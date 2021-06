Pansionātos turpina ieviest atvieglojumus

Arī Cēsu pilsētas pansionāts un sociālās aprūpes iestādes “Mārsnēni” un “Sērmūkši” pakāpeniski sāk mazināt “Covid-19” dēļ noteiktos ierobežojumus.

“Druva” jau rakstīja, ka līdz ar pakāpenisku ierobežojumu mazināšanu vakcinētajiem rosināti arī pasākumi ierobežojumu mazināšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās. Taču iestāžu vadītājiem jāuzņemas atbildība, lai nenotiktu infekcijas slimības uzliesmojums ar lielu saslimušo skaitu. Tāpēc vairākās iestādēs uz aizliegumu mazināšanu skatījās piesardzīgi.

Taču arī Cēsu pilsētas pansionāts no 28. jūnija plāno pieņemt apmeklētājus. Iecere ir to atļaut darba dienās divas stundas priekšpusdienā un divas pēcpusdienā. Pansionāta direktore Inga Gunta Paegle skaidro: “Apmeklējums iepriekš noteikti jāpiesaka pansionāta galvenajai medicīnas māsai. Mums jāizvērtē, cik apmeklētāju iespējams uzņemt, lai ievērotu nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai cilvēki nepulcētos. Apmeklētājus pansionātā ielaidīsim tikai noteiktajā laikā darba dienās, lai varam kontrolēt, vai visas epidemioloģiskās prasības tiek ievērotas, jo arvien esam atbildīgi, lai nenotiek masveida saslimšana ar Covid-19. Diemžēl esam saskārušies ar pārsteidzošiem gadījumiem, piemēram, klients pa istabiņas otrā stāva logu runā ar tuvinieku, līdz tas vienā brīdī pa logu restēm rāpjas uz otro stāvu. Un tad izrādās, cilvēks braucis no Bauskas caur Rīgu, tātad atvest var jebko. Turklāt jāsaprot, ka arī vakcīna nepasargā no visa. Arvien vairāk ir gadījumu, arī es zinu vismaz trīs, kad sapotēti cilvēki aiznes slimību ģimenes lokā. Pote nav aizsargs visam, un jārēķinās, ka Latvijā ienāk arī jauni šī vīrusa paveidi.”

Direktore skaidro, ka pansionāta klientiem ir pieejams viss nepieciešamais, viņi var arī iepirkties. Regulāri ierodas autoveikals, bet, ja klientam nepieciešams kas vairāk, viņš sastāda sarakstu, aprūpētājs visu vajadzīgo nopērk: “Mums tomēr jārēķinās, ka daļa cilvēku ir nevarīgi, nepieciešamo atvedam viņiem klāt, arī pakalpojumus. Pie ārsta, arī ģimenes ārsta, kad nepieciešams, vedam.”

Tāpat sociālās aprūpes iestādēs “Mārsnēni” un “Sērmūkši” maijā pret apmeklētāju uzņemšanu izturējās piesardzīgi, jo daļai klientu vēl jūnija sākumā bija gaidāma vakcīnas otrā deva. Plānoja, ka par atvieglojumiem varētu domāt ap jūnija vidu. Biedrības “Labāka rītdiena” vadītāja Evija Jēkabsone, kas apsaimnieko abas iestādes, “Druvai” apstiprināja, ka atvieglojumi pakāpeniski tiek ieviesti: “Pamazām atļaujam apciemojumus, bet noteikti tiem iepriekš jāpiesakās, tie iespējami tikai darba dienās noteiktā laikā, bet, ja vajag, to nedaudz pielāgojot apmeklētāja iespējām. Ievērojam tās drošības prasības, ko ministrija norādījusi. Daļa klientu pēc nepieciešamā tiek vesti arī uz veikalu. Bet katru situāciju, katru cilvēku izvērtējam atsevišķi, nekas nenotiek masveidā.”