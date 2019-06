Palīdzēt vismaz trīs cilvēkiem

Kitija un Ēriks Daijas ar labi padarīta darba sajūtu pēc asins ziedošanas Donoru dienā Līgatnē. Foto: no albuma ar labi padarīta darba sajūtu pēc asins ziedošanas Donoru dienā Līgatnē.

Šonedēļ Līgatnes kultūras nama telpās notika Valsts asinsdonoru centra (VADC) rīkotā Donoru diena, kuru apmeklēja 14 cilvēki, no kuriem 12 varēja ziedot asinis, lai palīdzētu cilvēkiem, kuriem tas ļoti nepieciešams.

Šoreiz cilvēku bija mazāk nekā iepriekšējās reizēs, tas skaidrojams ar citiem pasākumiem, kas notika Līgatnē.

Braukt uz Līgatni šoreiz bija asinsdonoru centra izvēle, bet iepriekšējos gados Donoru dienas rīkojusi Līgatnes novada domes juriste Santa Grīnberga. Viņa ir aktīva asins donore, tāpēc izrādījusi iniciatīvu šo dienu organizēšanā, sekojot, lai līgatniešiem ir iespēja regulāri ziedot asinis. Viņa novērojusi, ka Līgatnē donori parasti ir vieni un tie paši cilvēki, izveidojusies tāda kā vietējā kopiena, kas labprāt regulāri dara šādu labu darbu. Līgatnieši ziedo asinis arī Cēsīs, Siguldā, Nītaurē.

Kitija un Ēriks Daijas ir no Siguldas, viņi asinis cenšas ziedot regulāri, taču pēdējā reizē pēc procedūras Kitija jutusies ļoti slikti, arī aizņemtība darījusi savu, tāpēc šoreiz starp ziedošanas reizēm pagājis ilgāks laiks. “Tomēr, kad pa radio dzirdējām, ka Līgatnē iespējams nodot asinis, uzreiz apskatījāmies mājaslapā un nolēmām, tā kā mums ir brīvdiena, noteikti tas jāizdara. Pirms asins noņemšanas mediķus brīdināju par iepriekšējās reizes pašsajūtu un biju tik priecīga, ka mediķe cītīgi sekoja, kā jūtos, bija man blakus, runājās, bija tik mīļa un jauka.” Kitija smejoties teic, ka māsiņa arī pa rokai turējusi ožamo spirtu: “Izjutu brīnišķīgu attieksmi, tāpēc iepriekšējās bailes pārgājušas, tās izdzēsusi šīs reizes pozitīvā pieredze.” Kitijai un Ērikam ir vienāda 0 asinsgrupa, tikai sievai negatīva, bet vīram pozitīva, kas ir ļoti reta, šādu asiņu medicīnā vienmēr trūkst. Kitija ar humoru teic: “Lai vīram būtu kompānija, asinis nododam kopā.”

Tomēr pirmo reizi savā dzīvē Kitija asinis nodeva negatīva notikuma dēļ. Kad vēl mācījās tehnikumā, pazīstami jaunieši cieta negadījumā, lai viņiem palīdzētu, steidzami bija nepieciešama asins pārliešana, par to tika informēti skolasbiedri. Kitija atceras: “Kopā ar draudzeni aizgājām, teicām, kam šīs asinis nododam. Tad pirmo reizi izjutu, ka ir šāda īpaša iespēja nodot asinis – it kā izdarīt tādu mazu nieciņu, bet būtībā tik lielu darbu. Tas man bija pamudinājums turpināt. Iesaku ikvienam to izdarīt, pēc tam ir tik laba sajūta, zinot, ka katras nodotās asinis ir no svara, tās ļoti būtiski var izmainīt situāciju kādam cilvēkam. Protams, katram ir savi iemesli, kāpēc kļūt par asinsdonoru, dažs ir priecīgs saņemt kādu gardumiņu, cits novērtē to, ka ar šādu soli var palīdzēt vismaz trīs cilvēkiem. Īpaši asinis var noderēt grūtniecēm, cilvēkiem, kuriem ir apdegumi, kur nepieciešams daudz papildu asiņu.” Kitija ļoti novērtē iespēju nodot asinis šādos izbraukumos, kad cilvēki, tikai ieraugot asinsdonoru busiņu, var ienākt un noziedot asinis.

VADC darbinieki bija gandarīti, ka arī ģimenes kopīgi nāk nodot asinis un apzinās, cik svarīgs ir ikviens, kurš to izdara. Donoru nodaļas ārste Daina Lemberga uzsver, ka ļoti būtiska nozīme ir informācijas izplatīšanai, lai tā būtu visās vietās, kur apgrozās cilvēki – veikalā, bibliotēkā, pašvaldībā -, būtiski uzrunāt arī cilvēkus personīgi, tāpat arī iesaistīt uzņēmumus. Ārste Līgatnē bijusi vairākkārt, viņa secina, ka ne tikai Līgatnē, arī citviet jūtams, ka cilvēku ir mazāk, lielu uzņēmumu, kuros daudz strādājošo, arī mazāk, līdz ar to arī asinsdonoru paliek mazāk. Viņa novēroja, ka šoreiz cilvēku kustība notika, bet donoru bija maz.

VADC Donoru daļas izbraukumu projektu vadītāja Sabīne Teicāne skaidro, ka izbraukuma Donoru dienas notiek gan pēc vietējo cilvēku iniciatīvas, gan VADC piedāvā braukt uz vietām, kur jau būts. Bieži šādus izbraukumus reģionos organizē Sarkanā Krusta darbinieki. Nereti uzņēmumā, iestādē ir aktīvs cilvēks, kurš iesaistās Donoru dienas rīkošanā, aicina VADC darbiniekus organizēt pasākumu viņa darbavietā. Cilvēkam nav jābūt saistītam ar medicīnu, lai uzņemtos organizēt šādu izbraukuma dienu, un centra speciālisti ir pateicīgi par katru šādu iniciatīvu. Ļoti svarīgi, lai asinis nāktu nodot ne tikai regulārie donori, bet izdotos atrast veidu, kā uzrunāt jaunus cilvēkus.