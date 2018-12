Novusa sezona veiksmīgi aizvadīta

Noslēgums. Kopējais piemiņas foto pēc Cēsu atklātā individuālā čempionāta novusā 2018.gada pēdējās kārtas. Pirmajā rindā otrais no kreisās Cēsu Novusa kuba vadītājs Jānis Jānelsiņš.

Cēsu atklātajā individuālajā čempionātā novusā, ko rīko Cēsu Novusa klubs, pēdējā posmā licencēto spēlētāju kungu grupā pirmo trijnieku aizņēma Valmieras sporta meistaru trio – Agris Mednis, Bruno Vestbergs un Andris Krasts -, tūlīt aiz labāko trijnieka atstājot sacensību rīkotāju, Cēsu Novusa kluba vadītāju Jāni Jānelsiņu.

Viņš uzsver, ka šoreiz galvenais ir veiksmīga sacensību norise, sportiskos panākumus neizvirzot priekšplānā: “Kā sacensību galvenais organizators un tiesnesis pats piedalos sportiskās formas uzturēšanai, protams, ir patīkami paspēkoties ar Latvijas meistarīgākajiem sportistiem.”

Sacensības notika astoņās kārtās. Sezonas kopvērtējumā, ņemot vērā labākos sešus rezultātus no astoņiem posmiem, galveno balvu – lielo “Cēsu Kausu” – virs galvas cēla Valmieras kluba pārstāvis Aldis Mednis, kurš šo titulu nodrošināja jau pāris posmu pirms sezonas beigām. Jāatzīmē, ka viņš par titula ieguvēju kļuva jau trešo gadu pēc kārtas.

Kopvērtējumā otro vietu nosargāja Cēsu kluba novusists Ro­berts Balodis, kurš pēdējā posmā spēja izcīnīt nepieciešamo punktu summu, lai iegūtu sezonas sudrabu. Ar bronzu šoreiz jāsamierinās lielmeistaram Andrim Krastam no Valmieras. Vērts atzīmēt Cēsu kluba citu sportistu veikumu, kuri visas sezonas gaitā rādīja atzīstamu sniegumu. Rezultātā Agris Miglāns ierindojās 4., bet Gun­tars Liepiņš 5.vietā. Kop­vēr­tē­juma sešinieku noslēdza Alek­sejs Kručāns no Rēzeknes. Li­cen­cēto spēlētāju konkurencē piedalījās 38 dalībnieki.

Var atzīmēt, ka Cēsu čem­pionā­tā bija dalībnieki gan no jau divām minētajām pilsētām, gan arī no Balviem, Daugavpils, Tal­siem, Gulbenes, Vaidavas, Rū­jienas, Valkas, Viļakas un citiem novadiem, kas liecina, ka mači notiek augstā līmenī.

Dāmu konkurencē trešo gadu pēc kārtas uzvaru kopvērtējumā izcīnīja valmieriete Evija Pa­par­de, sudraba godalgu saņēma Eve­līna Sirmā no Vaidavas. Var piebilst, ka viņai šī sezona kopumā bijusi ļoti veiksmīga, jo izcīnīts arī Latvijas čempiones gods. Bronza kopvērtējumā vēl vienai valmierietei Sintijai Skalbei. La­bāko sešiniekā dāmām arī Gita Do­benberga no Balviem un Elī­na un Diāna Sirmās no Vai­da­vas.

Spraigas cīņas notika nelicencēto spēlētāju jeb Tautas klasē, kur par punktiem un vietām cīnījās 27 spēlētāji. J. Jānelsiņš skai­dro, ka šajā klasē apvienoti spēlētāji, kas nepiedalās valsts čempionātos un nav iesaistījušies nevienā komandā.

Ar uzvaru pēdējā posmā Arnim Tipānam (Gulbene) šoreiz bija par maz, lai izcīnītu titulu arī kopvērtējumā, un nācās samierināties ar sudrabu, kas gan ir viņa labākais sasniegums Cēsu turnīrā. Vienāds punktu skaits un tikai labāka iegūto vietu attiecība gada griezumā deva pirmo titulu Tau­tas klasē un mazo “Cēsu kausu” Jā­nim Un­guram no Rūjienas. Bron­zas medaļu kopvērtējumā saņēma pagājušā gada Tautas klases uzvarētājs Igors Bambulis (Gulbene).

J. Jānelsiņš īpaši akcentē cēsnieka Gintera Smilktes izcīnīto trešo vietu pēdējā posmā: “Tas nozīmīgi tāpēc, ka viņam šīs bija vien otrās sacensības, bet viņš pēdējā posmā prata apsteigt kopvērtējuma čempionu. Divi labi starti palīdzēja kopvērtējumā ierindoties desmitajā vietā.”

Gada kopvērtējumā Tautas klasē 4.vieta vecmeistaram Kārlim Bēr­ziņam (Vaidava), 5.vietā Kas­pars Kaliksons (Rūjiena), ses­tais – Ansis Sprancmanis (Rū­jiena). Tūlīt aiz sešnieka cēsnieks Andis Veidemanis.

Šī gada čempionāta 8., noslēdzošais, posms Cēsu 2.pamatskolas telpās noritēja svinīgā atmosfērā, jo klubs dienu iepriekš saņēma nozīmīgu atzinību pasākumā “Cēsu sporta laureāts”, kur vis­­pirms saņēma balvu kā “Gada sporta biedrība”, bet noslēgumā klātesošo balsojumā ieguva visvairāk balsu un saņēma ceļojošo kausu “Cēsu sporta laureāts”. Klu­ba vadītājs norāda, ka šie apbalvojumi uzliek vēl lielāku atbildību un dod spēku turpmākajai darbībai.

Pašreizējā formātā Cēsu kausa sacensības notiek jau trīs gadus, sacensību norises vieta ir Cēsu 2.pamatskola. Pirms tam čempi­onāts rīkots kopā ar Oļģertu Tīliku sporta kluba “SK Saulrīti” paspārnē. Savulaik jau Cēsīs bija spēcīgas novusa tradīcijas, tad iestājās pauze, un 2006. gadā sacensības nenotika vispār. Tad novusa sekciju izveidoja O.Tīliks, sākās šī tautas sporta veida atdzimšana. 2007. gadā sacensībās piedalījās pieci dalībnieki, bet īpašs pavērsiens notika pirms dažiem gadiem, kad J. Jānelsiņš izveidoja Cēsu Novusa klubu.

Šī gada kausa izcīņa pulcēja 75 dalībniekus. J. Jānelsiņš norāda, ka kopējo dalībnieku skaitu sacensībās ierobežo galdu skaits, kas ir kluba īpašumā: “Kvalitatīvi varam uzņemt aptuveni 40 dalībniekus, tāpēc pēdējo gadu prioritāte ir inventāra iegāde, jo interesentu skaits palielinās.”

J.Jānelsiņš stāsta, ka šobrīd spēlētājiem pavisam neliela atelpa, tad jāsāk gatavoties jaunajai sezonai. Cēsu klubs otro reizi iekļuvis Latvijas komandu čempionāta virslīgā, sacensības sāksies jau 5.janvārī. Pirmo reizi cēsnieki virslīgā spēlēja 2017.gadā, diemžēl palika priekšpēdējā vietā, bet saskaņā ar nolikumu trīs pēdējo vietu ieguvēji dodas uz 1.līgu, bet trīs labākās pirmās līgas komandas spēlē virslīgā. Aizvadītajā sezonā 1.līgā Cēsu klubs ieņēma 3.vietu, lai gan J. Jānelsiņš norāda, ka viņi spējuši uzvarēt visas vadošās komandas: “Spēlētāju līmenis aug gan sportiski, gan psiholoģiski, un esam apņēmības pilni noturēties virslīgā.”

Jauno spēlētāju ienāk maz, taču ienākošie rāda labu sniegumu, un divi jau stabili ir Cēsu komandas pamatsastāvā.

“Ceru, ka atzinība “Sporta laureātā” vairos novusa popularitāti, arī paši centīsimies par sevi stāstīt vēl plašāk. Nākamgad noteikti sarīkosim sacensības pilsētniekiem bez sportiskām iemaņām. Informācija par mūsu aktivitātēm atrodama kluba mājas lapā un feisbukā, ko visvieglāk atrast, meklētājā ierakstot – Cēsu novusa klubs,” saka J. Jānelsiņš.