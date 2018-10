Nobrauc no grants ceļa braucamās daļas

Aizvadītajās dienās, laika posmā no 19.oktobra līdz 22.oktobrim, saņemta informācija par 216 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Reģistrēti 28 nodarījumi pret personas dzīvību un veselību, 78 nodarījumi pret sabiedrisko kārtību un 33 nodarījumi pret īpašumu.

Aizvadītajās dienās Vidzemes reģiona pārvaldes teritorijā reģistrēti 29 ceļu satiksmes negadījumi, no tiem 12 gadījumos notikusi sadursme ar dzīvnieku. Kopumā no ceļu satiksmes negadījumos cietusi viena persona. Noformēti 239 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 143 bija par atļautā ātruma pārsniegšanu.

20.oktobrī, pulksten 16:19, Pārgaujas novadā automašīnas “Audi A4” vadītāja netika galā ar transportlīdzekļa vadību un nobrauca no grants ceļa braucamās daļas, un iebrauca grāvī, kur automašīna sadūrās ar koku. Ceļu satiksmes negadījumā cieta pasažieris, mazgadīgs bērns, kurš tika nogādāts ārstniecības iestādē. Policija skaidro notikušo.

Aizvadītajās dienās pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdušies astoņi vadītāji. 20.oktobrī reģistrēts gadījums, kad Smiltenes novadā, autoceļa Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža 146.kilometrā kāds vīrietis sēdies pie automašīnas “Fiat Punto” stūres bez jebkāda veida transportlīdzekļa tiesībām un būdams smagā alkohola reibumā. Vīrietim tika konstatēts 4,11 promiļu alkohola reibums. Tajā pat dienā Gulbenē, Rīgas ielā, tika apturēts automašīnas “VW Passat” vadītājs, kurš savā automašīnā pārvadāja reģistrētu medību bisi un patronas, būdams alkoholisko dzērienu ietekmē. Vīrieša izelpā tika konstatēta 2,03 promiļu minimālā alkohola koncentrācija. Savukārt Alūksnē, Lielā ezera ielā kāds “Mercedes Benz” vadītājs iebraucis mājas sienā. Pēc pārbaudes tika konstatēts, ka vīrietis atradies 1,32 promiļu reibumā. 22.oktobrī Apes novadā, Trapenes pagastā automašīnas “BMW” vadītājs tika pieķerts pārvietojoties 3,37 promiļu reibumā. Visiem vadītājiem noformēti administratīvā pārkāpuma protokoli.

Naktī uz 20.oktobri reģistrēti vairāki pārkāpumi par nodarījumiem pret personas dzīvību un veselību, kur savstarpējo konfliktu laikā personām izdarīti miesas bojājumi. Vairumā no situācijām konflikti norisinājušies Valkā, Cēsīs, Valmierā, Limbažos un Alūksnē, iesaistītajām personām atrodoties alkohola reibumā, spēļu zāļu un izklaižu vietu tuvumā. Pēc notikušā cietušiem sniegta medicīniskā palīdzība.