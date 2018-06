Notiks Cēsu kaujas rekonstrukcija

Cēsīs šodien no plkst.13 notiks Cēsu kauju rekonstrukcijas, militārās tehnikas demonstrēšanas un izglītošanas pasākums “Latvijas Uzvaras diena”, informēja Cēsu novada pašvaldībā.

Pasākums notiks Cēsu kauju 99.gadadienā, lai godinātu uzvaru Cēsu kaujās, kas bija pirmais izšķirošais pagrieziena punkts Latvijas Neatkarības karā.

Kauju rekonstrukcija Cēsīs notikusi arī iepriekš, bet šogad tā būs lielāka, iespaidīgāka un veidota jau kā teatralizēts uzvedums, skaidroja pašvaldībā.

Piesaistot vēsturniekus, pasniedzējus un sabiedriskās domas līderus, Cēsu pils parkā notiks arī publiska diskusija par tēmu “Vai Latvijai nepieciešama sava Uzvaras diena?”.

Pasākuma režisors Normunds Pucis pastāstīja, ka kauju rekonstrukcija tiks parādīta, izstāstot šos Latvijas vēsturē izšķirošos notikumus no Cēsu Skolnieku rotas brīvprātīgā skatu punkta. Pasākuma scenārija autori ir Pucis un vēstures doktors Jānis Šiliņš.

“Stāstījums būs integrēts kaujas rekonstrukcijas uzvedumā. Skolnieku rotas brīvprātīgā lomā iejutīsies Valmieras drāmas teātra aktieris Ģirts Rāviņš. Komponists un skaņu režisors Jānis Brunovskis speciāli kaujas rekonstrukcijai komponēs mūziku un veidos skaņu noformējumu,” pastāstīja režisors.

Lai nodrošinātu maksimālu uzveduma autentiskumu, kaujas rekonstrukciju veidos biedrības “Latviešu karavīrs” dalībnieki kopā ar Nacionālo bruņoto spēku (NBS) kadetiem.

“Vēsturei jābūt dzīvai. Par to jārunā, to jārāda, lai mūsdienu paaudzēm izstāstītu to, kādēļ šodien varam nākt kopā savā valstī, runāt latviski un svinēt Latvijas svētkus. Latvijas esība nav pašsaprotama, un mums vienmēr jābūt gataviem par to pastāvēt. Taču, ja negodināsim savu vēsturi un savas militārās uzvaras, riskējam kļūt par tautu bez mugurkaula, tādēļ šāds pasākums, kurā savijas simtgadīgs un mūsdienu patriotisms, ir izteikti svarīgs, it īpaši – jaunākajām paaudzēm,” atzina pasākuma organizators Renārs Sproģis.

Vienlaikus sadarbībā ar Cēsu Vēstures un mākslas muzeju, Zemessardzi un NBS Instruktoru skolu 22.jūnijā Cēsu pils parku piepildīs vēstures izziņas teltis, militārās atrakcijas un stafetes ar simbolisku iespēju pierakstīties Skolnieku rotā. Tāpat pasākumā būs iespējams aplūkot NBS un sabiedroto militāro tehniku, kā arī uzdot jautājumus.