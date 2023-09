Palīdz ugunsgrēkā cietušajai ģimenei

Pirms trim nedēļām Raunā zibens izraisīja ugunsgrēku, kurā nodega māja. Cietušo nav, bet ēka nav atjaunojama. Saimnieces patlaban dzīvo pie radinieces Sintijas Rudes.

“Radiniecēm visa dzīve izjukusi. Mājā nodzīvoti vairāk nekā 40 gadi,tur visa iedzīve, atmiņas, un tā vairs nav, ir tukšums. Varam tikai iedomāties, kā viņas jūtas,” saka Sintija un piebilst, ka tuvākajā laikā pašvaldība ierādīs pagaidu dzīvokli. “Domājam, kā rīkoties tālāk. Risinājums būs jāatrod,” saka nodegušās ēkas saim­nieces krustmeita Sintija. Viņa pastāsta, ka uguns pilnībā iznīcināja mājas otro stāvu, kur bija pirms dažiem gadiem iegādātas jaunas mēbeles, pirmais stāvs tika saliets ar ūdeni, par laimi, kaut ko no drēbēm, segām izdevās paglābt. “Kā jau līvānietē, nākamajās lietainajās dienās saplākšņi, pape pielija, sāka pūt, viss pievilkās ar deguma smaku,” stāsta Sintija.

Pagājušās nedēļas nogalē uz talku, lai nojauktu nodegušo māju, sanāca ap 20 raunēniešu. No ēkas vairs palikuši tikai pamati.

“Māja bija jānojauc, jo tā nav droša. To izdarīt pašu spēkiem būtu sarežģīti, tāpēc aicinājām uz talku. Raunēniešu atbalsts ir liels, palīdz katrs, kā var, un dara to no sirds, jūt līdzi. No nelaimēm neviens nav pasargāts,” saka S.Rude un atklāj, pagasta ļaudis arī ziedojuši ugunsgrēkā cietušajiem.

Atbalstu ģimenei ārkārtas situācijā sniedz arī pašvaldība. “ZAAO” bez maksas izveda konteineru ar atkritumiem no krāsmatām, par mājas būvgružu aizvešanu jāmaksā pašiem.