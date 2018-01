Pagalmā atrod cilvēka kaulus

Foto: publicitātes Attēlam ir tikai ilustratīva nozīme.

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldē aizvadītajās brīvdienās, no 5. līdz 8.janvārim, saņemta informācija par 167 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Tostarp reģistrēts 21 nodarījums pret personas dzīvību un veselību, 61 nodarījums pret sabiedrisko kārtību un 25 nodarījumi pret īpašumu, kā arī 13 ceļu satiksmes negadījumi. Divos no negadījumiem saņemta informācija par diviem cietušajiem. Pie transportlīdzekļu stūres alkoholisko dzērienu iespaidā sēdušies pieci vadītāji. Noformēti 260 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 133 bija par ātruma pārsniegšanu. Plašāk – notikumu apskatā, ko sniegusi Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes priekšnieka palīdze Anžela Geļjanu.

6.janvārī pulksten 17:40 Priekuļu novadā, Liepas pagastā, uz autoceļa Valmiera – Cēsis – Drabeši, nenoskaidrots vadītājs, ar nenoskaidrotu automašīnu uzbrauca 1964.gadā dzimušam vīrietim un no notikuma vietas aizbrauca, neziņojot par negadījumu likuma noteiktajā kārtībā. Cietušais nogādāts tuvākajā ārstniecības iestādē, kur noskaidrojies, ka persona pārvietojusies reibumā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpotajā gaisā sasniedza 2,70 promiles. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

6.janvārī pulksten 21:25 Mazsalacas novadā, Sēļu pagastā, autoceļu Krogzemji – Sēļi – Rūjiena 8. kilometrā, 1986.gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu “Mazda” bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, kā arī būdams alkoholisko dzērienu iespaidā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpotajāā gaisā sasniedza 3,02 promiles. Vadītājam noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

6.janvārī pulksten 13:25 Limbažu novadā, Katvaru pagastā, kādas mājas pagalmā, atrasti cilvēka kauli. Izbraucot policijas norīkojumam, noskaidrojies, ka, veicot tīrīšanas darbus, pagalmā atrasts cilvēka galvaskauss un vēlāk arī citi kauli. Pēc sākotnējās informācijas policija pieļauj iespēju, ka atrastas 1946.gadā dzimuša vīrieša mirstīgās atliekas, kurš 2010.gadā pieteikts kā bezvēsts prombūtnē esoša persona. Policija noskaidro notikušā apstākļus, uzsākts kriminālprocess.