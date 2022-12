Novada atspulgos mīļums un labestība

Gandarītas. “Harmonijas” domubiedri: Lauma Daugiša, Astrīda Kamša, Aina Karele un Luize Alksnīte. Foto: Sarmīte Feldmane “Harmonijas” domubiedri: Lauma Daugiša, Astrīda Kamša, Aina Karele un Luize Alksnīte.

Kultūras biedrības “Harmonija” izdotajām grāmatām pievienojies vēl viens kopkrājums – “Cēsu novada atspulgi”. Tajā dzeja, proza, fotogrāfijas un gleznas.

Izdevums tapis dažos mēnešos. Novada kultūras projektu konkursā tika iegūts tūkstoš eiro finansiāls atbalsts, un krājumam tika izraudzīti novadnieku darbi. Viņu vidū ne tikai cēsnieki, arī radoši cilvēki no Piebalgas, Straupes, Priekuļiem, Skujenes, Drabešiem.

Gleznotājs Leons Staris krājuma nosaukumam bija iesniedzis vairākas aprakstītas lapas ar variantiem. “Viens bija “Atspulgi”, bet mūs visus vieno plašais novads, tāpēc “Cēsu novada atspulgi”. Uz vāka Cēsu Pils parka fotogrāfija. Cik paaudžu te satikušās, skaistajā estrādē dziedājuši, dejojuši. Visi novada kolektīvi ir ceļā uz Dziesmu svētkiem, ceļā, kurā piestāts Pils parkā,” pastāsta biedrības vadītāja Astrīda Kamša un pauž gandarījumu, ka tik ātri izdevies vienā izdevumā apvienot labākos biedrības biedru pēdējā laika darbus.

Par jauno krājumu pārdomās dalās dzejniece Mirdza Kerliņa, atzīstot, ka noticis brīnums, jo grāmatu izlasījusi uzreiz no sākuma līdz beigām. “Nav viegli izlasīt grāmatu bez pauzes. Šoreiz tā nebija. Kad izlasīju, pārņēma siltums, sajutu mīļumu, kas lasāms vārdos. Tā ir grāmatiņa ar savu dvēseli, reti to var sajust, īpaši kopkrājumos. Saka jau, ka mazāk reizēm ir vairāk. “Cēsu novada atspulgi” nav ne par mazu, ne par lielu, ar skaistiem attēliem. To ir patīkami turēt rokās, ir baudījums acīm un mīļums no vārdiem un gleznām,” par krājumu sacīja dzejniece un atklāja, ka to pārlasījusi vēlreiz un domas nav mainījušās. “Ja arī ir kādi cinīši, tiem domas un izjūtas pārrāva pāri,” bilda M.Kerliņa.

Rakstniece Aina Karele atzina, ka ne reizi vien bijis jāpukojas uz autoriem, bet ne šoreiz. Leons Staris Adventes laikā atgādināja par mīlestību, cieņu, sevis izvērtēšanu un piedošanu.

Aiz katra dzejoļa, literāras etīdes vai esejas slēpjas tās autors. Ar savām domām, priekiem un sāpēm. Grāmatas atvēršana allaž ir satikšanās. Skanēja dzeja, proza. Muzicēja Andris Vilders un Vilnis Auziņš, dziedāja sieviešu ansamblis “Tieši tāpēc”.

Kopā ar pieredzējušiem literātiem bija Luize Alksnīte. Viņa ieklausījās pazīstamo autoru teiktajā, dzejas vārsmās. “Manu dzejoļu šajā izdevumā vēl nav,” pastāstīja Luize un atklāja, ka viņai patīk sarunas “Harmonijā”. “Dzeja ir mans vaļasprieks. Rudenī Dzejas dienā skolotāja uzaicināja, lai pasākumā “Har­monijā” nolasu kādu savu dzejoli. Bija patīkami dzirdēt labas atsauksmes,” pastāstīja cēsniece. Luize pavasarī beigs vidusskolu, tad priekšā studijas. Jauniete ir pārliecināta, lai arī kādu profesiju izvēlēsies, kad dzejoļi neliks mieru, tie tiks pierakstīti.

“Harmonijas” domubiedriem jau ieskicēti nākamie plāni. Visi bija vienisprātis, ka jāgatavo otrais “Cēsu novada atspulgu” krājums. Toties kārtējā literātu radošā konkursa tēma varētu būt saistīta ar vasaras lielāko notikumu – Dziesmu svētkiem.