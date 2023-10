No novembra izmaiņas sešos reģionālo autobusu maršrutos Cēsu novadā

No šī gada 1. novembra Cēsu novadā izmaiņas sešu reģionālo autobusu maršrutos, galvenokārt saistībā ar satiksmes atjaunošanu Rāmniekos pāri Gaujas tiltam pēc ceļu remontdarbiem, kā arī salāgojot autobusu un vilcienu reisus vai saīsinot reisu izpildes laikus. Maršrutos Cēsis–Lenči, Cēsis–Lenči–Kūdums–Cēsis, Cēsis–Rāmnieki–Strīķi un Cēsis–Lisa–Rauna–Cēsis reisi tiek atjaunoti apjomā, kāds bija pirms Gaujas tilta remonta.

Reģionālās nozīmes maršrutā nr. 5147 Cēsis–Lenči tiek atjaunots reiss, kurā autobuss plkst. 10.20 izbrauc no Cēsu autoostas un kursē no pirmdienas līdz sestdienai.

Reģionālās nozīmes maršrutā nr. 5614 Cēsis–Rāmnieki–Strīķi vairākiem reisiem tiek mainīti uzsākšanas laiki:

– sestdienās autobuss no Cēsu autoostas izbrauks plkst. 08.00 (līdz šim – plkst. 08.05), bet no pieturas Strīķi – plkst. 08.15 (līdz šim – plkst. 08.20);

– otrdienās un ceturtdienās autobuss no Cēsu autoostas izbrauks plkst. 08.30 un plkst. 15.30, savukārt no pieturas Strīķi – plkst. 08.45 un plkst. 15.45;

– tiek slēgti reisi, kas kursēja no pirmdienas līdz piektdienai, no Cēsu autoostas plkst. 16.00 un plkst. 18.00, bet no pieturas Rāmnieki plkst. 16.15 un plkst. 18.15 (no pirmdienas līdz piektdienai).

Reģionālās nozīmes maršrutā nr. 6250 Cēsis–Lenči–Kūdums–Cēsis agrais rīta reiss būs desmit minūtes vēlāk – plkst. 06.10 (līdz šim plkst. 06.00), kā arī no kustību saraksta tiek izslēgts iebrauciens līdz pieturai Strīķi. Tiek slēgts reiss, kas plkst. 10.30 līdz šim otrdienās, ceturtdienās, piektdienās un sestdienās izbrauca no Cēsu autoostas. Pasažieriem turpmāk atkal būs pieejams pēcpusdienas reiss plkst. 15.50 no Cēsu autoostas – sestdienās visu gadu, bet no pirmdienas līdz piektdienai – skolēnu brīvdienās.

Reģionālās nozīmes maršrutā nr. 6266 Cēsis–Lisa–Rauna–Cēsis turpmāk autobuss no pirmdienas līdz sestdienai no Cēsu autoostas izbrauks piecas minūtes vēlāk – plkst. 05.55 (līdz šim – plkst. 05.50).

Lai mazinātu laiku, kas pasažieriem jāpavada ceļā, no reģionālās nozīmes maršruta nr. 5083 Zaube–Griķīši–Bērzs–Zaube divu reisu kustības grafika tiek izņemts 15 minūšu gaidīšanas laiks pieturā Vārpas. Līdz ar to rīta reiss tiks uzsākts nedaudz vēlāk – plkst. 07.15 (līdz šim – plkst. 07.00), nemainot pienākšanu galapunktā, bet pēcpusdienas reiss tiks uzsākts tajā pašā laikā – plkst. 15.55, mainot pienākšanu galapunktā – plkst. 16.35 (līdz šim – plkst. 16.50).

Lai iedzīvotāji varētu ērti pārsēsties, reģionālās nozīmes maršrutā nr. 6274 Cēsis–Priekuļi–Cēsis agrais autobusu rīta reiss tiek vilcienam ­Cēsis–Rīga un turpmāk no Cēsu autoostas no pirmdienas līdz pirmdienai izbrauks gandrīz desmit minūtes agrāk – plkst. 06.12 (līdz šim – plkst. 06.23).

Reģionālā sabiedriskā transporta pakalpojumus minētajos maršrutos AS “CATA”. Izmaiņas ATD saskaņojusi ar Vidzemes plānošanas reģionu.

Par valsts SIA Autotransporta direkcija

Saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta piektajā daļā noteikto, ATD kompetencē ir izstrādāt, pārzināt un plānot maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutus, nodrošināt sabiedriskajam transportam no valsts budžeta iedalīto finanšu līdzekļu administrēšanu un piešķiršanu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālās nozīmes maršrutos.