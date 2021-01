Par mājsēdes neievērošanu jāmaksā tūkstoši

Komandantstundas kontroles pasākumos aizvadītajās brīvdienās nācies pārbaudīt daudz mazāk personu nekā iepriekšējo nedēļu nogalēs, vienlaikus likumsargiem nācās sastapties arī ar izteikti klaju ignoranci pret joprojām spēkā esošajiem ārkārtējās situācijas ierobežojumiem.

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes (VP VRP) vecākā speciāliste Zane Vaskāne “Druvai” ziņo, ka laikā no 22. līdz 24.janvāra rītam kontroles pasākumos Cēsu iecirkņa apkalpojamā teritorijā pārbaudītas 38 personas. Vēl iepriekšējās nedēļas nogalē līdzīgā laika posmā tika pārbaudīta 181 persona, tātad, salīdzinot pārbaudāmo skaitu, šīs – nu jau ceturtās kopš gadumijas – tā sauktās mājsēdes brīvdienas bijušas daudzkārt mierīgākas. Likumsargi sastaptajiem iedzīvotājiem 15 reizes snieguši preventīvus norādījumus (pirms nedēļas – 20 reizes), tomēr par apzinātu ierobežojumu neievērošanu šoreiz nācies uzsākt 23 administratīvā pārkāpuma procesus (nedēļu iepriekš – 17). Vēsturiskajā Cēsu rajonā pieķertajiem pārkāpējiem piemērotie sodi bijuši 20, 50 un 100 eiro , bet piecas personas brīvdienas atzīmējušas uz pilnu banku. Policija atkārtoti saņēmusi izsaukumu uz konkrētu adresi par šajā vietā dzirdamo trokšņošanu. Ierodoties norādītajā adresē, likumsargi konstatējuši, ka vienuviet ir vairākas personas, kuras nav no vienas mājsaimniecības. Saķeršanās ar likumsargiem katram no pieciem svinētājiem noslēgusies ar maksimālo iespējamo sodu 2000 eiro apmērā.

Taujāta par pārkāpumu intensitāti nakts stundās, Z.Vaskāne atklāj, ka aptuveni līdz pulksten diviem naktī parasti tiek konstatēts visvairāk pārkāpumu, pēc tam cilvēku kustība samazinās. Tomēr reizēm pārkāpēji tiek sastapti arī rīta agrumā – no pulksten četriem līdz pieciem.

Atgādinām, ka ārkārtējās situācijas laikā – vēl līdz 7.febru­ārim – nedēļas nogalēs (naktīs no piektdienas uz sestdienu un no sestdienas uz svētdienu) Latvijā noteikta komandandstunda jeb tā sauktā mājsēde. Šajās naktīs no pulksten 22 vakarā līdz pulksten pieciem no rīta jāuzturas savā dzīvesvietā. Naktīs atļauts pārvietoties personām, kuras dodas uz vai no darba, vai dienesta vietas un veic darba vai dienesta pienākumus, līdzi jāņem rakstisks apliecinājums, personu apliecinošs dokuments, dienesta vai darba apliecība, ja tāda ir. Mājsēdes laikā drīkst pārvietoties neatliekamo pakalpojumu sniedzēji un saņēmēji, nakts dežūrās klātienē strādājošie. Naktī drīkst pārvietoties, ja nepieciešama medicīniskā palīdzība, kā arī veterinārā medicīniskā palīdzība.