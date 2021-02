Pagalma interjerā Latvijas pilis un muižas

Alūksnes pils Beverīnas novadā. Alūksnes Jaunās pils maketu fotogrāfijā būtu grūti atšķirt no īstās ēkas, ja attēlam fonā nebūtu celtne dabīgā lielumā. Foto: no albuma Alūksnes Jaunās pils maketu fotogrāfijā būtu grūti atšķirt no īstās ēkas, ja attēlam fonā nebūtu celtne dabīgā lielumā.

Beverīnas novada Cempos ir skatāmas Santas Paegles veidotas Latvijas baznīcas un muižas miniatūrā. Ēku maketi tiek darināti no īstiem celtniecības materiāliem, tie ir 25 reizes mazāki nekā celtnes dabā. Miniatūrā pasaule atrodas daudzdzīvokļu mājas pagalmā un priecē ikvienu kaimiņu un garāmgājēju.

Ikdienā Santa nodarbojas ar aktīvo tūrismu, izstrādājot maršrutus velosipēdistiem, plānojot un organizējot pārgājienus Vidzemē un Latgalē, kā arī vadot treniņus bērniem. Pirmo miniatūru objektu – Trikātas baznīcu – Santa izveidoja pirms septiņiem gadiem, viņa par savu aizraušanos stāsta: “Iedvesma radās pēc miniatūru parku apmeklēšanas Francijā. Tolaik internetā meklēju informāciju, vai pati ko tādu varētu uztaisīt, nolēmu pamēģināt. Iepatikās.” Papildinot sacīto, viņa smaidot teic: “Puķu dobes nav laika ravēt, bet dārzā nepieciešami skaisti un acīm tīkami interjera objekti.”

Santa ir izveidojusi Trikātas un Vijciema baznīcas, Mēru muižas, Jaunjercēnu kungu muižas maketus. Viņas jaunākais veikums ir Alūksnes Jaunā pils, kas sākusi tapt “Covid-19” pirmajā ierobežojumu laikā. Dienā, kad “Druva” sazinājās ar Santu, viņa bija uzsākusi Lazdiņu pusmuižas maketa būvniecību.

Lai celtnes atveidotu pēc iespējas precīzāk, vispirms māksliniece veic ēku izpēti klātienē – uzņem fotogrāfijas un fiksē katru mazāko detaļu. “Pirms būvniecības notiek kārtīga celtnes izpēte no visiem rakursiem. Reizēm pat vairākas reizes braucu apskatīt ēku. Ja ir iespējams iegūt celtnes plānus, izmantoju šādu opciju. Pēc tam zīmēju būvi 3D programmā no visām plaknēm. Lielākās konstrukcijas būvēju no tādiem pašiem būvmateriāliem, no kādiem celtas šīs mājas. Mazākas detaļas, piemēram, logus un dažādus dekorus, drukāju ar 3D printeri,” par darba procesu stāsta Santa.

“Būvēju tik, cik ir laika. Tā kā nodarbojos ar aktīvo tūrismu un bieži sanāk būt kustībā dabā, ne vienmēr ir brīvs brīdis un spēks pieķerties miniatūru celtņu darināšanai. Ja kāda konstrukcija jāsalīmē vai jānokrāso, dažkārt dienā pietiek ar trīsdesmit minūšu darbu, bet reizēm esmu darbojusies no rīta līdz vēlam vakaram. Viss atkarīgs no tā, kas tajā brīdī jādara un cik daudz brīva laika,” teic ēku maketu veidotāja.

Santa lasītājiem atklāj, ka zināšanas būvniecības nozarē viņai neesot. Viņa studējusi Vidzemes Augstskolā tūrisma un organizāciju vadību, taču tehniskās lietas viņai vienmēr patikušas, arī rasēšana. Šis ir izpildījums, ko var redzēt pārējie.

Vaļasprieks dod iespēju apgūt ko jaunu. Piemēram, Mēru muižas tapšanas procesā Santa izkopa mūrēšanas prasmes, bet, būvējot Vijciema baznīcas miniatūru, izgudrots pat jauns darba instruments fasādes apdarei. Alūksnes Jaunā pils bijis kā izaicinājums pašai sev, jo atdarināt ēkas dekoratīvo apdari un izvirzījumus bijis sarežģīti. Taču Santa ar katru nākamo celtni vēlas augt, attīstīties un papildināt savas zināšanas.

Uz jautājumu, kas ir visgrūtākais darba procesā, Santa atbild: “Vislaikietilpīgākais ir uzzīmēt ēku no visiem skatpunktiem. Svarīgākais ir saprast izmērus – sienas garumu, platumu – un vietu, kur paredzēti logi. Process nav grūts, bet laikietilpīgs gan. Visas lietas ir paveicamas. Tā ir meditācija, kas ļauj man atslēgties no ikdienas.”

Kas šajā procesā aizrauj? “Liekot kopā mazās detaļas, pamazām acu priekšā rodas miniatūrais nams. Tas tajā visā ir visskaistākais. Kamēr griež sienu, jumtu detaļas, to neredz, bet, kad ielikti logi un dekori, tad ir gandarījums.”

Vēsturisko ēku maketi atrodas pagalmā pie mājas, kurā dzīvo Santa. Izrādās, suņi, kaķi un citi dzīvnieki savdabīgo izstādi neapdraud. Tomēr par nelūgtajiem īrniekiem Santai ir atmiņas. Mēru muižas vienā galā bija izveidojies lapseņu pūznis, un tā tornī līdz virsotnei savu pūzni izveidoja skudras. “Celtnes visu gadu atrodas ārā. Kad uzsnieg sniegs, jānotīra tikai jumti. Citādu problēmu miniatūras nesagādā, jo veidotas no tādiem pašiem materiāliem kā īstās mājas,” stāsta Santa Paegle un atklāj savus nākotnes mērķus: “Virzos uz domu, ka izveidošu savu miniatūru parku, kur ikviens varēs aplūkot Latvijas pilis un muižas. Sākumā man jāatrod vieta, kur to visu izvietot. Vēlētos to izveidot kā tūrisma objektu.”