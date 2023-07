Pabalsta saņēmēju skaits novadā būtiski nemainās

Jūlijā stājušies spēkā jaunie minimālo ienākumu apmēri, kas nevar būt zemāki par 20% no aktuālās minimālo ienākumu medi­ānas, palielinoties garantēto minimālo ienākumu (GMI )pabalsta apmēram, kā arī trūcīgo un maznodrošināto pabalstam. Tomēr Cēsu novadā tas nerada būtiskas pārmaiņas saņēmēju skaita ziņā.

Šobrīd Cēsu novadā ir 75 personas, kuras saņem GMI pabalstu; 619 mājsaimniecības, kurām ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss.

Cēsu novada Sociālā dienesta Sociālās palīdzības nodaļas vecākā sociālā darbiniece Līga Ieviņa skaidro: “Novadā maznodrošināto slieksnis no pirmā jūlija netiek pacelts un paliek līdzšinējā apmērā, tas ir, 376 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 264 eiro pārējām personām mājsaimniecībā. Tādēļ cilvēki, kas varētu pretendēt saņemt sociālo palīdzību, paliek līdzšinējā skaita apmērā. Varētu būt, ka daļa no sociālās palīdzības saņēmēju loka atbilst nevis maznodrošinātas mājsaimniecības, bet gan trūcīgas mājsaimniecības statusam. Domāju, arī GMI pabalsta saņēmēju skaits nepalielināsies, jo, ja personai nav ienākumu, tad vienkārši līdzšinējo 109 eiro vietā saņems 125 eiro. Arī tie, kuriem palīdzības saņemšanas periods ir šajā pārmaiņu laikā, piemēram, no maija sākuma līdz jūlija beigām, šomēnes jau automātiski saņēma GMI pabalstu 125 eiro apmērā.”

Līga Ieviņa arī skaidro: “GMI ir valstī noteiktas garantētais minimālais iztikas minimums. Piemēram, ir daļa cilvēku, kuri saņem sociālā nodrošinājuma pabalstu, kura apmērs arī ir šis minimālais iztikas minimums, un, ja iepriekš viņš saņēma 109 eiro, tad no 1. jūlija cilvēks saņem 125 eiro.” Pabalsta apmēru garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai aprēķina kā starpību starp Ministru kabineta noteikto GMI līmeni katram mājsaimniecības loceklim un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem mēnesī.

Tagad GMI pabalsts līdzšinējo 109 eiro vietā pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā ir 125 eiro, nākamajām personām mājsaimniecībā no 76 eiro tas palielinājies līdz 87,50 eiro. Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis pirmajai personai ir 313 eiro (līdz šim 272 eiro), kā arī nākamajām personām 219 līdzšinējo 190 eiro vietā. Maz­nodrošinātas mājsaimniecības ienākumu maksimālais slieksnis – līdz 501 eiro līdzšinējo 436 eiro vietā pirmajai personai mājsaimniecībā, kā arī 351 eiro katrai nākamajai līdzšinējo 305 eiro vietā.

Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni katra paš­valdība ir tiesīga noteikt ne augstāku par 80% no ienākumu mediānas, bet ne zemāku par trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksni. Cēsu novada pašvaldībā uz maznodrošinātas mājsaimniecības statusa saņemšanu var pretendēt personas, kuru ienākumu slieksnis pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā ir 376 eiro, bet katrai nākamajai – 264 eiro, kas atbilst 60% no ienākumu mediānas.

Iedzīvotājiem, kuri atbilst trūcīgā vai maznodrošinātā statusam, ir pieejami dažādi atvieglojumi: pašvaldības noteiktā sociālā palīdzība; atbrīvojums no pacienta iemaksas veselības aprūpes iestādē; kompensējamo zāļu vai medicīnisko ierīču izdevumu pilnīga apmaksa trūcīgām personām; nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi; bezmaksas valsts nodrošināta juridiskā palīdzība un citi atvieglojumi; tiesības uz atbrīvošanu no tiesas izdevumu atmaksas; zemāka cena par elektroenerģiju.

No 2024. gada minimālo ienākumu apmēri tiks pārskatīti katra gada janvārī, ņemot vērā aktuālo (jaunāko CSP mājaslapā publicēto) minimālo ienākumu medi­ānu.