Par Priekuļos gaidāmajām pārmaiņām

Priekuļu pagastā izskanējusi ziņa, ka varētu tikt pārdota sabiedriskā centra ēka, kurā atrodas Priekuļu publiskā bibliotēka, ir telpas pašvaldības Dzimtsa­rakstu nodaļai, Pētera Rozenberga Cēsu Mākslas skolas nodarbībām, jauniešu centram un senioru kopā nākšanai, darbojas divu ģimenes ārstu prakses. Satraukumu par ēkas nākotni izteikuši vairāki pagasta iedzīvotāji. “Druva” Cēsu novada pašvaldībā noskaidroja, ka tuvākajā nākotnē nekādas pārmaiņas nav plānotas, taču par tām tiek spriests saistībā ar gaidāmo Priekuļu vidusskolas ēkas renovāciju. Pirms četrdesmit gadiem būvētā skola paredzēta 700 audzēkņiem, patlaban tajā mācās mazliet vairāk par 300 skolēniem, turklāt atbilstoši iedzīvotāju skaitam un demogrāfiskajiem rādītājiem nav paredzams, ka tas varētu dubultoties. Tāpēc, plānojot pārbūvi, tiek domāts, kā telpas racionāli izmantot.

Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs pastāstīja, ka ir priekšlikums, pārplānojot skolas telpas, domāt, vai un kādas radniecīgas pašvaldības funkcijas, kuras nekonfliktē ar skolas darbību, izvietot kādā no skolas spārniem. Paredzēts uz skolas ēku pārcelt bibliotēku, kurā apvienotu publisko un skolas bibliotēku. “Tas būtu ieguvums visiem, kam vajadzīgi bibliotēkas pakalpojumi, resursi būtu vienuviet, nebūtu jāiet no vienas uz otru vietu,” sacīja J.Rozenbergs un vērtēja, ka arī Mākslas skolas klašu un pagasta jauniešu centra atrašanās skolas ēkā apmeklētājiem, no kuriem lielākā daļa ir skolēni, būtu ērta. Sabiedrisko telpu grupā varētu plānot arī vietu, kur pulcēties senioriem un jauniešiem. “Protams, skolas telpas būtu atdalītas no citām, arī ārējā ieeja plānota atsevišķi,” uzsvēra J.Rozenbergs. Dzimtsarakstu nodaļa pieņem apmeklētājus gan Cēsīs, gan Priekuļos, savukārt vairums laulību ceremoniju notiek ārpus Dzimtsarakstu telpām. Pašreiz nav skaidrs par divu ģimenes ārstu prakšu telpām, bet, protams, ja šādas pārmaiņas notiks, tad noteikti tiks atrisināts arī šis jautājums.

“Ja visi šie procesi tiek iekustināti un īstenoti, tad telpu rokādes notiktu pēc pusotra diviem gadiem, kad būs īstenota Priekuļu skolas pārbūve. Tāpēc par sabiedriskā centra ēkas pārdošanu šobrīd gan netiek spriests. Pārdot vai izīrēt, protams, būtu viens no variantiem, ja tiešām pašvaldības funkcijām namu nevajadzēs, taču situācija un vajadzības mainās ātri, un šobrīd tiešām grūti prognozēt, kādas tās būs pēc diviem gadiem,” pauda pašvaldības vadītājs.

Kā zināms, Cēsu novada dome pagājušajā gadā lēma par Priekuļu vidusskolas izglītības pakāpes samazināšanu, turpinot attīstīt mācību iestādi kā pamatskolu. Tas deva iespēju saņemt Eiropas Savienības Atveseļošanās fonda investīcijas, lai skolā veiktu vērienīgu remontu, uzlabotu un pilnveidotu mācību vidi. Plānots ieguldīt gandrīz divus miljonus eiro.