Noskriet ziemu tīrais nieks

Pagājušajā ziemā Cēsu Olimpiskajā centrā iesāktais ziemas skriešanas seriāls “Noskrien ziemu” šogad guvis pārliecinošu turpinājumu. Ja pērn posmā piedalījās nedaudz virs 100 dalībniekiem, šogad to skaits vairāk nekā dubultojies un pirmajos divos posmos katrā startējuši vairāk nekā 320 skrējēji un nūjotāji.

Pirmais posms decembrī notika Siguldā, otrais – aizvadītajā svētdienā Priekuļos ar startu un finišu pie Priekuļu tehnikuma sporta bāzes. Laika apstākļi bija atbilstoši seriāla nosaukumam, arī rīkotāji bija parūpējušais, lai distance būtu interesanta ar kāpumiem un kritumiem, jo Priekuļu nogāzes to ļauj īstenot. Vienā vietā, lai tiktu augšā pa stāvāku nogāzi, skrējējiem nācās pat ņemt talkā virvi, jo saviem spēkiem tikt augšā nebija viegli. Lai arī trase nebija tā vieglākā, pēc finiša visi atzina, ka tā bijusi lieliska. Sportisti finišēja noguruši, bet gandarīti. Vieniem svarīgs bija rezultāts, citiem – iespēja izmēģināt spēkus ziemas skriešanā un gūt gandarījumu par paveikto distanci.

Dalībnieki, vadoties pēc saviem spēkiem, varēja izvēlēties veikt vienu aptuveni 8 km garu apli vai trīs. Nūjotājiem tika dots laika limits divarpus stundas, viņi paši varēja izlemt, cik apļus šajā laikā pieveikt. Uz starta stājās skrējēji no Jēkabpils, Jelgavas, Jūrmalas, Madonas, Limbažiem, Rīgas, Alūksnes, Valmieras, Ventspils, Sabiles, Tukuma un citām pilsētām un novadiem, arī no vēsturiskā Cēsu rajona. Dalībnieku vidū arī pārstāvji no Igaunijas un Vācijas.

8+ km distancē absolūtajā vērtējumā sievietēm ātrākā Vieda Lūsa (Cēsis), kura bija ātrākā arī seriāla pirmajā posmā. Otra ātrākā – Iveta Caune (Ikšķile), trešā – Daiga Jermaka (“Ziemeļkurzeme”); vīriem – Guntis Māliņš (“Kāpa”), Mārtiņš Sirmais (Rīga), Andris Ronimoiss (Cēsis).

Atsevišķās grupās šajā distancē: S1 grupā V. Lūsa (Cēsis), L. Savicka (Smiltene), B. Vekša (Saldus), 5. Lāsma Pometko (Cēsis); S2 grupā I. Caune (Ikšķile), D. Jermaka (“Ziemeļkurzeme”); D. Spalva (Kocēnu novads); S3 grupā L. Zebuliņa (Rīga), I. Pūce (Rīga), D. Kārkliņa (Sējas novads), 7. Inga Valška (Priekuļi); V1 grupā J. Tamužs (Lagasti), K. Broks (Madona), Edijs Dzalbs (Cēsis), 5. – Uldis Katlaps (Ineši); V2 grupā G. Māliņš (Ādaži), M. Sirmais (Rīga), A. Ronimoiss (Cēsis), 4. – Pēteris Grīviņš (Rauna), 6. – Jānis Olengovičs (Priekuļi); V3 grupā K. Kārkliņš (Sigulda), Ā. Kundziņš (Rīga), V. Tilts (Kocēnu novads).

25+ absolūtajā vērtējumā dāmām Jolanta Liepiņa (Salacgrīva), Gaida Grickus (Rīga), Viviana Krilova (Rīga); kungiem – Uldis Kļaviņš (Sigulda), Dainis Limanāns (Biksti), Jānis Mežiels (ASK “Patria”).

Pa grupām šajā distancē: S1 grupā J. Liepiņa (Salacgrīva), D. Grickus (Rīga), A. Švilpe (Rīga); S2 grupā A. Svikle (Rīga), L. Štalte (Jūrmala), L. Vībure (Rīga), 6. – Ieva Upmace (Rauna); S3 grupā V. Kirilova (Rīga), I. Ziediņa (Aizkraukle), I. Kāpiņa (Sigulda); V1 grupā J. Mežiels (ASK “Patria”), S. Smelovs (Kandava), K. Adijāns (Viļāni), 4. – Kaspars Radziņš (Cēsis); V2 grupā U. Kļaviņš (Sigulda), D. Limanaāns (Biksti), A. Blūmiņš (Sigulda); V3 grupā N. Saulītis (Limbaži), A. Brikovskis (Piņķi), A. Gailis (Valmiera).

Trešais posms seriālā “Noskrien ziemu” notiks slēpošanas – biatlona kompleksā “Priekuļi” 19. februārī, bet noslēdzošais, ceturtais, – 19.martā Garkalnē.