Novembrī laiks gripas profilaksei – pasargā sevi un apkārtējos

Iestājoties aukstākam laikam, par sevi arvien vairāk atgādina dažādi augšējo elpceļu vīrusi, tostarp gripa. Kopš sezonas sākuma ģimenes ārstu praksēs reģistrēti 38 gripas gadījumi, un tiek prognozēts, ka gripas izplatība decembrī un janvārī kā ik gadu pieaugs. Apdrošināšanas sabiedrība ERGO atgādina par profilakses pasākumiem, kas palīdzēs izvairīties no saslimšanas, un bez maksas iekļauj gripas apdrošināšanu nelaimes gadījumu apdrošināšanas polisēs.

Lai gan patlaban gripas izplatības intensitāte uzskatāma par zemu – vidēji 15,3 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju – un ir līdzīga kā pērn šajā periodā, tieši tagad ir īstais brīdis domāt par profilakses pasākumiem, kas veicami, lai izvairītos no saslimšanas. Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) dati liecina, ka kopš sezonas sākuma (gada 40. nedēļas) reģistrēti 38 gripas gadījumi. Visvairāk slimo bērni vecumā no 0 līdz 4 gadiem, tomēr saslimšana novērota arī vecuma grupā no 15 līdz 65 gadiem, kā arī senioriem, kas vecāki par 65 gadiem.

“Šie dati ir viens no signāliem, ka vīruss ir jau klāt, un tas ir tikai laika jautājums, cik ātri gripa izplatīsies. Kopumā patlaban apmēram katra piektā konsultācija pie ģimenes ārsta saistīta ar dažādām augšējo elpceļu saslimšanām,” norāda ģimenes ārsts un Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas viceprezidents Ainis Dzalbs. Pērn gripas epidēmija, saslimstībai sasniedzot 100 gadījumus uz 100 000 iedzīvotāju, sākās decembra pirmajā pusē un noslēdzās šogad 20. aprīlī.

Novembris – ideāls laiks profilaksei

“Vakcinēšanās pret gripu ir profilaktisks pasākums, kas jāatkārto ik rudeni pirms gripas sezonas sākuma. Vakcinēties iesakām visiem, jo gripa var piemeklēt jebkuru, tomēr gribu uzsvērt, ka tieši maziem bērniem un senioriem vakcinēšanās ir īpaši nepieciešama. Ja skatāmies datus, tad Dienvidu puslodē, kur gripa šogad jau aktīvi izplatījusies, lielākā hospitalizācija ir tieši bērniem un senioriem. Trešā riska grupa, kurai pastāv lielāka varbūtība gripu izslimot smagāk un komplikāciju dēļ nonākt slimnīcā, ir grūtnieces. Mammas slimošana, kuru pavada augsta temperatūra, var būt ļoti kaitīga gaidāmajam bērniņam,” norāda A. Dzalbs, uzsverot, ka novembris ir ideāls laiks, lai vakcinētos pret gripu, jo vēl nav sākusies masveida saslimšana, kad ģimenes ārsti būs krietni noslogotāki. “Tieši vakcinācija pret gripu patlaban ir viens no pieprasītākajiem pakalpojumiem ģimenes ārstu praksēs.”

Gripa kā hronisko slimību saasinātāja

Lai gan profilaktiskos nolūkos vakcinēties iesakāms visām iedzīvotāju grupām, mazu bērnu vecākiem tam jāpievērš īpaša uzmanība gadījumos, ja bērnam ir hroniskas saslimšanas, piemēram, astma, cukura diabēts, vielmaiņas vai sirds slimības. Tāpat vakcinācija ir jo sevišķi svarīga senioriem ar hroniskām slimībām.

“Ja mazam bērnam temperatūra vairākas dienas ir 40 grādi, ir grūti viņam nodrošināt pietiekamu šķidruma uzņemšanu un pastāv liels risks, ka var attīstīties komplikācijas, piemēram, vidusauss iekaisums vai plaušu karsonis. Savukārt senioriem, ja arī varēsim paskaidrot, ka ir svarīgi uzņemt šķidrumu, tomēr, slimojot ar gripu, var būtiski saasināties hroniskās saslimšanas, tostarp sirds un plaušu slimības, jo ir liels šķidruma zudums, augsta temperatūra, intoksikācija – smags iekaisuma process, kas vienlaikus ar audu bojājumiem un sabrukšanas procesiem pasliktina nieru darbību. Senioriem gripa pasliktina arī galvas smadzeņu darbību, saasina sirds slimības un cukura diabētu. Nevakcinētam senioram ir daudz lielāka iespēja piedzīvot infarktu vai insultu, kas rodas vai nu gripas laikā vai to izslimojot,” stāsta A. Dzalbs.

“Tā kā bērniem vakcinēšanās process var šķist ne sevišķi tīkams, 2-7 gadu vecuma grupai patlaban piedāvājam vakcīnas, kas lietojamas intranazāli – ir iepūšamas degunā. Jāpiebilst, ka arī vecuma grupā virs 60 gadiem tiek nodrošināta plašāka vakcīnu izvēle. Senioriem ir pieejamas vakcīnas, kas satur lielāku imunizējošās vielas daudzumu, tādējādi nodrošinot stabilāku aizsardzību pret gripu.”

Dakteris A. Dzalbs arī norāda, ka hroniskās saslimšanas ir indikators vakcinēties ne tikai pret gripu, bet arī pret Covid-19. Jāpiebilst, ka novembra sākumā (44. nedēļā) SPKC reģistrēti 183 jauni Covid-19 saslimšanas gadījumi, kas ir par 32,6 % vairāk nekā nedēļu iepriekš.

Kam vakcīna pret gripu nav ieteicama?

“Vakcinēties pret gripu var teju ikviens, izņēmums ir tikai tie pacienti, kuriem ir bijusi anafilaktiska reakcija uz gripas vakcīnu (kas statistiski varētu būt ~ vai < 1 gadījums uz 1 miljonu pacientu/ devu). Tāpat vakcināciju pret gripu neveic pacientiem, kuriem ir anafilaktiska rekcija uz vistu olām, jo vakcīnas ražošanas procesā vakcīna var saturēt olas olbaltuma pēdas. Te arī runa nevis par izsitumiem vai gremošanas traucējumiem, bet tieši par anafilaksi, lietojot olas uzturā. Tātad – ļoti reti izņēmumi,” norāda A. Dzalbs.

“Saslimšana ar gripu ik gadu Latvijā skar salīdzinoši lielu iedzīvotāju daļu, un slimības gaita ne vienmēr ir viegla, kas var nozīmēt arī ārstēšanos stacionārā un neplānotus izdevumus. Apzinoties šo risku, līdz nākamā gada janvāra beigām ERGO nelaimes gadījumu apdrošināšanas polisēs bez maksas tiks iekļauta gripas apdrošināšana. Tas nozīmē, ja apdrošinātā persona saslims ar gripu un tā rezultātā nonāks stacionārā vismaz uz trim dienām pēc kārtas, cilvēkam tiks nodrošināta apdrošināšanas atlīdzība 500 eiro apmērā,” stāsta apdrošināšanas sabiedrības ERGO Risku parakstīšanas departamenta direktors Raitis Čaklis.

Kā atpazīt gripu?

Gripas vīrusi, līdzīgi kā citu akūto augšējo elpceļu infekcijas, galvenokārt izplatās ar sīkiem pilieniem, kas rodas, inficētajai personai runājot, šķaudot vai klepojot, kā arī ar rokām un priekšmetiem, kas piesārņoti ar elpceļu izdalījumiem.

Jāatceras, ka gripai raksturīga pēkšņa simptomu parādīšanās: