Nopietns pārbaudījums savu skatītāju priekšā

Norādījumi. Eiropas jaunatnes līgas spēlēs Cēsīs mājnieku treneris Kristaps Zaļupe pārrunā ar spēlētājiem spēles gaitu, kā darboties turpmākajās minūtēs. Foto: Jānis Gabrāns Eiropas jaunatnes līgas spēlēs Cēsīs mājnieku treneris Kristaps Zaļupe pārrunā ar spēlētājiem spēles gaitu, kā darboties turpmākajās minūtēs.

Divas uzvaras, trīs zaudējumi, ar šādu statistiku jauno Eiropas jaunatnes basketbola līgas sezonu sāka U16 grupas komanda BS “Cēsis”.

Pirmā sabraukuma spēle notika Cēsīs, varbūt arī tas uzlika savu psiholoģisko slodzi, kas liedza tikt pie vairākām uzvarām, jo divās spēlēs piedzīvoti minimāli zaudējumi.

Skatītāju uz mājnieku spēlēm netrūka, atbalsts tribīnēs bija liels, kas radīja īstu turnīra atmosfēru.

Komandām sabraukuma turnīri ir labs pārbaudījums gan fiziski, gan psiholoģiski, trijās dienās jāaizvada piecas spēles un visas pret spēkos līdzvērtīgiem pretiniekiem, tāpēc ne uz mirkli nevar atslābt. Šajā vecuma grupā katra ceturtdaļa ilgst astoņas minūtes.

Cēsu komanda trenera Kristapa Zaļupes vadībā turnīru sāka ar uzvaru, ar 72:56 pārspējot BS “Rīdzene”. Mājnieki jau no spēles sākuma audzēja pārsvaru, uzvarēja visās ceturtdaļās, nedodot iespēju pretiniekiem lauzt spēles gaitu. Uzvarētāju rindās rezultatīvākais bija Markuss Berkolts, kurš guva 30 punktus.

Nākamajā spēlē pret Igaunijas komandu “Audentes” no Tallinas gāja kā pa kalniem. Pirmo ceturt­daļu pārliecinoši uzvarēja cēsnieki 13:3. Iespējams, tas puišiem deva viltus pārliecību, ka uzvara jau rokā, jo nākamo trešdaļu pārāki bija igauņi 13:7. Arī nākamajā neliels pārsvars igauņiem, un pirms pēdējām astoņām minūtēm mājniekiem tikai neliels pārsvars 30:28. Lai arī pēdējās ceturtdaļas sākumā izdevās palielināt rezultāta starpību līdz +5, turpmāk igauņi spēles iniciatīvu ņēma savās rokās, ne tikai izlīdzinot rezultātu, bet izvirzoties drošā vadībā un izcīnot uzvaru 46:36. Cēsu komandas rindās atkal rezultatīvākais bija M. Berkolts, kurš guva 20 punktus.

Otrajā dienā vispirms spēle pret BS “Tartu”. Spēle bija ļoti līdzīga, lai gan cēsnieki gandrīz visu laiku bija iedzinēju lomā. Tiklīdz izdevās bīstami pietuvoties, igauņu basketbolisti spēja atgūt zaudēto, un tā līdz pat spēles izskaņai. Sākoties pamatlaika pēdējai minūtei, cēsniekiem -8. Ar kopēju cīņas sparu starpību izdevās samazināt līdz minimumam, un desmit sekundes pirms pamatlaika beigām vairs tikai -1 punkts, 65:66. Tad mājnieki pārkāpa noteikumus, lai apturētu laiku, igauņu spēlētājs realizēja vienu soda metienu no diviem, un septiņas sekundes līdz fināla sirēnai vēl uzbrukumus mājniekiem, tomēr tāls “izmisuma” metiens nesa­sniedza grozu, un rezultātā sāpīgs zaudējums 65:67. Mājnieku rindās M. Berkolts guva 18 punktus, Reds Martinsons – 13, Tomass Kvasts – 11.

Komandas treneris, lūgts komentēt, kas pietrūka, atzina, ka no rotācijas izkrituši divi spēlētāji, kas būtu ļoti noderīgi, lai saglabātu spēles tempu: “Nevaru zēniem neko pārmest, viņi cīnījās atzīstami, bet kļūdas jau rodas, tikai darot. Varbūt nedaudz pievīla precizitāte gan metienos no spēles, gan soda metienos. Laikam jau viss slēpjas galvās, jo treniņos viss it kā kārtībā. Spēles savā laukumā arī uzliek zināmu spriedzi, un, lai gan ar puišiem par to runājam, pārvarēt to nav tik viegli. Tas varbūt arī tāpēc, ka komandai pietrūkst šāda līmeņa spēļu, jo tikai tādās iespējama izaugsme.”

Kā vēl vienu iemeslu nestabilajam sniegumam treneris min arī divus kovida pandēmijas gadus, kad Latvijā treniņi telpās notikt nevarēja, komandas ziemas laikā varēja trenēties tikai ārā. Toties Igaunijā treniņi zālēs notika, un, pēc trenera teiktā, tieši šajā vecuma grupā šīs sekas ir visvairāk jūtamas, jo mūsējiem iztrūka tik vajadzīgās darbošanās ar bumbu, metienu pieslīpēšanas, saspēles, citu elementu, ko var apgūt, pilnveidot tikai zālē.

Jautāts, kā pēc šāda zaudējumu motivēt spēlētājus nākamajai spēlei, K. Zaļupe saka, ka pirmos motivācijas vārdus teicis jau tūlīt pēc zaudējuma: “Šis būs labs pārbaudījums komandai, vai puiši spēs noskaņoties pēc tik sāpīga zaudējuma.”

Nākamā spēle bija pret līdervienību “Reinar Halliku KK” no Tartu, kas pirmajās trijās spēlēs bija guvusi uzvaras. Cēsnieki parādīja, ka ir atguvušies pēc iepriekšējā zaudējuma, radīja labu sniegumu un pēc puslaika atradās vadībā 37:35. Tad igauņi veica izrāvienu, panākot 51:41, un, lai arī mājnieki centās mainīt spēles gaitu, tas neizdevās, un atkal minimāls zaudējums 65:69. Cēsu komandā M. Berkolts guva 24 punktus, Valters Cīrulis 10.

Pēdējā Cēsu sabraukuma spēle mājniekiem pret “Boler Oslo”, kurā Cēsu komanda spēles grožus neatdeva, izcīnot drošu uzvaru 66:42. M. Berkolts guva 20 punktus, R. Martinsons 10.

M. Berkolts ar vidēji spēlē gūtiem 22,4 punktiem kļuva par rezultatīvāko ne tikai savā komandā, bet visā sabraukumā, kurā Cēsu komanda ieņēma sesto vietu astoņu komandu konkurencē.

Cēsu komandā spēlēja: Markuss Berkolts, Valters Pīlāgs, Tomass Kvasts, Valters Cīrulis, Ervīns Mihailovs, Artis Āboliņš, Reds Martinsons, Rūdis Eglīte, Kristers Kārkliņš, Ričards Bogdanovs, Luiss Bulmeisters, Artūrs Timo­fejevs.

Nākamais sabraukums janvāra vidū Valmierā.