Pamanīt, sadzirdēt, novērtēt Augustu Jullu

Foto: Jānis Gabrāns

Izstādes “Augusts Julla - dižākais no liepēniešiem” atklāšanā tās autori - vēsturniece Kristīne Gertnere - Celma (no kreisās) un vēstures entuziasts no Liepas Aivars Vilnis (no labās) - sarunā ar A. Jullas māsas Paulīnes mazmeitu Marutu Kriķi un mazmazmazdēlu Emīlu Lukjanski.