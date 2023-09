Pagraba izstāžu zālē rudens krāsas

Pagrabs uzziedējis. Nēķena muižas pagrabā izstādē smaržo rudens ziedi un gozējas bietes, kartupeļi, kabači, ķirbji, tomāti. Foto: Sarmīte Feldmane Nēķena muižas pagrabā izstādē smaržo rudens ziedi un gozējas bietes, kartupeļi, kabači, ķirbji, tomāti.

Taurenē Nēķena muižas pagrabi vismaz pāris reižu gadā pārvēršas par ziedu izstāžu zāli. Vēl šajās dienās te apskatāma rudens velšu krāsaina skate.

“Pirms vairākiem gadiem svētkos te bija Gunas Rukšānes liliju un flokšu izstādes. Visiem patika. Tad sapratām, ka arī paši varam pagrabu piepildīt ar to, kas izaudzis mūsu dārzos,” saka Taurenes kultūras nama vadītāja Ginta Babre un ar lepnumu uzsver, ka atliek vien pavēstīt par izstādi, salikt traukus un taurenieši sanes to krāšņumu un bagātību, kas dārzos, pļavās, mežos. Pirms Jāņiem bija tā laika noskaņas izstāde, tagad rudens.

Kas tik šovasar nav izaudzis un vēl aizvien zied un aug! Visdažādākās rudens puķes: dālijas, samtenes, rudbekijas, asteres, kosmejas, saulespuķes, gladiolas, lapsastes, miķelītes, arī rozes un lilijas. Dažādību no dārza atnesusi Sarmīte Lielā, garš­augu kolekcija savukārt no Valdas Sakenfeldes, bet Ginta Babre lepojas ar flokšu kolekciju, kuru izdevies pasargāt no mainīgajiem laikapstākļiem. “Flokši nav nekādas omīšu puķes, tie ir tik skaisti,” uzsver Ginta.

Ikviena izstādes apmeklētāja uzmanību piesaistīja Aldas Zālītes tīrumā izaugušās varenās bietes. Vīri, paturējuši vienu rokās, novērtēja, ka kilogrami trīs noteikti būs. “Saprastu, ka tik lielas varētu būt cukurbietes vai runkuļi, bet cilindriskās galda bietes tik varenas vēl nav redzētas,” apskatot izstādi, vērtēja Māra Dindone. Citi apsprieda, kāpēc kabacim viens gals dzeltens, otrs zaļš, varbūt šķirnes saziedējušas, vai, iespējams, tā kāda agrāk neredzēta šķirne. Uzmanību piesaistīja arī balodene ar sarkanajām lapām, kas garda salātos un izaugusi cilvēka augumā.

Turpat zālienā pie muižas ēkas pagraba no dāliju ziediem izveidots krāšņs uzraksts “Taurene”, katrs burts citā krāsā – dzeltens “t”, sarkans “a”, dzeltens ar violetu “r “, – pievērš uzmanību. To taureniešiem uzdāvinājuši puķu audzētāji Gaida un Jānis Brilovski no Cesvaines. “Mums patīk Taurene, jau vairākus rudeņus, kad te kāds pasākums, atbraucam ar ziediem. Pērn bijām ar gladiolām, tagad gribam iepriecināt ar dālijām,” pastāsta Jānis un atklāj, ka uzraksta izveidošanai izmantots ap 700 ziedu.

Rudens ziedu un velšu izstāde reizē ir arī iespēja ne tikai redzēt, kas izaudzis kaimiņu dārzos, bet arī aizrunāt sēklas un stādus nākamajam pavasarim. Čaklās taurenietes uzsver, ka aizvien pašas vāc gan dārzeņu, gan puķu sēklas, jo tā ir drošas, ka izaugs veco, labo šķirņu tomāti, gurķi, puķes.

“Rudens Taurenē ir krāsains un bagāts. Tā bijis vienmēr,” atgādina G.Babre.