Novērtē uzņēmēju devumu novadam

Veiksmīgs sākums. Uzņēmuma "Qinn Design" valdes locekle Elīza Bartkeviča (no labās) un valdes priekšsēdētājs Toms Plažio saņem atzinību "Jaunietis – uzņēmējs". Uzņēmums ražo koka izlietnes dažādās formās, krāsās, tekstūrās. Apbalvojumu pasniedza Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs (no kreisās). Foto: Reklāmas aģentūra "ONTO"

Cēsu novada uzņēmēji godināti par inovācijām, attīstību un ilgtspēju, par Cēsu vārda popularizēšanu un citu veikumu, kas devis pievienoto vērtību visam novadam, tā iedzīvotājiem.

Pašvaldības vadītājs Jānis Rozenbergs, sākot apbalvošanu, teica paldies uzņēmējiem, kuri saredz iespēju darboties Cēsu novadā: “Paldies, ka degat par savām idejām, saviem uzņēmumiem, tajos nodarbinātajiem cilvēkiem un ka vienlaikus degat arī par Cēsu novadu, to ļoti augstu novērtējam!”

Balvas uzņēmējiem tika pasniegtas deviņās nominācijās. Atzinību “Jaunietis – uzņēmējs” saņēma “Qinn Design” komanda, kas sākusi ražot koka izlietnes dažādās formās, krāsās, tekstūrās. Saņemot balvu, uzņēmuma pārstāve Elīza Bartkeviča neslēpa: “Šis ir pārsteigums, jo uzņēmējdarbību sākām pavisam nesen, lai gan par šo ideju domājām jau sen. Paldies, ka esam pamanīti, un priecājamies sevi saukt par Cēsu uzņēmējiem!” Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Toms Plažio atzina, ka ir pārliecināts par viņu ražotā produkta noietu. Jau atrasti klienti Zviedrijā, Dānijā, šobrīd notiek iziešana plašākā tirgū.

Balvu “Cēsu inovācija” saņēma alus darītava “Trimpus” par pašu radīto skuju kolu un eksperimentiem jaunu dzērienu attīstībā. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Jānis Ķesa “Druvai” atzina, ka ne jau tikai tehnoloģijas ir noteicošais, lai radītu inovatīvu produktu: “Esam izmantojuši netradici­onālas sastāvdaļas, radījuši produktu, kas cilvēkiem patīk un liek brīnīties, ko var paveikt ar vietējām izejvielām.”

Skuju kola esot otrais dzēriens viņu bezalkoholisko dzērienu piedāvājumā, pirms tās tapis vērmeļu toniks. Abi dzērieni esot kā atbilde industriāli ražoto atspirdzinošo dzērienu piedāvājumam. Uz norādi, ka klasiskā “Coca – Cola” recepte tiek glabāta noslēpumā, vai arī skuju kolas recepte ir noslēpums, J. Ķesa ar smaidu teica: “Pagaidām to neuztveram kā milzīgu vērtību, bet skaidrs, ka tuvākajā laikā to neplānojam publicēt kādā recepšu žurnālā.”

Novērtējumu “Cēsu radošums” par gaumīgu Cēsu popularizēšanu saņēma Jurģis Rudmiezis un viņa uzņēmums “Kiddin”. Saņemot balvu, Jurģis atzina, ka viņam esot vaļasprieks reizēm piecelties pirms saules un mēģināt noķert kādu skaistu kadru: “ Cēsis ir skaista pilsēta, te ļoti grūti uztaisīt sliktu bildi.”

Balvu “Cēsu vēstnesis” par Cēsu vārda atpazīstamības veicināšanu Latvijā un pasaulē saņēma “Villa Santa”. Tās īpašniece Santa Anča atcerējās, ka pirms gada saņēmuši pagodinājumu “Cēsu pārsteigums”: “Ja gada laikā no pārsteiguma esam kļuvuši par vēstnesi, tas nozīme, ka esam pareizi strādājuši!”

Par “Cēsu labdari”, kas atbalsta florbola klubu “Lekrings”, tika nosaukts uzņēmums “Vidzemes būvserviss”.

Atzinība “Cēsu izaugsme” piešķirta uzņēmumam “M.E. LAT-LUX”. Te var atgādināt, ka Māra Gaiļa vadītais uzņēmums, kas ilgstoši bijis autobusu “Setra” ģenerālpārstāvis Baltijā, šovasar saņēma arī “Mercedes-Benz” zīmola autobusu pārdošanas tiesības Latvijā un Lietuvā.

“Cēsu pārsteiguma” novērtējumu par pieczvaigžņu garšu saņēma restorāns “Jāņoga”; balvu “Cēsu eksportētājs” – skrejriteņu ražotājs “leg&go bike”, bet kā “Cēsu dāsnākais darba devējs” tika sumināta akciju sabiedrība “Cēsu alus”.

Cēsu novada domes priekšsēdētājs J.Rozenbergs atzina: “Jūsu darbs ir apliecinājums, ka varat strādāt novadam, reģionam, Latvijai un visai pasaulei, tas dod cerību, ka arī rīt un parīt te būt uzņēmējdarbība, darbavietas, cilvēki. Paldies par katru nodarbināto cilvēku, par katru nodokļos nomaksāto eiro, par katru jaunu produktu, iniciatīvu.”

Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš uzrunā citēja Liepājas jaunā uzņēmēja Arta Daugina, kurš radīja elektriskos kartingus, teikto kādā pasākumā: “Viņš, atklājot savu ceļu biznesā, dalījās ar savu bērnības pieredzi: “Vienmēr atceros, kā tētis mūs rītos cēla augšā ar vārdiem – ērgļi, celieties, jāiet darīt darbs! Tagad pats sev katru dienu no rīta saku – ērgli, celies, ej un kaut ko dari, lai bizness aug!” Klausījos viņa teiktajā un domāju, cik ģeniāli viens puisis var pateikt to, kas ir patiesa uzņēmēja pārliecība – celties, iet un darīt! Esmu pārliecināts, ka arī Cēsu uzņēmēju vidū netrūkst to, kuri katru rītu kā ērgļi ceļas, iet un dara.”

Tradicionāli šajā godināšanas pasākumā savu balvu par ilgtspējīgu uzņēmējdarbību pasniedz Cēsu Uzņēmēju klubs, šogad šai atzinībai vienbalsīgi izvēlēts Uldis Kvants un viņa uzņēmums “Beātus”.

Savu apbalvojumu pasniedza arī finanšu institūcija “Altum”, tā šoreiz tika zemnieku saimniecībai “Lejas Liberti” un Gatim Tauriņam. Vēl balvas pasniedza arī banka “Citadele”, tās saņēma “Vanadziņa nams” un “Kom-Auto”.

Jau par tradīciju kļuvis, ka balvas par veikumu aizejošajā gadā tiek pasniegtas Cēsu Uzņēmēju foruma dienas vakarā neformālā gaisotnē.