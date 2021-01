Par “mājsēdes” ierobežojumu pārkāpumiem brīvdienās Vidzemē uzsākti 455 administratīvo pārkāpumu procesi

Aizvadītajās brīvdienās laika posmā no 30.decembra līdz 4.janvāra rītam kontroles pasākumos Vidzemē pārbaudītas 2255 personas, 978 gadījumos doti preventīvi norādījumi. Tomēr par klaju un apzinātu ierobežojumu neievērošanu ir uzsākti arī 455 administratīvie procesi. Tāpat fiksēti vēl 17 pārkāpumi par kuriem tiks vēl uzsākti administratīvie procesi.

Komandantstundas uzraudzībai aizvadītajās brīvdienās Vidzemē tika iesaistīti plaši dienestu papildspēki – kopumā 785 darbinieki. Papildu jau esošajiem Valsts policijas resursiem, kas veic ikdienas darbu, tika iesaistīti vēl 56 pašvaldību policiju darbinieki un 113 zemessargu.

Vairākos gadījumos, kad policija konstatēja, ka personas ir pārkāpušas ārkārtējās situācijas ierobežojumus, attieksme no šīm personām ir bijusi agresīva. Personas ir nepakļāvušās policistu likumīgajām prasībām, veltījušas amatpersonām aizskarošas frāzes, fiziski pretojušās policistiem, grūstījušas un izteikušas draudus. Cēsīs kāds vīrietis, sarunas laikā, uzbruka policijas darbiniekiem, atteicās pildīt likumīgās prasības un izrādīja fizisku pretošanos. Savukārt Limbažu novadā, kādā dzīvoklī, notika nelikumīga pulcēšanās. 1994.gadā dzimis vīrietis pārkāpuma noformēšanas laikā atteicās nosaukt savus personas datus, kļuva agresīvs un sāka grūstīt policijas darbiniekus.

Valsts policija atgādina, ka par pretošanos varas pārstāvim vai mērķtiecīgu uzbrukumu varas pārstāvim vai citai valsts amatpersonai, kad tās pilda dienesta pienākumus, ir paredzēta kriminālatbildība un sods par šādiem pārkāpumiem ir bargs – tai skaitā brīvības atņemšana (atbildība par šādiem pārkāpumiem noteikta Krimināllikuma 269. un 270. pantā).

Aizvadītajās dienās vairākas personas pie transportlīdzekļa stūres sēdušās reibumā. Valmierā kāds vīrietis vadīja transportlīdzekli, būdams 2,41 promiļu reibumā, nepakļāvās vairākkārtējām policijas darbinieku likumīgajām prasībām apturēt transportlīdzekli (bēga). Tāpat arī Cēsu iecirkņa apkalpojamā teritorijā kāds transportlīdzekļa vadītājs nepakļāvās vairākkārtējām policijas prasībām apturēt transportlīdzekli un bēga. Šajos gadījumos uzsākti vairāki administratīvā pārkāpuma procesi, proti, par automašīnas vadīšanu reibumā, par bēgšanu, kā arī par ārkārtas situācijas laikā noteikto ierobežojumu pārkāpšanu.

Šie mājsēdes ierobežojumi, kad nedrīkst atrasties ārpus dzīvesvietas bez attaisnojoša iemesla nakts stundās jeb laika posmā no 22.00 līdz 5.00 ir salīdzinoši viegli ievērojami. Ja tas netiek darīts – par savu rīcību ir jāatbild.

Tāpēc šobrīd ir svarīga sabiedrības solidaritāte un līdzdarbība, lai kopīgiem spēkiem uzlabotu situāciju. Jāsaprot, ka šie ierobežojumi ir tikai tādēļ, lai mazinātu vīrusa izplatību, un ir ieviesti sabiedrības veselības labad. Arī turpmāk policija sadarbībā ar citiem dienestiem pastiprināti uzraudzīs, lai tiek ievēroti ārkārtējās situācijas noteiktās drošības prasības.

Valsts policija atgādina, ka mājsēde jeb iedzīvotāju pienākums atrasties savās dzīvesvietās laikā no plkst. 22.00 līdz 5.00 būs spēkā arī no 8. janvāra līdz 10. janvārim.