Pacientus pavadošās personas slimnīcās. Kurš maksā

Kopā ar mammu vieglāk. Vidzemes slimnīcas Bērnu nodaļā septiņus mēnešus vecā Karlīne inhalāciju procedūras laikā, ko pārdzīvojamāku dara mammas Kristīnes Caunes mierinošā klātbūtne. Foto: Marta Martinsone-Kaša Vidzemes slimnīcas Bērnu nodaļā septiņus mēnešus vecā Karlīne inhalāciju procedūras laikā, ko pārdzīvojamāku dara mammas Kristīnes Caunes mierinošā klātbūtne.

Šogad precizēti to veselības aprūpes situāciju apraksti, kad bērna vecāks vai cita pacienta pavadošā persona drīkst pastāvīgi atrasties slimnīcā un šie uzturēšanās izdevumi tiek segti no valsts budžeta līdzekļiem.

Nacionālā veselības dienesta Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Evija Štālberga “Druvai” paskaidroja, ka līdz šim veselības aprūpes nosacījumos bijušas minētas tikai medicīniskas indikācijas, kuras izvērtējot, ārstējošais ārsts lēmis par pacientam pavadošās personas pastāvīgas klātbūtnes nepieciešamību un līdz ar to par diennakts uzturēšanos palātā bez papildu maksas. Turpretī tagad šie nosacījumi ir papildināti, viešot lielāku skaidrību par visiem gadījumiem, kuros tiek nodrošināta valsts apmaksāta pavadošās personas atrašanās pie pacienta diennakts stacionārā vai rehabilitācijas iestādē.

Turpmāk papildus medicīniskajām indikācijām tiek ņemti vērā arī apstākļi, vai pacientam – jebkurā vecumā – nav mobilitātes traucējumu, vai pavadošajai personai šī pacienta aprūpei nav jāapgūst kādas sevišķas kopšanas iemaņas. Vecāks vai cita pavadošā persona var uzturēties palātā bez papildu samaksas, ja bērns ir vecumā līdz septiņiem gadiem, bērnam pielietotā procedūra izraisa psihoemocionālu stresu vai var būt sāpīga, vai arī bērns neizprot nepieciešamību ievērot gultas režīmu. Saskaņā ar šiem noteikumiem pastāvīga pavadošās personas klātiene pie bērna paredzēta arī tad, ja nepieciešama ilgstoša zāļu ievade vēnā, šāda veida rehidrācija vai pat barošana, ķermenim nepieciešamās barības vielas ievadot vēnā. Tāpat valsts apņēmusies apmaksāt uzturēšanās izdevumus gadījumos, kad ar bērnu arī lielākā vecumā ir apgrūtināta vai pat neiespējama komunikācija bez pavadošās personas klātbūtnes, un pie psihoemocionāliem traucējiem, kas var negatīvi ietekmēt veselības aprūpes kvalitāti, paša bērna vai ārstniecības personu drošību.

Pavadošās personas uzturēšanās ārstniecības iestādē par vienu gultasdienu no valsts budžeta tiek apmaksāta 10,81 eiro apmērā, teikts Ministru kabineta noteikumos. Šajā tarifā ir iekļautas pavadošās personas uzturēšanās izmaksas slimnīcā – izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem, tostarp siltumenerģiju, ūdeni, kanalizāciju, elektroenerģiju, kā arī saimnieciskie izdevumi. Pavadošās personas ēdināšana gan šajos izdevumos nav paredzēta.

Cēsu klīnikā pērn kopumā 228 hospitalizācijas gadījumos kopā ar bērnu bijusi kāda piederīgā persona, “Druvai” pastāstīja slimnīcas valdes locekle Olga Rudzīte. Viņa gan norādīja, ka pie noteiktajām medicīniskajām indikācijām pacienta pavadošajai personai tiek apmaksāta gan uzturēšanās, gan ēdināšana. Turpretī, ja nav spēkā uzturēšanās nosacījumi, bet piederīgais joprojām vēlas palikt pie sasirgušā bērna, tad pavadošajai personai ir jāmaksā papildus par ēdināšanu un uzturēšanos saskaņā ar klīnikā apstiprināto maksas pakalpojumu cenrādi.

Vidzemes slimnīcas sabiedrisko attiecību speciāliste Benita Brila atzina, ka lielas izmaiņas esošajā kārtībā šie precizējumi neradīs. “Nevienam līdz šim nav atteikts palikt,” teic B.Brila, paskaidrojot, ka jau 2014.gadā slimnīcā tikusi izstrādāta šo gadījumu izvērtēšanas kārtība un principā šīs situācijas būtiski neatšķiras no līdz šim pieņemtajiem lēmumiem, kad par palikšanu pie pacienta jāmaksā, kad to finansē no valsts budžeta līdzekļiem. Ja tiešām par septiņiem gadiem vecākam bērnam vecāks vēlas palikt līdzās, tad par uzturēšanos maksā septiņi eiro dienā. Par ēdināšanu gan jāmaksā papildus jebkurā gadījumā. Taču pēc B.Brilas novērotā lielākoties bērnu vecāki, kā arī jaunie tēvi, kuri nolēmuši palikt ar māmiņu un jaundzimušo slimnīcā, paēst izvēlas ēdnīcā vai kafejnīcā, ne stacionāra nodaļā.