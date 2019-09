Orientieristu medaļas un kausi

Finišs. Klubu stafetēs orientēšanās sportā kā otrie finišē “Meridiāns/ CPSS/ Pārgauja 1” sportisti. Priekšplānā pēdējā etapa veicējs Ainārs Drozds. Foto: Ojārs Millers Klubu stafetēs orientēšanās sportā kā otrie finišē “Meridiāns/ CPSS/ Pārgauja 1” sportisti. Priekšplānā pēdējā etapa veicējs Ainārs Drozds.

Orientēšanās sacensību kalendārā vasarā paužu nav, katru dienu notiek kāda lielāka vai mazāka mačošanās, toties Latvijas kausa kalendārā pusotru mēnesi bija pārtraukums. Augusta otrajā pusē atsākās ar divu dienu sacensībām Turaidā, pēc nedēļas kārtējais divdiennieks Mētrienā.

Veiksmīgi abos posmos startēja arī “Meri­diāns/ CPSS/ Pārgauja” orientieristi.

“Siguldas” kausa izcīņā sportisti sacentās vidējā un garajā distancē, labākos nosakot abu dienu rezultātu summā. Pie uzvarām savās grupās tika Renārs Ruža (M10), Kristaps Bruners (M20 grupā), Dairis Magone (M21A), Zanda Abzalone (W35) un Uldis Alksnis (M65). Sudraba godalgas saņēma Ainārs Drozds (M21E), Kristīne Brunere (W18), Kaspars Radziņš (M21A), Agris Peipiņš (M35) un Ēriks Ūdris ( M55), bet bronza šoreiz Dacei Rībai – Baltiņai (W40) un Dagnim Kaņepem (M45).

Tūlīt aiz goda pjedestāla Leonarda Baltiņa (W16), piektajā vietā ierindojās Jēkabs Graudums (M10), Sabīne Strazdiņa (W14), Matīss Timermanis (M16) un Gatis Skrastiņš (M60), bet sestajā – Miks Graudums (M10) un Niklāvs Dravants (M12).

Arī “OK Arona Kausā” orientieristiem bija jāveic vidējā un garā distance. Abu dienu summā M10 grupā pirmajās četrās vietās “Meridiāns/ CPSS/ Pārgauja” audzēkņi: R. Ruža, Miks Liepiņš, M. Graudums, Edvards Rebi­novs.

Uzvaras savās grupās guva K. Radziņš (M21A), Z. Abzalone (W35), A. Peipiņš (M35), Ē. Ūdris (M55). Šoreiz itin liels sudraba medaļu birums, tās izcīnīja M. Timermanis (M16), K. Bru­nere (W18), Kārlis Neimanis (M18), A. Drozds (M21E), Dace Rība – Baltiņa (W40 ) un U. Alksnis (M65). Vienīgo bronzas medaļu ieguva L. Baltiņa (W16). 4.vietā Dina Palsa (W16), 5.vietā – Signe Jānelsiņa (W21B), N. Dravants (M12), Rūta Dāboliņa (W14), bet labāko sešnieku savā grupā noslēdza D. Kaņepe (M45).

Orienti­­­eristu kalendārā ir dažas īpaši gaidītas sacensības, to vidū arī klubu stafetes. Reizi gadā Latvijas orientēšanās klubi satiekas, lai noskaidrotu spēcīgāko, un šoreiz uz starta stājās 53 komandas, to vidū arī četras no “Meri­diāns/ CPSS/ Pārgauja”. Kāda no komandām pamatoti varēja cerēt uz godalgotu vietu, jo pēdējos desmit gados par TOP 5 vietām cīnījušies 14 klubi, bet visvairāk tās ieguvuši divi – “Meridiāns” un “Auseklis IK”, katram tas izdevies septiņas reizes. Pērn “Meridiāns/ CPSS/ Pārgauja 1” ieņēma 5.vietu, gadu iepriekš – otro.

Šī gada sacensībās izšķirošais izrādījās ceturtais etaps. Tajā par līderiem izvirzījās “Kāpa OK” 1.komanda, bet “Meridiāns/ CPSS/ Pārgauja 1” pacēlās uz otro vietu, un šādā secībā komandas arī finišēja. Uzvarētāji parādīja atzīstamu sniegumu, apsteidzot sekotājus par desmit minūtēm. Trešajā vietā, finišējot minūti aiz “Meridiāns/ CPSS/ Pārgauja 1”, ierindojās “Auseklis IK 1”.

Komandā “Meridiāns/ CPSS/ Pār­gauja 1” startēja: Kristaps Ma­­g­one, Matīss Timermanis, Kri­stīne Bertuka, Kārlis Nei­­­manis, Agrita Pilābere, Leon­arda Baltiņa un Ainārs Drozds.

Otrā komanda – Kristaps Bru­ners, Igors Bužs, Mārcis Jansons, Vieda Lūsa, Lauma Jānelsiņa, Juris Kokins, Kaspars Radziņš – ierindojās septītajā vietā, tikai 13 sekundes atpaliekot no labāko sešnieka. Trešā komanda finišēja 19.vietā, bet ceturtā – 35.vietā.

Septembra nedēļas nogales atkal sacensībām bagātas, var teikt, šis ir stafešu mēnesis. Sestdien būs Latvijas čempionāts vidējā distancē, bet svētdien – Latvijas čempionāts stafetēs. 21.un 22.­­sep­­tem­brī tradicionālās sacensības “Cēsu rudens”, kad sportisti sacentīsies garajā distancē un stafetēs, bet mēneša izskaņā – Latvijas čempionāts pagarinātajā distancē.