Nozīmīgs elements kaujas spēju pilnveidē

Zemessardzes 2.Vidze­mes brigādes 22. kaujas nodrošinājuma bataljonam Val­mie­rā šī nedēļa sākas ar sen gaidītu papildinājumu. Batal­jons saņēma pirmos bruņutransportierus “Patria” 6×6”, bet kopumā tuvāko mēnešu laikā to skaits pieaugs līdz 11.

Bataljona komandieris pulk­vežleitnants Dmitrijs Oreš­­kins jūtas lepns, ka viņa bataljons ir pirmais 2. Vid­zemes brigādē, kura rīcībā ir patiešām jauna bruņu tehnika: “Protams, tas uzreiz liek apjaust, cik liels darbs jāiegulda, lai mūsu spējas būtu pilnvērtīgas, tomēr jau šobrīd strādājam, lai iespējami vairāk karavīru un zemessargu apgūtu jauno tehniku un spētu pilnvērtīgi pildīt savus pienākumus.”

Viņš arī skaidro, ka “Patria” 6×6 būs nozīmīgs elements kājnieku kaujas spēju pilnveidē un stiprināšanā, jo bruņutransportieris galvenokārt paredzēts kājnieku un cita personāla drošai pārvadāšanai operāciju rajonā.

Šo bruņutransportieru gala komplektēšana notiek uzņēmuma “Defence partnership Latvia” ražotnē Cēsīs.

Krievijas iebrukums Ukrainā daudziem agresorvalsts kaimiņiem licis īpaši akcentēt savas valsts aizsardzību, tostarp modernizējot bruņojumu. Ukrainas piemērs skaidri parāda, ja gribam nosargāt savu valsti, mums pirmajiem par to jārūpējas, vien pēc tam varam gaidīt palīdzību.

Tāpēc Latvijas bruņoto spēku rīcībā nonāk jauns, moderns bruņojums. Jau saņemti pirmie ASV militārie helikopteri “Black Hawk”, plānots iegādāties raķešu artilērijas sistēmas “HIMARS”. Šajā nedēļā priecīga vēsts Zemessardzes 2.Vidzemes brigādei – 22. kaujas nodrošinājuma bataljons saņēma pirmos bruņutransportierus “Patria” 6×6.

Jau vairākkārt esam rakstījuši par šiem bruņutransportieriem, kuru gala komplektācija notiek Cēsīs. Tagad tie sākuši ceļu pie Vidzemes brigādes zemessargiem. Kā stāsta 22. kaujas nodrošinājuma bataljona komandieris pulkvežleitnants Dmitrijs Oreš­kins, atjaunotās Latvijas laikā šie ir pirmie jaunie bruņutransportieri: “Īpašs prieks, ka pirmie saņemsim šo tehniku, kas ļaus aizstāt vecās kravas mašīnas, kas pārvadāja zemessargus, karavīrus, to tenti absolūti nepasargāja pat pret pistoles šāvienu vai improvizētiem spridzināšanas līdzekļiem. Bruņutransportieris pasargā no vieglajiem strēlnieku ieročiem. Šī, protams, nav tehnika, ar ko doties pretī tankiem, citai smagajai kara tehnikai. Mēdz teikt, ka bruņutransportieris ir kara lauka taksometrs, kas ļauj relatīvi droši kājniekus nogādāt līdz operācijas vietai.”

“Patria” 6×6 ir bruņots un ātrs, spējīgs pārvietoties un uzsākt kustību dažādos apvidos, un tas būtiski paaugstina vienību mobilitātes spēju. Bruņu­transportieru nodošana Zemessar­dzes bataljoniem ir kārtējais apliecinājums, ka Zemessardze arvien vairāk iekļaujas kopējos Nacionālajos bruņotajos spēkos. Arī NBS komandieris Leonīds Kalniņš vairākkārt norādījis, ka zemessargi tiek sagatavoti, trenēti pēc tām pašām prasībām, kādas ir regulārajā armijā, un vajadzīgs atbilstošs tehniskais nodrošinājums.

22. kaujas nodrošinājuma bataljons ir pirmais Vidzemes brigādē, kas sāk saņemt šādu tehniku, drīzumā to saņems arī citi brigādes bataljoni. Zināms, ka šogad bruņutransportierus saņems arī 31.kājnieku bataljons Alūksnē, turpmāk pārējie brigādes bataljoni, arī 27.kājnieku bataljons. Ir lēmums, ka katrā bataljonā būs bruņutransportieru rota, ir 11 tehnikas vienības, iespējams, nākotnē skaits tiks papildināts.

Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes komandieris pulkvedis Gu­nārs Kauliņš “Druvai” atzina, ka brigādei ir nozīmīga bruņutransportieru “Patria” 6×6 saņemšana, jo būtiski palielināsies vienības mobilitāte, līdz ar to kaujas spējas: “Bruņu­trans­portieru saņemšana dod arī emocionālo stimulu tālākai attīstībai. Savukārt man kā komandierim tagad ir svarīga “Patria” 6×6 rotu nokomplektēšana ar motivētiem un mācīties gribošiem zemessargiem, lai tās spētu pildīt tos uzdevumus, kuri paredzēti vienībām ar šo bruņutehniku.”

Var jau būt, ka iespēja kļūt par tādas bruņumašīnas vadītāju var pamudināt ne vienu vien gados jaunu cilvēku, kuru aizrauj tehnika, izvēlēties dienestu Zemes­sardzē.

22.bataljona komandieris D. Oreškins stāsta, ka daļa bruņumašīnu vadītāju jau izgājusi kursus Ādažos, iepazīstoties ar bruņutehnikas uzbūvi, kā pareizi to ekspluatēt, kādas ir ārkārtas procedūras, kā veikt ātros remontus, kā arī mācoties praktisko vadīšanu gan bezceļos, gan piedaloties satiksmē: “Šie vīri veidos kodolu, kuri apmācīs pārējos. Mūsu bataljons gada pirmajos mēnešos saņems visu komplektu, 11 bruņutransportierus, tad varēsim vingrināties kopīgi kā vienība, un plānojam, ka pirmais nopietnākais pārbaudījums būs šī gada rudens mācībās “Namejs”. Bruņutehnika tiks izmantota visā 22. bataljona atbildības teritorijā, kas ir gana liela, no Salacgrīvas līdz Pals­manei, visa Latvijas ziemeļu daļa. Ja būs uzdevums no brigādes komandiera, varam pārvietoties pa visu Vidzemi, pat visu Latviju.”

Viņš stāsta, ka arī pats instruktora vadībā sēdies pie “Patria” stūres un varot teikt, ka transporta līdzekli vadīt ļoti viegli, patīkami, kā moderna smagā automašīna. Galvenā atšķirība no kravas mašīnas tā, ka šis ir kaujas transportlīdzeklis, kas ir bruņots, daudz smagāks, garāks un platāks. At­šķiras braukšanas specifika bezceļos, kā arī tā braukšanas uzsākšana dažādās vidēs gan pret kalnu, gan mitrā apvidū, gan ūdenī.

Bataljons abus pirmos tikko saņemtos bruņutransportierus aprīkojis ar bruņojumu, uz viena uzstādīts lielkalibra ložmetējs, uz otra – granātšāvējs.

“Tas ir bataljona bruņojums, ko vajadzības gadījumā uzliekam uz bruņutransportieru stacionārajiem statīviem,” stāsta bataljona komandieris. “No ražotāju puses gādāts, lai būtu savietojamība, lai ieroču uzstādīšana un noņemšana būtu ātra un samērā vienkārša. Līdzīgi ar sakaru iekārtām, ir iebūvēta pamata instalācija, kam varam pieslēgt savas ierīces un lietot. Esmu gandarīts par jauno tehniku, kas ļaus būtiski uzlabot vienības kaujas spējas.”

