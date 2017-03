No Latvijas kļavām un bērziem paņemt eksportpreci

Būs salds kārums. Uzņēmējs Zigmārs Ronis sācis ražot kļavu un bērzu sulu sīrupu un koncentrātu. Nākotnē tā var būt ekskluzīva eksportprece. Foto: No albuma Uzņēmējs Zigmārs Ronis sācis ražot kļavu un bērzu sulu sīrupu un koncentrātu. Nākotnē tā var būt ekskluzīva eksportprece.

Pavasarī kļavu un bērzu sulas iesaka dzert dažādu nozaru speciālisti. Pāris nedēļu, kamēr tās tek, tiek uzskatītas par laiku, kad daba dāvā teju brīnumlīdzekli. Pērnpavasar līgatnietis Zigmārs Ronis arī sadomāja, ka varētu padzert kļavu sulu. Nopirka urbjmašīnu, ieurba vairākās kļavās, jo sulas īsti netecēja. Tad laiks kļuva siltāks un saldo dzērienu vairs nebija, kur likt. Izliet arī žēl. Būdams tehnisks cilvēks, Zigmārs atcerējās par reverso osmozes tehnoloģiju. Pasaulē tā labi zināma jūras ūdens atsāļošanai, attīrīšanai. Ar to no sulas izspiež ūdeni, un paliek koncentrāts. Būvēt krāsni, lai vārītu sīrupu, laika nebija, no koncentrāta tika izmēģināts saraudzēt vīnu.

Zigmārs uzbūvējis divas iekārtas, viena stundā var pārstrādāt četras tonnas sulas, otras jauda 300 litru stundā. Uzbūvēta arī krāsns. To, ka Zigmārs kaut ko gatavojas būvēt, Līgatnē zināja daudzi, jo viņš detaļas iekārtai, kuras vien varēja, pasūtīja vietējiem meistariem. Osmozes iekārtai tās pasūtītas visās pasaules malās, atvestas un te saliktas, jo Latvijā tādas nopirkt nevar.

“Iekārta ir portatīva. To var aizvest uz birzi, un mājās vest tikai sulas koncentrātu. Ielej sulu, iekārta 95 procentus ūdens izspiež un iegūst koncentrātu. Tas izmantojam sīrupam, dzērienos, ēdienos, kosmētikā. Gan jau būs vēl varianti. Pagaidām nezinu, kur izmantot iegūto tīro ūdeni,” pastāsta Zigmārs.

Viņš atzīst, ka par Latvijas kļavām un bērziem ir pārsteigti ne tikai latvieši, bet arī citi. “Uzskats, ka Kanādā, lūk, aug īstās kļavas, bet no tām, kas Latvijā, sīrupu iegūt nevar, ir maldīgs. Mūsu kļavu sulās cukura koncentrācija neatpaliek no Amerikā un Kanādā augošām kļavām,” stāsta Zigmārs un uzsver, ka vajag pamēģināt un pārliecināties. “Katrs solis un darbība jāizdomā pašam, jo nav, kur aizbraukt un apskatīties. Kanādā taču neviens nerādīs – jādara tā. Kanādieši bija pārsteigti, cik daudz ūdens izdodas izspiest no sulas, viņiem rādītāji esot mazāki. Kanādā ir maz bērzu, viņi interesējās par tiem.

Latvijā kļavu maz, un skaidrs, ka bizness neiznāks, sīrups būs ekskluzīvs produkts. Par bērzu sulas izmantošanu gan var runāt nopietnāk,” pārdomās dalās līgatnietis. No apmēram 50 litriem kļavu sulas iznāk litrs sīrupa, bērza sīrupam vajag simts litru sulas.

Zigmārs nodibinājis uzņēmumu “Ligatne luxury nanofiltred extracts”, izveidojis mājaslapu. Interesi par līgatnieša produktiem izrādījuši vācieši, holandieši. “Vāciešus interesē sasaldēts bērzu sulas koncentrāts. Pēc tam koncentrātam pielej ūdeni un iegūst bērza sulas, kas ir dārgas. Toties tā var samazināt transporta izmaksas,” atklāj uzņēmējs un uzsver, ka bizness būs atkarīgs no apjoma, ko varēs piedāvāt. Protams, arī cenas. Skaidrs, ka ne bērzu sulas koncentrāts, ne sīrups, nemaz nerunājot par kļavu sīrupu, ir dārgi produkti.

Šis pavasaris Zigmāram atnācis darbīgs. Sulu tecēšanas laiks ir ļoti īss. “Pagaidām viss notiek testēšanas režīmā. Mācos, mēģinu. Kļavas ir interesanti koki. 30.decembrī tecināju pirmās sulas,” atklāj Zigmārs. Viņš par vērtīgajām vielām bērzu un kļavu sulās izzinājis iespējami daudz.

“Sīrupa gatavošana pagaidām ir vaļasprieks. Darbs ir nežēlīgs, līdz kārtīgam biznesam tālu. Redzu ļoti garu ceļu, esmu tikai padevis signālu. Svarīgi, vai cilvēkiem garšos. Vai latviešiem bērzu sīrups kļūs tikpat populārs kā kanādiešiem kļavu, rādīs laiks. Ja nebūs, kas pērk, bizness nesanāks,” pārdomās dalās līgatnietis un atklāj, ka bērzu birzis noteikti nestādīs, bet ļoti vērtīga būtu sadarbība ar zemniekiem. “Kļavu Latvijā maz, ja kādam daudz, labprāt izmantotu. Bērzu birzis gan nav retums. Esmu iegādājies pāris tūkstošus septiņu milimetru caurulītes sulu tecināšanai. Tās var savienot un no visas birzs bērziem sulas tecināt vienā traukā. Tad ar iekārtu aizbraucu uz birzi, mājās vedu koncentrātu, ko var saldēt vai vārīt sīrupā,” atklāj uzņēmējs.

Zigmārs Ronis pastāsta, ka cer – vaļasprieks kļūs par biznesu. Viņš bijis uz sarunām ar Pārtikas veterināro dienestu un atzīst, ka darbinieki bijuši ļoti ieinteresēti. “Kad tas vairs nebūs tikai hobijs, jāzina, kas jādara,” saka uzņēmējs un piebilst, ka brīvdienās Līgatnē tirgus laukumā viņš rā-da, kā iegūst kļavu vai bērzu sīrupu.