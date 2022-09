Papīra rakstus veido no augiem

Jāuzdrošinās pamēģināt. “Daba rada” dalībnieki nodarbībā. Foto: no albuma “Daba rada” dalībnieki nodarbībā.

Trešo gadu Dzērbenes radošajā mājā “Memberi” “Lampu darbnīcas” mākslinieki Ērika Māldere un Aigars Lenkevičs aicināja kopā radošos cilvēkus, lai pamēģinātu kaut ko jaunu, ļautos jaunradei.

Projektā “Daba rada -2022”, ko atbalstīja Vidzemes kultūras programma, notika septiņas tikšanās, darbošanās, diskusiju un pilnveidošanās darbnīcas.

“Sākām ar papīrmākslas darbnīcu. Tā bija iespēja eksperimentēt un radoši ielūkoties daudzveidīgajā dabas iespēju un otrreizējās pārstrādes papīrmākslas pasaulē. Tika izgatavotas mākslinieciskas, dažādu biezumu un dažādu pieejamo augu šķiedru papīrloksnes. Par tradīciju jau kļuvis liet rabarberpapīru ar citiem dabas elementiem: sēklām, pūkām, miziņām, lapiņām,” stāsta projekta vadītāja Ērika Māldere. Tai sekoja Augu darbnīca, tika pētītas augu izmantošanas iespējas, kā labāk nokrāsot papīru, šķiedru, apgūta batika un dabas druka- ekoprint, kā arī citi paņēmieni.

“Vispārsteidzošākais ir rezultāts, nekad nezini, kas iznāks, gluži kā attinot Lieldienu olu, kad tā izņemta no poda. Dalībnieki iegūtos materiālus tālāk izmantoja sajūtu grāmatas lapām, starplapām, kolāžām un vākiem. Katrs izveidoja savu mākslinieka oriģinālgrāmatu, kas apkopo visas vasaras laikā apgūtās prasmes, ilustrē katra dalībnieka sajūtas un dokumentē laiku, kurā dzīvojam, ko redzam, jūtam un par ko vēlamies runāt,” pastāsta Ē Māldere.

“Daba rada” tapusī sajūtu grāmatu izstāde “Atvērums” oktobrī būs skatāma Siguldas bibliotēkā. Izstādē ar saviem darbiem piedalīsies desmit autori. Grāmatas papildinās rakstu darbi, zīmējumi un gleznojumi, kas tapa projekta plenēra laikā.

Lampu meistarklasē papīrs ar augiem pārtapa dažādu formu gaismekļos. Tie tāpat kā katru gadu tiks eksponēti Latvijas Universitātes Botāniskā dārza Palmu mājas vestibilā un iepriecinās apmeklētājus tumšajā laikā.

Projekta noslēguma Skaņu darb­nīcā muzicēja Helēna Kozlova un Emīlija Lenkeviča. Mūzikas instrumentus – kokles, stabules, ģitāras, zvangas, bungas – papildināja citi dabas materiāli. Īpašu sajūsmu dalībniekos un klausītājos radīja muzicēšana ar zāles stiebriem. Citi to atceras no bērnības, bet daži to apguva pirmoreiz. “Skaņu darbnīca apstiprināja projekta pamatdomu – darbojoties atraisīties, būt drošā domubiedru vidū, radīt, sadarboties un gūt cilvēkam tik nepieciešamo izdošanās, veiksmes un prieka sajūtu – lab­esamību un labbūtību,” saka Ē. Māldere.

Kā ikreiz, kad satiekas radoši cilvēki, raisās sarunas par dažādām tēmām. Šovasar aktuāls bija ar mākslas izglītību, amata prasmēm un mentālo veselību saistītais. “Visi bijām vienisprātis, cik noderīgas ir roku darba prasmes. Diskutējām, vai rezultāts ir svarīgāks par darba gaitas plūdumu, sasniegto labbūtību un vai brīvprātīgais darbs var aizvest pa karjeras kāpnēm,” stāsta Ē. Māldere.

Īpaša bija tikšanās ar mākslinieci Ilzi Rudzīti, kura dalījās ar Dānijā un Itālijā gūto pieredzi, stāstīja par tradīciju saglabāšanas nozīmi. Par Turcijas dzīvesveidu un ebru tehnikas vēsturi stāstīja māksliniece, rakstniece Laima Kota. Ar savām prasmēm un grāmatmākslas sējumu veidiem iepazīstināja māksliniece Ilizane Grīnberga. Māksliniece Evija Freidenfelde stāstīja, kā top oforts, vara grebums, linogriezums, kologrāfija.

“Ir gandarījums, ka tie, kuri atbrauca uz “Daba rada”, mājup devās ar jaunām idejām, izveidoja jaunus kontaktus, iemācījās ko jaunu, noderīgu,” teic projekta vadītāja.