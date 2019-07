Nozagts velosipēds, sabojāts un apzagts auto

Aizvadītajā diennaktī saņemta informācija par 74 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Reģistrēti seši ceļu satiksmes negadījumi. Cietušo nav. Nav reģistrēti pārkāpumi, kad pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, būtu sēdušies transportlīdzekļu vadītāji. Noformēti 117 administratīvā pārkāpuma protokoli ceļu satiksmes jomā, no kuriem 49 bija par atļautā ātruma pārsniegšanu.

Laika posmā no 14.jūlija līdz 15 jūlijam Burtnieku novada Rencēnu pagastā nozagti trīs velosipēdi. Divi no mājas pagalma, bet viens – no kāpņu telpas. Materiālie zaudējumi tiek precizēti. Uzsākts kriminālprocess.

15.jūlijā pulksten 07:39 Alūksnē konstatēts, ka kādā īpašumā bojāta automašīna “VW Crafter”, kā arī no tās nozagta degviela un dažādas mantas. Policija skaidro materiālos zaudējumus un lietas apstākļus. Uzsākts kriminālprocess.

16.jūlijā pulksten 00:40 tika saņemta informācija, ka Mazsalacas novadā pa ceļa braucamo daļu pārvietojas, iespējams, iereibis vīrietis, apdraudot sevi un satiksmes drošību. Izbraucot policijas norīkojumam, ceļa malā tika atrasts vīrietis, kurš diennakts tumšajā laikā pārvietojies bez gaismu atstarojošiem elementiem apģērbā. Noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

Valsts policija atgādina, ka diennakts tumšajā laikā, ja ceļš nav pietiekami un vienmērīgi apgaismots, gājējiem, kas atrodas uz brauktuves vai nomales, jābūt tērptiem atstarojošā vestē vai apģērbā ar labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem. Par gājēju noteikto pienākumu pārkāpšanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 15 EUR apmērā.