Palielinās dalībnieku skaits un profesionalitāte

Skatīties un vērtēt. Cēsu Izstāžu namā atklāta vizuālās mākslas konkursa izstāde “Cēsu novada mākslas balva”, kurā savu favorītu noteiks arī skatītāji. Foto: Jānis Gabrāns Cēsu Izstāžu namā atklāta vizuālās mākslas konkursa izstāde “Cēsu novada mākslas balva”, kurā savu favorītu noteiks arī skatītāji.

Cēsu Izstāžu namā atklāta ikgadējā vizuālās mākslas konkursa izstāde “Cēsu novada mākslas balva”.

Ar šo izstādi sākas jaunā rudens sezona, atklāšanas pasākumā uzsvēra Cēsu Vēstures un mākslas muzeja galvenā speci­āliste Izstāžu nama ekspozīciju darbā Larisa Kaimiņa: “Ir gods turpināt brīnišķīgo tradīciju, ko aizsāka Nata Livonska, un jūtam, ka arī mākslinieki arvien vairāk novērtē iespēju piedalīties šajā konkursā – izstādē. Šogad pieteicās 29 mākslinieki, vairāk nekā pērn, deviņi darbu iesniedza pirmo reizi. Kopā ar mākslinieku Daini Andersonu, kurš iekārtoja izstādi, secinājām, ka profesionalitātes līmenis ir audzis.”

Ar Cēsu novada pašvaldības atbalstu māksliniekiem, konkursa dalībniekiem paredzēts finansiāls balvu fonds: viena Zelta balva (500 eiro), divas Sudraba balvas (katra 350 eiro), kā arī Skatītāju balva (200 eiro).

Šajā konkursā var piedalīties profesionāli mākslinieki, kuri savā darbībā ir vai ir bijuši saistīti ar Cēsīm vai Cēsu novadu. Viens mākslinieks drīkst iesniegt līdz trim darbiem, kas radīti ne agrāk kā gadu pirms kārtējās “Gada balvas” izsludināšanas.

Izstādē skatāmi visdažādākie vizuālās mākslas žanri: glezniecība, grafika, tēlniecība, keramika, stikla māksla un citi.

Pirmo reizi savus darbus iesniegusi tēlniece Ilze Zilvere – Zālīte no Priekuļiem, kura smejot atzīst, ka iepriekš vienmēr nokavējusi ar pieteikšanos un darbu iesniegšanu: “Šoreiz biju tam gatava, jo, manuprāt, ir svarīgi būt pārstāvētai šajā konkursā. Būtiski arī būt klāt un redzēt citu veikumu, jo pārstāvēti tik dažādi žanri, tehnikas, un tas ir iedvesmojoši.”

Viņa stāsta, ka izvēlēties darbus konkursam nebija grūti, jo ikdienā aizņemta pamatdarbā, tāpēc tēlniecībā nerodas tik daudz darbu, lai nāktos lauzīt galvu.

“Ar tēlniecību iet ilgāk. Konkursam iesniegtā skulptūra prasīja zināmu laiku, līdz sapratu, kādu to gribu redzēt galīgā versijā. Paiet laiks, kamēr manī formulējas gala versija,” atklāj tēlniece un piebilst: “Izstāde, kurā redzami citu mākslinieku darbi, ir iedvesmojoša, rosinoša darboties tālāk. Kad esi tā iekustināts, rodas jaunas idejas, tas neļauj ieslīgt tādā neko nedarīšanā.”

Izstādē skatāmi gan mākslinieki, kuru ikdienas gaitas rit Rīgā, citviet, vai pat ASV kā Kristo­feram Flašam, kurš jau vairākas vasaras Cēsīs īrē darbnīcu un strādā. Taču ir arī vietējie profesionālie mākslinieki, kurus ikdienā var sastapt kādā no novada mākslas skolām. Keramiķe Ingū­na Briede, kura strādā Cēsu Mākslas skolā, Cēsu Bērnu un jauniešu centrā, Līgatnes Mūzi­kas un mākslas skolā, saka, ka arī vietējiem māksliniekiem svarīgi piedalīties šādā konkursā – izstādē: “Tas svarīgi ne tikai man pašai, bet arī maniem audzēkņiem, kuri var paskatīties, ko skolotāja paveikusi. Manuprāt, vietējiem māksliniekiem jāpiedalās novada izstādē, jo tad varam apmeklētājiem parādīt, cik esam daudzveidīgi, kādus žanrus pārstāvam. Jo vairāk būsim, jo piedāvājums būs bagātīgāks, daudzveidīgāks.”

Ar ļoti smalkiem akvareļiem, kas pirmajā acu uzmetienā liek domāt, ka redzams herbārijs, izstādē piedalās Laima Bikše, kuras dzimtā pilsēta ir Cēsis, un tagad viņa plāno te atgriezties. Kon­kursā startē pirmo reizi, bet pirms vairākiem gadiem Izstāžu namā bijusi viņas darbu izstāde.

“Visu vasaru pavadīju Cēsīs, piedalījos plenērā, pēc tā turpināju zīmēt akvareļus, un trīs no tiem nonāca šajā izstādē. Lai gan pamatā strādāju ar eļļas krāsām, šoreiz izvēle bija – akvareļi. Man ļoti patīk dažādība, kas ir izstādē, katrs nācis ar savu piedāvājumu, darbi atšķirīgi, tāpēc izstāde jo īpaši interesanta,” saka L. Bikše.

Uzrunātie mākslinieki atzinīgi novērtē izstādes iekārtotāja Daiņa Andersona paveikto, viņš spējis atrast katram darbam vispiemērotāko vietu. Jautāts, cik tas viegli, viņš saka, ka izstādē, kur ir daudz dažādu mākslinieku darbu, kas tapuši dažādās tehnikās, tas nav viegli: “Ir jāatrod vieta katram darbam un jāatrod arī darbi, kas atradīsies blakus, lai viens nedominē pār otru. Tas prasa divas dienas, staigājot no vienas zāles uz otru, no viena stāva un otru, nēsājot darbus turp un atpakaļ. Bet domāju, katram izdevies atrast labu vietu, vismaz mākslinieki to vērtē atzinīgi.”

Izstādes noslēgumā gada balvai pieteiktos darbus vērtēs profesionāla žūrija, lai noteiktu balvu ieguvējus, un 10.novembrī sveiks laureātus. Tāpēc L. Kaimiņa aicina cēsniekus nākt skatīties izstādi un atdot savu balsi par kādu no darbiem, jo visvairāk skatītāju balsu saņēmušajam darbam tiks piešķirta skatītāju balva. Viņa stāsta, ka šogad visaugstāk novērtētie saņems arī īpašas balvas, ko tieši šim konkursam izstrādās un darinās porcelāna mākslinieks Jānis Ronis.

Izstāde skatāma līdz 13.novembrim.

Atgādināsim, ka pērn Zelta balvu ieguva stikla mākslinieks Eero Rass, Sudraba balvas – keramiķe Elza Timermane un koktēlnieks Vilnis Kļaviņš, bet Skatītāju balvu – mākslinieks Kristaps Priede.