvaldībās norādīja, ka viņi šādus audzināšanas paņēmienus nepiekopj. Priekuļu novada pašvaldības siltumenerģijas un siltumtehnikas inženieris Andis Karps stāsta, ka apkures sezona Priekuļos un Liepā sākās 1.oktobrī: “Katrā daudzdzīvokļu namā ir individuālie siltummezgli, un mājas atbildīgais izvēlas, kad padot siltumu, vai nu aptaujājot iedzīvotājus, vai pats pēc saviem ieskatiem. Parādi nav tik lieli, lai nepiegādātu siltumu, kamēr iedzīvotāji nav samaksājuši. Mums ir pašvaldības katlumāja, nākam cilvēkiem pretī.”

A. Karps stāsta, ka šajā apkures sezonā par siltumu nāksies maksāt dārgāk, Priekuļos no novembra šogad būs jau otrais cenas kāpums. Pērnā gada nogalē tika apstiprināts, ka no 1.aprīļa tarifs būs 44.30 eiro par megavatstundu (bez PVN), bet 27.septembrī deputāti apstiprināja jauno apkures tarifu Priekuļos, kas tagad ir 47,54 EUR/ MWh bez PVN. Tarifs stāsies spēkā no 1.novembra. Kā vēsta informācija, Liepā tarifs ir 39,13 EUR/ MWh bez PVN.

Apkurei Priekuļos un Liepā izmanto šķeldu, dabas gāze ir kā rezerves variants, ja iestājas neplānots aukstums vai gadās kādas tehniskas problēmas. Šonedēļ Priekuļos pārbaudīts, kā gāzes katls strādā, A. Karps stāsta, ka priekulieši uzreiz pamanījuši lielo skursteni kūpam. Nācies pat skaidrot, ka šāda pārbaude neietekmēs maksu par apkuri.

SIA “Līgatnes nami” valdes loceklis Dāvis Lācis stāsta, ka arī viņu novadā apkures sezona sākta 1.oktobrī. Dažās mājās gan izskanējusi vēlme saņemt siltumu septembra beigās, tomēr nolemts sākt oktobrī.

“Sazinājāmies ar ēku pārstāvjiem, vienojāmies, ka nebojāsim septembri ar maksu par apkuri, bet sākam 1.oktobrī. Visi piekrita, un oktobra pirmajā dienā tika uzsākta visu ēku apsildīšana, ” stāsta D. Lācis.

Pēc viņa aprēķiniem kopējā parādu summa novadā ir aptuveni 24 tūkstoši, kas nav pārāk liela: “Cenšamies laikus brīdināt vai ļaunprātīgas nemaksāšanas gadījumos pat uzsākt tiesvedību, lai parādi nekrājas.

Protams, apkures sezonas beigās kopējā parāda summa būs lielāka, jo visi nespēj ziemā samaksāt, bet vasarā cenšas to nosegt.

Gadās jau pa vidu kāds, kurš nemaksā ļaunprātīgi, bet tādēļ taču neatstāt visu namu bez siltuma, jo siltumu nevar atslēgt tikai vienam dzīvoklim.”