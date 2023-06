Orientieristu panākumi Igaunijā un Latvijā

Cēsnieki Baltijā. Cēsu Sporta skolas audzēkņi trenera Kaspara Radziņa vadībā veiksmīgi startēja Baltijas čempionātā orientēšanās sportā. Foto: no albuma Cēsu Sporta skolas audzēkņi trenera Kaspara Radziņa vadībā veiksmīgi startēja Baltijas čempionātā orientēšanās sportā.

Orientēšanās sezona rit pilnā gaitā. Sacensības notiek darba dienās un katras nedēļas nogalē.

Ja Latvijas kausa izcīņā paņemta pauze, tas nozīmē, ka mūsu valsts orientieristi startē kādās starptautiskās sacensībās.

Baltijas čempionāts

Latvijas izlase, kurā ir arī vairāki mūsu novada sportisti, Baltijas kausā izcīnīja pirmo vietu komandu vērtējumā. Individuāli latviešiem 13 medaļas garajā distancē un 11 pjedestāli stafetē!

Pirmās dienas sacensībās garajā distancē V16 grupas dalībniekiem kartē nebija iezīmēts viens kontrolpunkts, tādēļ šo grupu rezultātus anulēja. Taču vērts atzīmēt, ka Cēsu Sporta skolas audzēknis Niklāvs Dravants nepadevās, centās uz labu laimi punktu atrast un to arī izdarīja! Lai arī rezultātu ailē tas iezīmējas, pie godalgas tikt neizdevās, jo, kā minēts, šīs grupas rezultāti anulēti.

Toties pie uzvaras S20 grupā tika Leonarda Baltiņa. Vēl V14 grupā 2. – Miks Graudums, 3. – Lars Anders Luiks; V20 grupā 5. – Matīss Timermanis; S16 grupā 4. – Lauma Jānelsiņa;

Otrajā dienā notika stafetes, kur katra valsts bija pārstāvēta ar vairākām komandām, katrā trīs dalībnieki. V16 grupā uz goda pjedestāla tikai Latvijas komandas. Uzvaru svinēja 2.komanda, kurā startēja arī M. Grauduma un L. Luiks, sudrabs 1.komandai, kuras sastāvā bija N. Dravants, bet trešajā vietā Latvijas 3.komanda, kurā startēja arī Jēkabs Graudums. V20 grupā trešo laiku uzrādīja Latvijas 4.komanda, kurā startēja M. Timermanis. S16 grupā Lat­vijas 1.komandai, kurā startēja arī L. Jānelsiņa, – bronzas godalgas. S20 grupā uzvarēja Latvijas 1.komanda, kurā pirmo posmu veica L. Baltiņa. Tūlīt aiz goda pjedestāla 3.komanda, kurā startēja arī R. Dāboliņa. S21 grupā sudraba medaļa Latvijas 1.komandai, kurā pirmo posmu veica S. Grosberga.

Līdztekus Baltijas čempionātam notika Baltijas atklātās sacensības, kurās varēja startēt ikviens orientierists. Pirmajā dienā garajā distancē V14 grupā 1. Edvards Rebinovs, 2. Teodors Rebinovs; V35 grupā 1. Kaspars Radziņš; V55 grupā 5. Juris Lūsītis; S12 grupā 1. Madara Grauduma, 2. Anabella Luika; S16 grupā 3. Anna Dzedone, 4. Adriana Krastiņa.

Otrajā dienā vidējā distancē: V14 grupā 1. E. Rebinovs, 2. T. Rebinovs; V35 grupā 1. K. Ra­dziņš; S12 grupā 1. A. Luika; S16 grupā 2. A. Krastiņa, 5. A. Dze­done.

Latvijas kauss

Aizvadītās nedēļas nogalē orientieristi devās uz Smiltenei, lai divas dienas sacenstos “Mazās balvas” izcīņā. Kopvērtējumā mūsu orientieristiem šādas vietas: dāmām elites grupā uzvarēja Sandra Grosberga, kura šogad pārstāv Smiltenes klubu “Azimuts”, bet 4.vietā Kristīne Kokina (“Me­ridiāns OK/ CPSS”). Vīriem elites grupā 6.vietā Ainārs Drozds.

Citās grupās “ Meridiāns OK/ CPSS” orientieristiem šādas vietas: V19 grupā 1. Reinis Palsis, 2. Ralfs Spēlmanis, 4.Jānis Ruža, 6. Dominiks Rožkalns; V12 grupā 2. Ernests Hercenbergs (Līgatne), 3. Krišjānis Platavis; V14 grupā 1. Miks Graudums, 3. Jēkabs Grau­dums; V16 grupā 5. Atis Dub­rovskis; V18 grupā 3. Rinalds Ru­ža; V20 grupā 2. Tomass Turlajs, 5.Mārtiņš Trops; V35 grupā 1.Kas­pars Radziņš, 4. Raitis Bēr­ziņš, 5. Andris Saldūksnis; V40 grupā 5.Sandis Burtnieks; V50 grupā 4. Andris Strazdiņš; V55 grupā 4. Valters Kaminskis; V60 grupā 4. Marts Kūlviks; V65 grupā 1. Juris Kokins, 3. Gatis Skras­tiņš; V70 grupā 1. Uldis Alksnis; S10 grupā 5. Dārta Sedleniece; S12 grupā 3. Madara Grauduma, kura no otrās vietas atpalika tikai divas sekundes. S16 grupā uzvarēja Lauma Jānelsiņa; S18 grupā 2. Rūta Dāboliņa; S40 grupā 2. Signe Jānelsiņa, 3. Dace Rība – Baltiņa; S50 grupā 4. Agita Ma­rena.