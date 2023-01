Novada gada sportisti – Mārtiņš Blūms un Veronika Stūriška

Pelnīti. Pasākumā “Cēsu novada Sporta laureāts 2022” balvu par mūža ieguldījumu sportā saņēma ilggadēja Cēsu Sporta skolas slēpošanas un biatlona trenere Ilze Cekule. Balvu pasniedza novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs. Foto: Sintija Cērpiņa Pasākumā “Cēsu novada Sporta laureāts 2022” balvu par mūža ieguldījumu sportā saņēma ilggadēja Cēsu Sporta skolas slēpošanas un biatlona trenere Ilze Cekule. Balvu pasniedza novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs.

Pasākums “Sporta laureāts 2022” pulcēja sportistus, trenerus un sporta skolotājus no visa plašā Cēsu novada. Laureātu sveikšana Vidzemes koncertzālē “Cēsis” noritēja tik ierastajā formātā, pulcējot visus klātienē.

Kopumā balvas tika pasniegtas deviņās nominācijās, septiņās bija gan žūrijas vērtējums, gan sabiedrības balsojums.

Tikai žūrijas ziņā bija noteikt to, kurš saņems balvu “Mūža ieguldījums sportā”, izvēloties no vairākiem pretendentiem. Laureātu pieteica un balvu pasniedza Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, uzsverot, ka šī ir ļoti iedvesmojoša nominācija, jo to piešķir cilvēkiem, kuri lielu daļu dzīves veltījuši sportam, bijuši paraugs un autoritāte daudziem: “Šī balva tiek tiem, kuri aiz sevis atstājuši neizdzēšamas pēdas, un šī vakara laureāte ir tieši šāds cilvēks. Treneres ilggadējais ieguldījums profesionālajā darbībā uzskatāmi parāda, cik nozīmīga ir viņas uzticība, lojalitāte savai profesijai, savam sporta veidam. Viņa ieguldījusi savu pieredzi daudzu jo daudzu sportistu audzināšanā un izaugsmē, bijusi iniciators daudziem sporta notikumiem. Tā ir trenere, kuras priekšā noliecu galvu, – Ilze Cekule!”

I. Cekule ir ilggadēja Cēsu Sporta skolas slēpošanas un biatlona trenere. Pati laureāte pastāstīja, ka viņas dzimtā puse ir Pļaviņas, kur arī ļāvusies sporta valdzinājumam. Tur nopelns esot leģendārajam trenerim slēpošanā Imantam Vī­tolam, kura audzēkne bijusi, jo slēpošana Pļaviņās tolaik bijis sporta veids numur viens.

“Plaviņās beidzu vidusskolu, arī sporta skolu,” stāstīja I. Cekule. “Pēc vidusskolas beigšanas iesniedzu dokumentus Lauksaimniecības akadēmijas Mežsaimniecības fakultātē, jo mans tēvs bija mežsargs. Pēc dokumentu iesniegšanas atbraucu mājās, viens klases biedrs teica – ko tu tur darīsi, tev taču tikai sports ir sirdī. Nākamajā dienā aizbraucu uz Jelgavu, izņēmu dokumentus un iestājos Fizkultūras institūtā. Pēc tā beigšanas 1977.gadā atnācu uz Cēsīm, kādu laiku strādāju sporta biedrībā “Vārpa”, bet kopš 1986.gada esmu slēpošanas un biatlona trenere Cēsu Sporta skolā.”

Trenere atzīst, ka nav iespējams saskaitīt, cik audzēkņu šajos gados izgājuši caur viņas rokām, tie ir daudzi simti. Olimpiskajās spēlēs no viņas audzēkņiem piedalījušies biatlonisti Jānis Bērziņš un Gerda Krūmiņa, kā arī Inga Dauš­kāne slēpošanā, bet krietns skaits audzēkņu piedalījušies Jaunatnes olimpiskajās spēlēs un olimpiskajos festivālos.

“Īpašs prieks par audzēkņiem, kuri turpina darbu kā treneri Cēsu Sporta skolā vai citādi saistījuši savu dzīvi ar sportu! Nezinu, vai es esmu palīdzējusi sportam, vai sports – man, bet sports ir visa mana dzīve,” neslēpa I. Cekule.

Nominācijā “Gada sportists” žūrijas vērtējumā balvu otro gadu pēc kārtas saņēma Latvijas labākais MTB braucējs Mārtiņš Blūms. Latvijas čempions MTB olimpiskajā krosā (XCO), 5.vietas ieguvējs MTB XCO saīsinātajā distancē Pasaules čempionātā Francijā, bet Pasaules čempionātā MTB maratonā Dānijā izcīnīja augsto sesto vietu.

Žūrijas pārstāvis, viens no sporta padomes locekļiem Ēriks Bauers, pasniedzot šo balvu, norādīja, ka uz šo nomināciju saņemts visvairāk pieteikumu, tāpēc žūrijai nebija viegli izdarīt izvēli.

Pats M. Blūms uz balvas saņemšanu nevarēja ierasties, jo viņam nācās būt Nīderlandē, kur notika viņa pārstāvētās MTB komandas prezentācija. Atsūtītajā video sveicienā sportists atzina, ka aizvadītā sezona vērtējama kā izdevusies: “Vienmēr var vēlēties augstākus rezultātus, bet, ņemot vērā, ka sezonas vidū guvu traumu, otrā daļa izdevās ļoti sekmīgi. Paldies, ka novērtējāt!”

Sabiedrības balsojumā nominācijā “Gada sportists” uzvarēja gados jaunais motosportists Adrians Drozds, Baltijas čempions motokrosā 85 cm3 klasē.

Balvu nominācijā “Gada sportiste” pasniedza pieckārtējais pasaules čempions motokrosā Kristers Serģis, uzsverot, ka pasākums “Sporta laureāts” ir ļoti nozīmīgs sportistiem, treneriem, visai sporta saimei, lai atkal mobilizētos, strādātu, turpinātu trenēties un gūt panākumus.

Balvu saņēma BMX braucēja no Jaunpiebalgas Veronika Monika Stūriška, kura pērn triumfēja Pasaules kausa (PK) izcīņas kopvērtējumā superkrosā U23 grupā. Viņai arī sudraba god­alga Pasaules čempionātā juniorēm.

Atgādināsim, ka pērn viņa saņēma skatītāju balvu, šogad atzīta par labāko žūrijas vērtējumā. Sarunā ar “Druvu” viņa saka, ka tas tomēr nozīmīgāk, jo interneta balsojums ir un paliek interneta balsojums, kur rezultāti var būt dažādi: “Paldies par balvu, šāds novērtējums dod papildu motivāciju strādāt vēl labāk, rādīt arvien labāku sniegumu.”

Tagad sportistes laiks rit treniņos, mācībās, nopietna sacensību sezona sāksies vien jūnijā, bet, kā atzīst BMX braucēja, – nevaru sagaidīt jauno sezonu!

Sabiedrības balsojumā uzvarēja otra BMX pārstāve starp pretendentēm Vineta Pētersone, kura šobrīd jaunajai sezonai gatavojas Kolumbijā. Video sveicienā viņa norādīja, ka sezona būs ļoti svarīga, lai kvalificētos Parīzes vasaras olimpiskajām spēlēm, kas notiks jau nākamajā gadā.

Nominācijā “Gada notikums sportā” balvu saņēma atjaunotais skrējiens “Apkārt Cēsīm”. Balvu pasniedza sporta pasākumu, arī šī skrējiena atbalstītājs, maratonists, kurš noskrējis maratonus 17 dažādās pasaules pilsētās, Ansis Kuplis. Viņš norādīja, ka šī patiesībā esot vissvarīgākā balva: “Visi sportisti taču trenējas, gatavojas, lai piedalītos sacensībās, tāpēc ikviens sporta pasākums ir nozīmīgākais notikums viņu karjerā.”

Skrējiena atjaunotājs un galvenais rīkotājs ir sporta kluba “Ašais” vadītājs un treneris Austris Āboliņš. Nominēto pasākumu vidū bija arī viņa rīkotie Latvijas un arī Baltijas čempionāti vieglatlētikas krosā ainaviskajā Āraišu vējdzirnavu apkārtnē.

Savā runā viņš uzsvēra tradīciju nozīmi arī sportā: “Manuprāt, katra tauta ir tik stipra, cik stipras tās tradīcijas. Taču Latvijā pēdējos padsmit gados esam aizgājuši nepareizi, tiek iznīdētas tradīcijas, tiek iestāstīts, kas viss, kas ir frešs un jauns, ir cool! Bet vai tiešām? Savulaik Jurim Kreilim, kurš iepriekš rīkoja skrējienu “Apkārt Cēsīm”, apsolīju to atjaunot, un tam ir pamatots iemesls. Šī gada rudenī ar kluba “Ašais” skrējējiem brauksim uz Sāremā skrējienu, kurš notiks jau 50. reizi, un tāpēc igauņi, iespējams, ir nedaudz augstākā plauktiņā nekā mēs. Tāpēc varu apsolīt, ka pēc gadiem Cēsīs būs viens no Eiropas labākajiem skrējieniem. Mums pirmajā gadā izdevās sapulcināt Lat­vijas labākos skrējējus, ieskaitot Dmitriju Serjoginu, kas nebūt nav vienkārši, bet ļoti ceru, ka pēc pieciem gadiem sapulcināsim vismaz Ziemeļeiropas labākos!”

Sabiedrības balsojumā šajā nominācijā visvairāk balsis saņēma “Rallijs Cēsis”.

Simboliski, ka arī šis sporta pasākums atgriezās pēc ilgāka klusuma brīža. Kā teica tā rīkotājs Māris Millers, pagājuši 14 gadi kopš pēdējā Cēsu rallija: “Kopš mūsu biedrības “Millers motorsport” dibināšanas dzīvojām ar mērķi, ka jāatgriež lielais rallijs Cēsu pusē, un šogad to izpildījām. Paveicām to ar uzviju, negaidījām, ka atbrauks 12 valstu pārstāvji, ka izdosies patiesi sporta svētki!”

Austris Āboliņš vēlreiz kāpa uz skatuves, lai saņemtu balvu nominācijā “Gada treneris”. Viņš uzsvēra, ka nedrīkstam baidīties sapņot lielus sapņus: “Man ir teiciens, ko mācu saviem audzēkņiem: sapņo, mērķē, tici! Ja mums ir sapnis, tas jau solis uz priekšu, ja ticam – tas ir vēl viens solis, bet pats galvenais ir mērķis, kas liek turpināt iet uz to!”

Sabiedrības balsojumā balvu saņēma florbola komandas “Lekrings” galvenais treneris Andris Malkavs. Savukārt viņa vadītā komanda tika atzīta par labāko nominācijā “Gada komanda”, pie tam gan žūrijas, gan sabiedrības vērtējumā. Šī bija vienīgā nominācija, kur sakrita gan žūrijas, gan interneta balsotāju domas. Pērn “Lekrings” izcīnīja valsts čempionu titulu, kas ir jau astotais komandas pastāvēšanas vēsturē.

Nominācijā “Cerība sportā” balvu saņēma sporta kluba “Ašais” un Cēsu sporta skolas audzēknis Roberts Glazers. Viņš ir Latvijas un Baltijas čempions U20 grupā 1500 m distancē, Latvijas U20 čempions krosa skrējienā, daudzu godalgotu vietu ieguvējs Latvijas un starptautiskajās sacensībās, arī komandas “Latvija pasaulē” dalībnieks.

Sabiedrības balsojumā nominācijā “Cerība sportā” par labāko atzīts ultramaratonists Mārcis Petzāle, kurš pērn skrējienā Rīga – Valmiera savu rezultātu spēja uzlabot par trim stundām, salīdzinot ar gadu iepriekš sasniegto.

Nominācijā “Gada sporta skolotājs” balvu pasniedza diska metēja Vineta Krūmiņa, uzsverot, ka vai ikvienam skolas laikā bijis sporta skolotājs, no kura kaut ko varēja iegūt: “Kāds ieguva pārliecību par sevi, kāds – drosmi vai spēju neapstāties, bet varbūt kādam sporta skolotājs bija tas, kurš jaunieti ievirzīja sportā, un varbūt tāpēc mums ir tik daudz Eiropas, pasaules un olimpisko čempionu.”

Šogad balvu saņēma Spāres skolas sporta skolotājs Jānis Freivalds, kura audzēkņi uzrādījuši augstus rezultātus Latvijas un pasaules mēroga sacensībās. Viņš bija arī Latvijas speciālās olimpi­ādes organizators, kas pērn notika Cēsīs.

“Man ir liels gods strādāt savā skolā, strādāt ar saviem sportistiem. Arī mūsu audzēkņiem ir savas olimpiskās spēles, kas notiek reizi četros gados. Pēdējās bija Abudabi, kur piedalījās komandas no 189 valstīm, arī mūsu skolas jaunieši, izcīnot godalgas, pat augstākā kaluma. Tas mūsu bērniem ir liels izaicinājums, liels pagodinājums,” savā runā atzīmēja J. Freivalds.

Sabiedrības balsojumā visvairāk balsu tika sporta skolotājai Zanei Rozītei.

Pasākuma gaitā tika sveikti arī lielākie sporta atbalstītāji, jo bez viņiem sporta dzīve nebūtu iedomājama.

Kā ierasti, noslēgumā jauno īpašnieku ieguva ceļojošais kauss “Sporta laureāts”. Sākotnēji šīs balvas ieguvēju noteica pasākuma apmeklētāji, balsojot starp visiem laureātiem, bet pēdējos gados saskaņā ar nolikumu ceļojošais kauss tiek pasniegts visaktīvākajai biedrībai, kas sasniegusi augstus rezultātus vai paveikusi ko īpašu iepriekšējā gadā. Ceļojošā kausa ieguvēju nosaka žūrija.

Pērn to saņēma Cēsu tenisa biedrība. Tās vadītājs Raimonds Galinskis pirms balvas došanas orientēšanās klubam “Meridi­āns”, smaidot atzina, ka var sagatavot runu balvas saņemšanai, bet ko teikt, to atdodot?

“Meridiāns” pērn atzīmēja seriāla 50 gadu jubileju, kā arī Latvijas klubu kausa kopvērtējumā izcīnīja 1.vietu, bet kluba orientieristi valsts čempionātos kopā izcīnīja 50 medaļas.

Pasākumu vadīja sporta žurnālists Reinis Ošenieks, sarīkojumu kuplināja mīmu duets “Koka medaļa”, savās etīdēs atainojot gan konkrētas nominācijas, gan sporta veidus. Par muzikālo daļu gādāja bigbends “Cēsis”.