Par iespējamo streiku vēl diskutēs

Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības (LVSADA) padome 21.decembrī, reaģējot uz veselības ministra Daniela Pavļuta ignorējošo attieksmi pret pirms­streika sarunām, nolēma tās pārtraukt un izveidot Streika komiteju, plānojot streiku tuvāko mēnešu laikā. Tomēr netiek izslēgta arī sarunu atsākšana.

Streika komitejas priekšsēdētāja Līga Bāriņa paudusi, ka, rīkojot streiku, ņems vērā arī epidemioloģisko situāciju valstī un šīs akcijas dēļ pacienti netiks atstāti bez neatliekamās aprūpes.

Cēsu Veselības aprūpes darbinieku arodbiedrības (VADA) valdes priekšsēdētāja Sanita Jansone, “Druvas” vaicāta, vai arodbiedrība arī atbalsta streika nepieciešamību un plāno tajā piedalīties, skaidro: “Patlaban uz to atbildēt nevaru, jo vēl nav zināms LVSADA gala lēmums. Šobrīd streiks izskan tikai kā varbūtība. Lai gan ir pārtrauktas izlīgšanas sarunas ar Veselības ministriju un ir sasaukta Streika komiteja, tā vēl izvērtēs, vai tagad rīkot streiku vai tomēr nē. Jāskatās arī, kāda būs reakcija no Veselības ministrijas. Komitejai ir jāuzsāk streika priekšdarbi un jāinformē par rezultātiem februārī. Atkarībā no tā, ko februārī nolems lielā arodbiedrība, Cēsu klīnikas arodbiedrība vērtēs, vai iesaistīties. Iespējams, līdz tam laikam jau atkal kaut kas mainās, Veselības ministrija nāk pretī un apņemas izdarīt to, kas bija lūgts. Lai nonāktu līdz vēlamajam rezultātam, jāiesaistās visām pusēm. Tā kā vēl skatīsimies, kā situācija tuvākajos mēnešos attīstīsies.”

LVSADA iepriekš norādījusi, ka vairāk nekā divus mēnešus ilgajā pirmsstreika sarunu laikā veselības ministrs nav izrādījis iniciatīvu panākt konstruktīvu izlīgumu un atrast papildu finansējumu, lai izpildītu mediķu prasības atalgojuma palielināšanai.

Nākamajam gadam mediķu algām Veselības ministrija prasīja 80 miljonus eiro, taču Ministru kabinets šim mērķim piešķīra 35 miljonus eiro, kā arī papildu sešus miljonus eiro jauno ārstu jeb rezidentu algām un vēl trīs miljonus eiro māsu izglītībai.