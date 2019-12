Par agresīvu braukšanu uzskatāma apzināta ceļu satiksmei bīstama vai traucējoša uzvedība

Aizvadītajās dienās, laika posmā no 29.novembra līdz 03.decembrim, saņemta informācija par 294 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Reģistrēti 73 ceļu satiksmes negadījumi, kur astoņos gadījumos trīspadsmit cietušas personas tajā skaitā četri bojā gājušie. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdušies 10 transportlīdzekļu vadītāji no tiem pieci autovadītāji Noformēti 256 administratīvā pārkāpuma protokoli ceļu satiksmes jomā, no kuriem 104 bija par atļautā ātruma pārsniegšanu, bet 6 gadījumi par agresīvu braukšanu

Aizvadītajās dienās, laika posmā no 29.novembra līdz 03.decembrim Vidzemē reģistrēti vairāki ceļu satiksmes negadījumi, kuru galvenais iemesls bija laikapstākļiem neatbilstoša braukšanas ātruma izvēle. Lielākajā daļā negadījumu cietuši transportlīdzekļi, taču astoņos gadījumos cietušas trīspadsmit personas tajā skaitā četri bojā gājušie. Policija aicina autovadītājiem nebūt pārgalvīgiem un šajos mainīgajos apstākļos nepārvērtēt savas spējas.

2. decembrī, ap deviņiem no rīta Valsts policija saņēma informāciju, ka Madonas novada Aronas pagastā automašīna Volkswagen Transporter nobrauca no ceļa braucamās daļas un iebrauca dīķī. Pēc sākotnējās informācijas divām personām – automašīnas vadītājam un pasažierim – izdevās izkļūt no automašīnas pašu spēkiem, bet pārējie četri pasažieri negadījumā diemžēl gāja bojā. Par notikušo Valsts policija uzsāka kriminālprocesu, kura laikā tiks skaidroti notikušā apstākļi. Pašreizējā policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka ceļš konkrētajā posmā bijis apledojis.

Tāpat reģistrēti arī vairāki gadījumi, kad vadītāji pārkāpuši likumu un uz ceļa uzvedušies agresīvi. Kopumā noformēti 256 administratīvo pārkāpumu protokoli no tiem 104 ir par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu, seši gadījumi par agresīvu braukšanu. Savukārt pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdušies 10 transportlīdzekļu vadītāji.

Par agresīvu braukšanu uzskatāma apzināta ceļu satiksmei bīstama vai traucējoša uzvedība, ignorējot pārējo transportlīdzekļu intereses un drošību, transportlīdzekļa vadīšana tādā veidā, ka tiek izdarīts ceļu satiksmes noteikumu pārkāpums un radīti traucējumi vienmērīgai transportlīdzekļu plūsmai, kā arī transportlīdzekļa vadīšana pa ceļiem vai citām vietām kur iespējama kustība, apzināti izraisītā sānslīdē. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā par agresīvu braukšanu paredzēts naudas sods no 70 eiro līdz 280 eiro.