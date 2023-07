Pandēmijas laikā dzimusi ideja piesaista viesus no visas Latvijas

Oskars un Dana Romkas pie viesu namiņa “Oh, Deer!”. Foto: no albuma pie viesu namiņa “Oh, Deer!”.

“Dzīvoju laukos, bet ar tādu īstu lauksaimniecību nenodarbojos, radās doma, kā apsaimniekot vecvecāku dāvināto zemi mazliet citādāk. Lai arī līdz šim neesmu strādājis šajā nozarē, savulaik guvu izglītību tieši tūrisma un viesnīcu vadībā,” stāstu par to, kā tapa omulīgais, modernais brīvdienu namiņš Vaivē, iesāk tā saimnieks Oskars Romka.

Viņš teic, ka kopš augstskolas laikiem kāds dzinulis iekšā ir mājojis. “Vienmēr, ar ģimeni ceļojot, esam skatījušies, vērojuši, domājuši, ko no redzētā varētu paņemt un īstenot šeit, un līdzīgi arī, ko negribētu, ko vēlētos darīt citādi.”

Brīvdienu namiņa veidošanā un apsaimniekošanā piedalās visa ģimene. “Es vairāk uzņemos būvniecības, saimnieciskos darbus un komunikāciju ar klientiem. Interjers, uzkopšana vairāk ir sievas Danas pārziņā,” stāsta Oskars. Ideja par tāda pakalpojuma veidošanu Vaivē, ģimenes īpašumā, dzimusi pretrunīgajā “Covid-19” pandēmijas laikā, kas it visiem uzlika daudz ierobežojumu, bet arī deva tikpat daudz ideju, kā dzīvi izraibināt.

“Būvniecības process gan bija diezgan sarežģīts, jo tas bija laiks, kad veikalos privātpersonas pat īsti nelaida, tāpēc izejmateriālus bija pagrūti iegādāties,” teic Oskars. “Izmantojot savas otra darba – vairumtirdzniecības menedžera – priekšrocības, biju atradis ceļus, kā veiksmīgi būvniecībai ritēt uz priekšu, par spīti tirdz­niecības ierobežojumiem. Tā nu palēnām darbojāmies. Jāsaka, lai taptu šī brīvdienu māja, gads no dzīves tika atdots.” Tagad par padarīto un ieguldītajiem pūliņiem esot liels gandarījums, jo klientu atsauksmes labas un motivē darboties tālāk.

Vairums viesu “Oh, Deer!” namiņā ir vietējie – lielākoties Cēsu un Valmieras novadnieki, pa reizei arī no citām Latvijas vietām, pa retam kāds ārzemnieks. Namiņš ir īpašs ar to, ka tuvumā nav nevienas citas tūristu mītnes, vērtē Oskars. “Mūsu mājiņas novietojums ir tāds, ka viesi jūtas brīvi, prom no kņadas, no citiem. Īsta miera osta. Mājiņa ir neliela, ideālajā variantā piemērota jaunai ģimenītei vai pārim, kas vēlas izbaudīt lauku mieru un klusumu, uz mirkli aizbēgot no ikdienas un lielpilsētu steigas,” teic Oskars, piebilstot, ka atrašanās vieta arī ir veiksmīga – rokas stiepiena attālumā no Cēsīm, kas pati par sevi ir tūristu galamērķis, turklāt netālu no Valmieras.

Romku ģimenes mājoklis ir netālu no “Oh, Deer!” namiņa. “Ikdiena, protams, paiet citā darbā, viesu uzņemšana ir brīvdienu nodarbošanās. Lielais vairums klientu mūs atrod caur vietni www.booking.com, pagaidām citās platformās vēl neesam, tomēr plānojam piedāvāt iespēju nakšņot pie mums arī vietnē “Air B’n’B”. Patlaban tam mazliet pietrūkst laika.”

Brīvdienu namiņa apkopšanā labprāt iesaistās arī abi Danas un Oskara dēli – Renārs (14) un Martins (16). Puiši palīdz, kur vien nepieciešams. “Vienam uzticēts tīrīt kublu, terasi, otram – pļaut zāli, noņemt gultas veļu, tīrīt grilu. Visa ģimene esam iesaistīta, tas ir kā vaļasprieks,” tā Oskars.

Jautāts, kā nonākuši pie tāda interesanta nosaukuma brīvdienu mājiņai, Oskars teic, ka izvēle bijusi sievas pārziņā. “Es Danas ideju uzreiz pieņēmu. Tas šķita atšķirīgs no ierastajiem. Angļu valodā nosaukums arī ir kā spēle, tuvumā bieži var redzēt briežus, stirnas, turklāt nosaukums atgādina populāru angļu valodas uzsaukumu.”

Brīvdienu namiņš Vaivē ir miniatūra mājiņa ar virtuvi, nelielu pirtiņu, labierīcībām un automātiski apsildāmu kublu. Piekļūšana namiņā ir diskrēta, var notikt attālināti, proti, ar norādēm, bez vajadzības kontaktēties ar saimniekiem. Namiņš viesiem atvērts visu cauru gadu – arī sniegotajās ziemās, lai lauku mierā izbaudītu baltās kupenas aiz loga.