No maziem darbiem veidojas lieli darbi

Jauna frizūra īpašā atmosfērā. Atzīmējot vīriešu veselības mēnesi un valsts simtgadi, Sigita Norvele (attēlā priekšpusē) un Vineta Sviderska safrizēja kungus “Gatartas” pansionātā. Foto: Madara Ozoliņa Atzīmējot vīriešu veselības mēnesi un valsts simtgadi, Sigita Norvele (attēlā priekšpusē) un Vineta Sviderska safrizēja kungus “Gatartas” pansionātā.

Sigita Norvele jau trešo gadu dodas uz Gatartas pansionātu Drustu pagastā, kur pansionāta klientiem sagādā gaišus, prieka pilnus brīžus. Nule pirms valsts svētkiem Sigita uz Gatartu devās kopā ar veselu komandu.

Sigita un Mareks Norveļi daudziem zināmi kā specializētās vīriešu matu un bārdas sakopšanas frizētavas “Royal Dandy Barber shop” īpašnieki. Pirms trīs gadiem Sigita izdomāja, ka vēlas labdarības akcijā doties uz pansionātiem un sapost kungus – pansionātu klientus.

Šis ir jau trešais gads, kad Gatartas pansionāta klienti ciemos sagaida Sigitu. “Mēs braucam, lai kungiem sniegtu īpašas sajūtas, lai viņiem būtu iespēja izskatīties skaisti. Arī cilvēkiem, kas mīt pansionātos, ir savas vēlmes un vajadzības. Mēs varam parādīt, ka tās iespējams realizēt neatkarīgi no tā, kur atrodamies. No šiem cilvēkiem varam daudz mācīties – viņiem ir tik liela pieredzes bagāža, kad pie viņiem aizbraucam, viņi tajā dalās ar mums, spēlējot spēles, izdzerot kādu laimes dziru,” stāsta Sigita Norvele un atzīst, ka pasniegt roku līdzcilvēkiem, būt blakus ir ļoti svarīgi. “Ir tik labi būt šeit un cilvēkiem iedot pozitīvo ārpasaules sajūtu. Latvijas tauta ir maza, bet cieša. Un par to mums katram jāpiedomā.”

Labdarības projektu īstenošanā viņai liels atbalsts ir vīrs Mareks. Viņš vērtē – sievas entuziasms esot nepārspējams: “Viņa visu dara pamatīgi un no sirds. Dažkārt brīnos, no kurienes viņai tā lielā enerģija. Man ir prieks būt šeit, Gatartā, un redzēt cilvēku prieka asaras. Pansionāta iemītnieki nu jau gaida, kad brauksim. Šāda veida labdarības pasākumi būtu jāorganizē biežāk, jo tie parāda cilvēku attieksmi pret citiem. Uzskatu, ka labie darbi ir jādara ne tikai uz Ziemassvētkiem, bet visu gadu. Prieks, ka tā domā arvien vairāk cilvēku, ka spējam būt devīgi jebkurā dienā, jebkurā gadalaikā.”

Sigita un Mareks uz Gatartas pansionātu šoreiz atbrauca kopā ar jauniešiem no jauniešu organizācijas Priekuļos “Proti un dari”, mūziķi Reini Reķi un dažādu uzņēmumu pārstāvjiem. S.Norvele pauž: “Šī ir radoša un piepildīta diena gan pansionāta klientiem, gan mums, kas esam atbraukuši. Viss notiek vienuviet, reizē – kungi sēžas krēslos un ļaujas frizēšanai, Reinis Reķis rūpējas par muzikālo noskaņu, uzņēmēji un jaunieši aprunājas ar vecajiem ļaudīm par dzīvi, spēlē galda spēles. Man patīk radīt šīs īpašās sajūtas. Jāatceras, arī mēs paši reiz novecosim un arī mums būs nepieciešams, lai kāds atbrauc ciemos, parunājas, uzbur neaizmirstamas sajūtas.”

Visvaldis Rencis ir viens no pansionāta klientiem, kurš labprāt ļāvās matu apgriešanai. Viņš pastāsta, ka, lai arī pansionātā par vecīšiem rūpējoties un gādājot ļoti labi, reizēm pārņemot vientulības sajūta. Ja kāds atbrauc ciemos – tas ikdienu padarot krāsaināku: “Kaut biežāk kas tāds notiktu! Man ļoti patika, frizūra izskatās ļoti labi. Es pilnībā uzticējos un paļāvos tam, ko dara friziere. Novērtēju, ka Sigita ar savu komandu ir atbraukusi. Diena uzreiz šķiet pavisam citāda, priecīgāka.”

Ciemošanās dienā gardas uzkodas visiem pansionāta klientiem sarūpēja uzņēmuma “Piebalgas kūpinātava” pārstāvji Lāsma un Rihards Eniki. Lāsmai Gatartas pansionāts ir īpaši mīļa vieta, jo šeit savu pēdējo gadu aizvadījusi Lāsmas vecmāmiņa. “Mēs jau kopš sākuma sekojam Sigitas labdarības aktivitātēm. Tā kā esam pazīstamas kopš bērnības, izdomājām, ka vēlamies viņu šajā akcijā atbalstīt. Mēs atbraucām, lai pansionāta klientiem sajūtas iedotu caur vēdera priekiem. Domājot, ko, iespējams, viņiem šeit neizdodas nogaršot, sagatavojām un atvedām dažādas uzkodas. Kā mana mamma vienmēr teikusi – maziem bērniem un veciem cilvēkiem nepieciešams pats labākais. Kaut gan mēs visi zinām, kā ir patiesībā – šādā dienā pansionāta iemītnieki vairāk novērtē to, ka pie viņiem kāds atbrauc, parunājas, uzkodas ir tikai papildu prieks,” pārliecināta Lāsma Enika.

Labdarības akcijas īstenošanu īpaši novērtē pansionāta direktors Aivars Damroze: “Tas viss nenotiktu, ja mēs katrs nebūtu tādi, kādi esam – katrs ar savām vērtībām, savu saprašanu, piedalīšanās, došanas un ņemšanas spēju. Bet pāri visam šādās dienās valda cilvēciskums. Sigita pirms dažiem gadiem man zvanīja un jautāja, vai esmu ar mieru, ka viņa atbrauks un safrizēs pansionāta vīriešus. Viņai bija daži domubiedri, pasākums izdevās ļoti jauks. Bet šogad, atzīmējot novembri kā vīriešu veselības mēnesi un tuvojošos valsts svētkus, Sigita atbraukusi ar lielu atbalsta komandu. Viņas iniciatīva ir pārsteidzoša, ir liels prieks redzēt, kā šis lieliskais pasākums ar katru gadu attīstās. Sigitai piemīt tā labā īpašība – viņai ir plaša sirds, mēs to novērtējam.”

Šobrīd Gatartas pansionātā uzturas 68 klienti, brīvu vietu neesot. A. Damroze apstiprina – pēdējos gados pieprasījums pēc aprūpes pakalpojumiem esot nemainīgi liels.