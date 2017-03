Pagājušajā nedēļā no gripas Latvijā miruši trīs cilvēki

Pagājušajā nedēļā – laikā no 20. līdz 26.februārim – no gripas Latvijā miruši vēl trīs cilvēki, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) gripas monitoringa dati. Līdz ar to šajā gripas sezonā slimība prasījusi 22 cilvēku dzīvības. Kā norāda SPKC, mirušajiem cilvēkiem bijušas sirds un asinsvadu, elpceļu, nieru un citas hroniskas saslimšanas. Kopumā no gripas šajā sezonā mirušas 10 sievietes un 12 vīrieši. Pagājušajā nedēļā viens no mirušajiem bijis vīrietis vecumā no 40 līdz 49 gadiem, līdz ar to viņš ir jaunākais šajā gripas sezonā mirušais cilvēks.

Kopumā pagājušajā nedēļā gripas intensitāte Latvijā pieaugusi par 0,6%, tomēr būtiskāk gan pieaugusi saslimstība tieši senioru vidū – par 28,1%.

Iepriekšējā nedēļā 70 monitoringā iekļautajās ģimenes ārstu praksēs kopumā reģistrēts 333 gripas gadījums, kamēr nedēļu iepriekš – 331 gadījums.

Pagājušajā nedēļā visās desmit monitoringā iekļautajās pilsētās vēršanās ambulatorajās iestādēs gripas gadījumos pārsniegusi 100 gadījumus uz 100 000 iedzīvotāju jeb gripas epidēmijas slieksni. visaugstākā gripas intensitāte bijusi Gulbenes novadā – 938,8 saslimšanas gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju.

Savukārt slimnīcā ar gripu pagājušajā nedēļā nogādāti 250 cilvēki, bet vēl 52 cilvēki hospitalizēti ar gripas izraisītu pneimoniju. Pagājušajā nedēļā slimnīcā nogādāto cilvēku skaits bija nedaudz mazāks nekā nedēļu iepriekš. Kopš sezonas sākuma saistībā ar gripas infekciju kopumā stacionēti 16958pacienti.

Jau ziņots, ka SPKC janvārī izziņoja gripas epidēmijas sākumu.