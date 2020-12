Notiek tehniski sarežģītākais Cēsu uzņēmēju forums

Forums notiek. Tie, kuri šajās dienās pieslēdzas Cēsu biznesa forumam tiešsaistē, nezina, kas notiek tehniskā personāla sadaļā, kur vesela komanda gādā, lai pasākums noritētu bez aizķeršanās. Mārtiņš Kreilis (priekšplānā) pie video pults nodrošina, lai ekrānos redzami gan runātāji, gan viņu prezentācijas. Foto: Jānis Gabrāns Tie, kuri šajās dienās pieslēdzas Cēsu biznesa forumam tiešsaistē, nezina, kas notiek tehniskā personāla sadaļā, kur vesela komanda gādā, lai pasākums noritētu bez aizķeršanās. Mārtiņš Kreilis (priekšplānā) pie video pults nodrošina, lai ekrānos redzami gan runātāji, gan viņu prezentācijas.

Tradicionālais Cēsu uzņēmēju forums, kas notiek jau devīto gadu, risinās neparasti. Pirmkārt, tas ilgst trīs dienas, otrkārt, atbilstoši šī brīža prasībām forums risinās virtuāli.

Uzņēmēju foruma galvenā studija iekārtota Vidzemes koncertzāles “Cēsis” kino zālē, bet tajā tehniskā personāla ir vairāk nekā runātāju, kurus pārstāv pasākuma moderators, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš. Arī daži lektori runāja no šīs studijas, bet vairums pieslēdzās no darba vai dzīves vietām.

Par pasākuma tehnisko nodrošinājumu gādā Cēsu uzņēmums “Making magic”, tā valdes priekšsēdētājs Toms Veiss atzīst, ka šis ir sarežģīts pasākums, jo viss lielā mērā atkarīgs no tehnikas, interneta: “Mēs varam izdarīt maksimālo, bet ir daudzas lietas, ko nevaram ietekmēt, teiksim, interneta pieslēgumu kvalitāti, jo šajās dienās būs jāveic ļoti daudz pieslēgumu. Tāpēc ir svarīga komanda, kas var to realizēt. Pirms tam esam daudz strādājuši, lai visu saplānotu, nodrošinātu, paredzētu.”

Pirmās dienas pirmā daļa notika bez starpgadījumiem, bet T. Veiss saka, ka līdz pat pēdējam foruma mirklim atslābt nevarēs ne uz sekundi: “Šis ir ļoti apjomīgs un dinamisks pasākums, kurā, ņemot vērā tehnisko sadaļu, vienmēr jābūt gataviem kādam negaidītam pavērsienam.”

Cēsu uzņēmēju forumu atklāja J. Endziņš, akcentējot jaunumu– trīs dienu attālināto formātu: “Lai arī runātāji klātienē nevar redzēt auditoriju un auditorija nevar pilnībā aplūkot runātāju, tiešsaistes formātam tomēr ir sava burvība. Klausītāji var iekārtoties sev ērtā vietā, var nemitīgi “nākt iekšā un iet ārā”, netraucējot nevienam, var skaļi komentēt teikto, kas zālē, iespējams, traucētu.”

Jau tradicionāli runāja Cēsu domes priekšsēdētājs Jānis Rozen­bergs, uzverot, ka šis laiks ir pārbaudījums daudzām jomām, ir nozares, kas cietušas no ierobežojumiem, bet ir arī tās, kas ieguvušas: “Viens no šīs foruma pamatuzdevumiem ir palīdzēt uzņēmējiem ieraudzīt jaunas pielāgošanās formulas un veidus, lai šo laiku pārdzīvotu un izietu no tā stiprāki. Foruma tēmas ir nozīmīgas visiem, tāpēc aicināšu uzņēmējus domāt par Eiropā pieteiktajiem prioritārajiem virzieniem, starp kuriem ir arī zaļais kurss un digitālais kurss. Zinu, uzņēmējiem ir pretrunīgi viedokļi par tiem, bet, domāju, tie ir neizbēgami, un ir nevis jautājums– darīt vai nedarīt – , bet gan, kā to izdarīt, lai rezultāts būtu pēc iespējas labāks.”

Uz “Druvas” jautājumu, kāpēc svarīgi forumu rīkot, lai gan šajā laikā to varētu arī atcelt, domes priekšsēdētājs norādīja, ka to noteikuši vairāki aspekti: “Pirm­kārt, gribējām parādīt, ka arī publiskais sektors šajā pandēmijas laikā spēj transformēties. Ja sagaidām to no uzņēmējiem, mums jārāda, ka arī mēs to darām. Otrkārt, svarīgi saglabāt tradīcijas, jo esmu pārliecināts, ka ir uzņēmēji, kuri gaida novembra beigas, kad notiek forums, lai varētu dzirdēt ko noderīgu, iedvesmoties.”

Labi, ka Cēsu uzņēmēju forums notiek otrajā pandēmijas vilnī, jo pirmajā, visticamāk, neviens nebūtu tam gatavs. Pirmā ārkārtējā situācija un tai sekojošais laiks parādīja, ka darbību var organizēt attālināti.

Viena no foruma rīkotājām, Cēsu novada pašvaldības uzņēmējdarbības attīstības projektu vadītāja Natālija Juškova, sazvanīta pēc pirmās dienas rīta sesijas, atzina, ka pirmais satraukums rimis, var justies mierīgāk, jo iesākts veiksmīgi: “Bažas, protams, nepazūd, svarīgi, lai nepieviļ tehnika, lai lektori neaizmirst, ka jāpieslēdzas. Jā, uzlikām augstu latiņu – trīs dienas. Tad nācās konstatēt, ka forumu nevarēs noturēt klātienē, bet, ja apsolītas trīs dienas, tas arī jānotur.”

Viņa stāsta, ka sākotnēji tiešraidei nav pieslēgušies pārāk daudz klausītāju, bet sapratusi, ka satraukumam nav pamata. Pirm­kārt, ir darba diena, cilvēki strādā, otrkārt, ir taču izziņots, ka forums tiek ierakstīts, ikviens, kas nevarēja pieslēgties tiešraidei, interesējošās runas varēs noklausīties sev piemērotā laikā.

“Pirmajā dienā daudz runāja par ilgtspēju, manuprāt, arī forums, kas būs pieejams ierakstā, ir labs piemērs ilgtspējai. Sagata­vota plaša programma ar vairāk nekā 50 lektoriem, un interesenti pēc tam jebkurā laikā varēs noskatīties sev interesējošo lekciju. Esmu pārliecināta, ka rezultātā forumu noskatīsies krietni vairāk, nekā ļautu koncertzāles lielās zāles ietilpība,” teica N. Juškova.

Pirmā foruma diena aptvēra tēmas par zaļo kursu un aprites ekonomiku, šodien uzmanība pievērsta digitālajam kursam, bet noslēdzošās dienas vadmotīvs būs pieredze un līderība. Forums beigsies ar tiešsaistes uzņēmēju godināšanu “Cēsu gada uzņēmējs 2020”.