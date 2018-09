Nozog lampu un instrumentu komplektus 2828 eiro apmērā; Cesu novadā nozog dārza elektrotehniku

Aizvadītajā diennaktī saņemta informācija par 70 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Reģistrēti desmit nodarījumi pret personas dzīvību un veselību, desmit nodarījumi pret sabiedrisko kārtību un 23 nodarījumi pret īpašumu.

Aizvadītajā diennaktī Vidzemes reģiona pārvaldes teritorijā reģistrēti desmit ceļu satiksmes negadījumi. Cietušo nav. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdušies trīs vadītāji. Noformēti 62 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 28 bija par atļautā ātruma pārsniegšanu.

Laika posmā no 14.09. līdz 17.09. notikušas vairākas zādzības. Alūksnes novadā no kāda īpašuma traktortehnikas nozagta dīzeļdegviela. Gulbenes novadā no kāda uzņēmuma apsargātas teritorijas nozagti lampu un instrumentu komplekti. Materiālie zaudējumi vērtējami 2828 eiro apmērā. Alojas novadā, atlaužot piekaramo atslēgu, no saimniecības ēkas nozagts trimmeris. Savukārt Cēsu novadā no kādas mājas nozagta dārza elektrotehnika. Visos gadījumos tiek skaidroti notikušā apstākļi un zaudējumu apmēri. Uzsākti kriminālprocesi.

17.septembrī, pulksten 15:38. Cēsīs, automašīnas “BMW” vadītājs atradās pie transportlīdzekļa stūres būdams alkohola reibumā. Tāpat vīrietis vadījis auto bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām brīdī, kad ir stājies spēkā tiesību izmantošanas aizliegums. “BMW” vadītājam tika konstatēts 1,76 liels alkohola reibums. Noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.