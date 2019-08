Nozog ķiplokus, puķes, laivu

Aizvadītajā diennaktī saņemta informācija par 92 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Pieņemts viens Valsts policijas lēmums par nošķiršanu. Reģistrēti desmit ceļu satiksmes negadījumi, bez cietušām personām. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdies viens automašīnas vadītājs, viens velosipēda vadītājs un vienā gadījumā atteikšanās no pārbaudes. Noformēti 70 administratīvā pārkāpuma protokoli ceļu satiksmes jomā, no kuriem 42 bija par atļautā ātruma pārsniegšanu.

Aizvadītajā diennaktī Vidzemes reģiona pārvaldes apkalpojamā teritorijā reģistrētas vairākas zādzības. 19.augustā Cēsīs no mazdārziņa, pagaidām nenoskaidrotas personas, nozaga 40 kg ķiplokus, puķes un dārza šķēres, bet Cesvaines novadā no dīķa nozagta piepūšamā laiva, materiālie zaudējumi 250 eiro. Policijā uzsākts kriminālprocess.

19.augustā pulksten 22:10, Varakļānu novadā, Varakļāni Zemgales ielā vīrietis , vadīja automašīnu “VW Golf”, bez jebkāda veida vadīšanas tiesībām un būdams alkoholisko dzērienu iespaidā. Vīrieša izelpā konstatēja 1,96 promiles. Vadītājam noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

19.augusta pulksten 20:43 tika saņemta informācija par kādu autovadītāju, kurš, iespējams, ceļu satiksmē piedalās alkohola reibumā. Izbraucot policijas norīkojumam, minētais autovadītājs tika apturēts, taču vīrietis atteicās no alkohola koncentrācijas noteikšanas. Vadītājam noformēts administratīvais pārkāpuma protokols. Policija atgādina, ka par atteikšanos no alkohola ietekmes pārbaudes ir tāds pats sods, kā lielākais sods par transportlīdzekļa vadīšanu, atrodoties alkohola reibumā.

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu, par atteikšanos no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudes, piemēro administratīvo arestu no 10 līdz 15 diennaktīm, uzliek naudas sodu no 1200 līdz 1400 eiro un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz četriem gadiem.