Noslēdzas novusa sezona

Noslēgums. Cēsu novusa čempionāts šogad finišējis, kopbildē medaļnieki un citi spēlētāji. Pirmajā rindā pirmais no labās Cēsu novusa kluba vadītājs Jānis Jānelsiņš. Foto: no albuma Cēsu novusa čempionāts šogad finišējis, kopbildē medaļnieki un citi spēlētāji. Pirmajā rindā pirmais no labās Cēsu novusa kluba vadītājs Jānis Jānelsiņš.

Ar astotās kārtas spēlēm beidzās 2017.gada Cēsunovada atklātais čempionāts novusā “Cēsu kauss”. Šis bija jau trešais čempionāts, ko rīkoja Cēsu novusa klubs, kurā šobrīd apvienojušies vairāk nekā 50 novusa spēles meistari un entuziasti no visas Vidzemes.

Cēsu novusa klubs oficiāli dibināts 2016. gadā, pirms tam darbojoties kā novusa sekcija biedrībā “SK Saulrīti”.

Cēsu novusa kluba vadītājs Jānis Jānelsiņš stāsta, ka čempi­onātā izspēlēti astoņi posmi, no kuriem vērtēti seši labākie. Līdz ar to, ja kāds netiek uz vienu diviem posmiem, tas nekas, ieskaitei pietiek. Kopumā pie novusa galdiem šajā sezonā stājušies 75 dalībnieki, katrā posmā no 30 līdz 50 sportistu.

“Jo vairāk dalībnieku, jo garāka spēļu diena. Ja sabrauc pussimts spēlētāju, spēles ieilgst līdz vēlam vakaram,” norāda J. Jānelsiņš.

Pēdējā posmā dalībnieku skaits nedaudz mazāks, jo tie, kuriem vairs nekādu cerību uz labu vietu kopvērtējumā, izvēlējās kādu citu turnīru, taču pārējie cīnījās par katru punktu. Uzvaru kopvērtējumā pirms pēdējā posma bija nodrošinājis tikai lielmeistars Aldis Mednis, pārējiem bija jācīnās ar vislielāko cīņassparu.

J. Jānelsiņš atzīmē sīvo konkurenci un līdzvērtīgo sniegumu, ko vislabāk raksturo nelielā punktu starpība: “Noslēgumā kungiem otro no septītās vietas šķīra vien pusotra punkta, kas ir vienas uzvaras plus neizšķirta vērtībā. Dāmām tikpat starp pirmajām trijām. Tautas klasē pirms pēdējā posma Andrejs Kondričs bija puspunktu priekšā Igoram Bam­bulim, bet pēdējā posmā Igors sāka pārliecinoši, otrā vieta posmā viņam deva puspunktu priekšā un kausu kopvērtējumā.”

Pēdējā posmā vīriem labāko trijnieks šāds: Aldis Mednis, Raitis Birzgalis, Edvīns Žugs; dāmu konkurencē Evija Paparde, Sintija Skalbe, Elīna Sirmā; tautas klasē Arnis Tipāns, Igors Bambulis, Elīna Sirmā.

Saskaitot punktus sešās labākajās kārtās, par uzvarētāju vīru konkurencē kļuva jau minētais A. Mednis, otrais E. Žugs, trešais – R. Birzgalis. Labāko sešniekā arī Agris Miglāns, Andris Krasts, Raimonds Putāns.

Dāmu konkurencē čempiones tituls E. Papardei, sudraba godalga – S. Skalbei, bronza – Intai Sal­miņai, labāko sešniekā arī Megija Ķelle, E. Sirmā, Aiva Oša.

Tautas klasē uzvarētāja tituls I. Bambulim, otrajā vietā A. Kon­dričs, trešais – A. Tipāns, labāko sešniekā arī Jānis Ungurs, Jānis Āre, Ansis Sprancmanis.

Pēc trim aizvadītajiem čempi­onātiem J. Jānelsiņš norāda, ka dalībnieku skaits ir stabilizējies un tagad tiek akcentēta kvalitāte: “Sākumā nevarējām uzņemt daudz dalībnieku, jo trūka novusa galdu, tagad, pateicoties pašvaldības atbalstam, esam iegādājušies galdus, inventāru. Ja pērn dalībnieku skaits sasniedza maksimālo līmeni, šogad tas nostabilizējies. Var jau vienu gadu saaicināt daudzus, bet, ja arī nākamajā atbrauc tikpat, tas liecina, ka dalībniekus apmierina mūsu piedāvājums.”

Cēsu novusa klubam izveidojusies laba sadarbība ar Valmieras, Vaidavas, Gulbenes, Rūjienas klubiem, kuru spēlētāji brauc spēlēt Cēsu čempionātā, veido konkurenci, tādējādi palīdzot paaugstināties līmenim. J. Jānelsiņš īpaši uzteic daudzkārtējā valsts čempiona -Valmieras kluba -novusistu dalību, jo no viņiem var daudz mācīties: “Uz dažiem čempionāta posmiem ierodas arī Latvijas labākie spēlētāji, tad visiem ir, ko pamācīties. Tādēļ, ka te brauc spēlēt labākie, palielinās arī pārējo spēlētāju līmenis. Ja spēcīgie brauc, tas ir labākais apliecinājums, ka mūsu čempionāta līmenis ir augsts.”

Cēsu novusa klubs aktīvi gatavojas Latvijas komandu čempi­onātam, kas sāksies 6.janvārī. Šogad cēsnieki startēs pirmajā līgā, kur gatavi cīnīties par medaļām. Pirms diviem gadiem tas izdevās, pērn nevarēja noturēties augstākajā līgā.

“Saprotam, ka vēl nedaudz jāaug, bet ejam uz priekšu. Pērn, spēlējot augstākajā līgā, apspēlējām vicelīderus un gandrīz vinnējām līderus, jo šāda līmeņa pretinieks liek nemitīgi augt. Vēl mums nedaudz pietrūkst, un tieši šis – nedaudz – atšķir spēlētājus. Novusu māk spēlēt visi, bet atšķirība ir psiholoģiskajā noturībā un fiziskajā sagatavotībā. Kādam tas liksies varbūt nenopietni, bet, ja spēļu diena ilgst desmit un vairāk stundu un līdz pat pēdējam kauliņam jābūt maksimālai koncentrācijai, bez labas fiziskās sagatavotības tur nav, ko darīt,” saka J. Jānelsiņš.

Cēsu novusa čempionāts zināms visā Latvijā. Atpazīsta­mību veicina arī tas, ka Latvijas Novusa federācija cēsniekiem uztic organizēt pašus nopietnākos Latvijas čempionāta posmus. Katru gadu te notiek kāds no finālposmiem – vīriešu, sieviešu, jauniešu vai pāru spēlēs.

“Jau divus gadus pēc kārtas esam rīkojuši Latvijas individuālo čempionātu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, jo Cēsu 2.pamatskolā tam ir vispiemērotākās telpas. To atzinīgi novērtējusi arī Starptau­tiskā novusa federācija,” saka J. Jānelsiņš.

Ar jaunākajiem rezultātiem, citām aktualitātēm, arī ar jaunajiem novusa noteikumiem var iepazīties Cēsu novusa kluba mājasla­-pā.