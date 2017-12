Foto: publicitātes

Par Alojas novada domes priekšsēdētāju ievēlēts Valdis Bārda (LZS), liecina pašvaldības informācija. Bārdas kandidatūru atbalstīja astoņi deputāti, seši bija pret, bet viens biļetens bija nederīgs. Domes deputāti nolēmuši no domes priekšsēdētāja vietnieka amata atbrīvot Māri Možvillo (KPV LV), un viņa vietā iecelt Jurģi Rāceni (KPV LV). Uz priekšsēdētāja amatu bija virzīta Jāņa Bakmaņa (Vidzemes partija) un Rāceņa kandidatūras, taču Rācenis savējo atsauca.

Jau vēstīts, ka no amata atbrīvota Alojas novada dome priekšsēdētāja Dace Vilne (RA). Par viņas gāšanu nobalsoja astoņi no 15 deputātiem, tajā skaitā četri no Latvijas Zemnieku savienības (LZS) un trīs no “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un brīvībai”/LNNK (VL-TB/LNNK) deputātiem un Jurģis Rācenis (KPV LV). Pret – pati Vilne, viņas vietnieks Māri Možvillo (KPV LV), trīs “Vidzemes partijas” deputāti, vienīgā “Vienotības” pārstāve domē un otra “Reģionu alianses” deputāte.