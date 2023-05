Pagaidīt ir vērts!

Jāuzgaida. Sākusies autoceļa Cēsis - Stalbe rekonstrukcija, un darbu vietās satiksmi regulē luksofori. Foto: Jānis Gabrāns Sākusies autoceļa Cēsis - Stalbe rekonstrukcija, un darbu vietās satiksmi regulē luksofori.

Notikums, uz kuru tika cerēts vairākus gadus, beidzot ir sagaidīts, ceļa Cēsis – Stalbe pārbūve šonedēļ sākusies.

Ņemot vērā, ka kopumā jāatjauno gandrīz 13 km ceļa, darbi notiks pa posmiem. Tie sākušies no Stalbes puses, autobraucējiem nākas apstāties pie luksoforiem. Tas liek rēķināties ar ilgāku ceļā pavadītu laiku, bet, kā saka braucēji, šoreiz var gaidīt nedusmojoties, jo rezultāts būs tā vērts.

Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldes vadītājs Didzis Zemmers atzīst, ka šo brīdi gaidījuši ne tikai Stalbē, Straupē, Auciemā, Raiskumā dzīvojošie, bet arī cēsnieki, kuri mēro ceļu uz Pārgaujas pusi – tirdziņiem, ezeriem, jūru-, un arī limbažnieki, kuri brauc uz šo pusi: “Beidzot cilvēki ir noticējuši, ka ceļš tiks atjaunots. Ilgi bija tikai solījumi, tagad darbi notiek, un tāpēc braucēji gatavi paciest neērtības, gaidot pie luksoforiem. Arī man nākas ierēķināt kādu lieku minūti ceļā uz Cēsīm, lai nenokavētu sanāksmi vai tikšanos, bet tas ir saprotami, jo tik apjomīgus darbus veikt bez satiksmes ierobežojumiem nav iespējams.”

Emīls Māliņš, kuram darba darīšanās itin bieži nākas mērot šo ceļu vienā vai otrā virzienā, saka, ka biznesā katra minūte dārga, bet šoreiz varot gaidīt bez dusmošanās, jo tiešām esot apnicis kratīties pa sabrukušo ceļu: “Tagad braukšana ir arī kā sava veida laimes spēle, ja tiksi pie zaļās gaismas, nekur pārāk nekavēsies, lai gan tās dažas minūtes, ko pagaidu pie luksofora, neko daudz nemaina. Fakts jāņem vērā, un viss kārtībā, jo, kad varēs braukt pa jaunu asfaltu, neērtības ātri aizmirsīsies. Pieļauju, lielāka gaidīšana varētu būt vasarā, kad cēsnieki dosies uz jūru, bet gan jau pārdzīvosim, un divi gadi jau paskries ātri!”

Viņš smejot arī piebilst, ka šis ir pilnīgi nieks, salīdzinot ar “korķiem” Rīgā saistībā ar “Rail Baltica” būvdarbiem.

Jau rakstījām, ka aprīļa nogalē “Latvijas Valsts ceļi” valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Lazdov­skis un ceļu būves uzņēmuma SIA“ACBR” valdes priekšsēdētājs Kaspars Kalniņš parakstīja līgumu par būvdarbu veikšanu. Projekta kopējās izmaksas plānotas 10,2 miljoni eiro, ieskaitot PVN.

Mārtiņš Lazdovskis atzina, ka šis bijis viens no pēdējiem reģionālajiem ceļa posmiem ar tik lielu satiksmes intensitāti, kas bija tik katastrofālā stāvoklī un nebija piedzīvojis rekonstrukciju. Ceļš bija pilnībā sabrucis, tāpēc prasa kapitālu pārbūvi, apjomīgie darbi turpināsies divu gadu garumā.

Uzņēmuma “ACBR” projekta vadītājs Aldis Šaicāns, sazinoties ar “Druvu”, informē, ka kopumā būvdarbus plānots dalīt vismaz četros posmos: “Patlaban darbi uzsākti pirmajā posmā – no Stalbes līdz Auciemam –, kur satiksme tiek organizēta ar četriem luksoforiem. Tie sadala posmu mazākos, aptuveni 800 metrus garos posmos, kuros notiek būvdarbi. Nākamie posmi tehnoloģiskā secībā pakāpeniski tiks veikti virzienā uz Cēsu pusi, un otrā posma darbus plānots uzsākt jau jūnijā. Kopumā jāņem vērā, ka atkarībā no darbu specifikas strādāt vienlaicīgi var vairākos posmos un būvdarbu laikā objektā vienlaikus varētu būt no diviem līdz sešiem luksoforu posmiem.”

Būvdarbu veicējs iecerējis darbus plānot tā, lai iespējami mazinātu šoferiem radītās neērtības un pēc iespējas atslogotu satiksmi. Taču, lai veicinātu raitāku auto plūsmu, autovadītāji un autovadītājas tiek aicināti sekot satiksmes organizācijas izmaiņām, ievērot uzstādītās ceļa zīmes būvdarbu norises vietās.

Kopumā darbus pilnībā plānots noslēgt līdz nākamā gada augusta beigām. Uz jautājumu, vai būs arī veloceliņš, A. Šaicāns norāda, ka konkrētajā objektā projekta dokumentācija neparedz atsevišķa veloceliņa izbūvi.