No laivu apkopes līdz augošākajam uzņēmumam

Ražotnē. SIA "OCT Composites" īpašnieks Ričards Ceriņš kopā ar darbiniecēm Signiju Gromovu un Gaļinu Sproģi ražotnē Raunā. Foto: Sarmīte Feldmane SIA "OCT Composites" īpašnieks Ričards Ceriņš kopā ar darbiniecēm Signiju Gromovu un Gaļinu Sproģi ražotnē Raunā.

Divus gadus Raunā kādreizējās Lauktehnikas noliktavās iekārtotajā mūsdienīgā ražotnē strādā SIA “OCT Composites”.

Te gatavo augstas kvalitātes kompozītmateriālu detaļas autosportam, vides dizaina objektiem, elektromobiļu kabīnes, ko eksportē uz 50 valstīm. Latvijā paliek vien līdz pieciem procentiem saražotā.

SIA īpašnieka Ričarda Ceriņa saknes ir Raunā. Uzņēmuma bāze atrodas Rīgā, kur veic sarežģītākos darbus. “Pamazām arī Raunā darbinieki izpilda aizvien komplicētākus pasūtījumus. Mācās. Esam viens kolektīvs, un katram jāspēj aizstāt kāds cits,” stāsta R.Ceriņš.

Ražo detaļas pasaules rallijkrosa mašīnām

Ražotnes pagalmā stāv elektromobiļa kabīne. Pa detaļām sapakotas, tās sūta uz Skandināvijas valstīm, kur tiek montētas. “Pat­laban gan apjoms nedaudz samazinājies, jo partneriem pietrūkst detaļu, lai ražotu elektromobiļus. Mums jāpārstrukturējas, aizvien vairāk ražojam detaļas pasaules rallijkrosam,” pastāsta uzņēmuma vadītājs un ar lepnumu piebilst, ka “OCT Composites” ar ražojumiem piedalās gan Dakaras rallijā, gan WRC rallijā, gan FIA pasaules rallijkrosā, gan pasaules mēroga drifta sacensībās.

Sporta auto ražotājiem uzņēmums piedāvā tieši viņiem veidotas un ražotas detaļas. Jau pirms sešiem gadiem “OCT Compo­sites” uzsāka sadarbību ar vietējo sporta autobūves uzņēmumu “HGK Motorsport”. Liela daļa saražotā pasaulē aiziet jau ar viņu vārdu. Daudzi Latvijas autosportisti ir uzņēmuma klienti.

“OCT Composites” autosporta detaļu ražošanā ir tirgus līderis Baltijā, šīs produkcijas patēriņš nav liels, tāpēc liels uzņēmums nav gatavs tās ražot. “Citu detaļu ražošanā neesam, bet apjoma ziņā spējam paņemt lielus pasūtījumus, ko citi nespēj. Ir citi ražotāji, kuriem apgrozījums lielāks. Katrs ir iekarojis savu nišu,” stāsta R.Ceriņš.

Uzņēmuma attīstībā lielākais lēciens bija, kad sāka izmantot augstas kvalitātes kompozītmateriālus. Tādus, ko izmanto lidmašīnu, militārās tehnikas ražotāji pasaulē: karbonu, kevlāru, epoksīda, vinilestera, uretāna un poliestera sveķus.

“Cilvēks atnāk ar ideju, ko vi­ņam vajag, dizainers veido skices, kāds tas varētu izskatīties. Tad zīmējumu nodod 3-D frēzēšanai un 3-D drukāšanai, izgatavojam ražošanas formas, tiek izvērtēts, no kāda materiāla produktu gatavos. Paraugus laboratorijā pārbauda, pilnveido, lai tas, ko izgatavosim, būtu viegls, stiprs, elastīgs. Pasūtītājs novērtē, vai tas, ko piedāvājam, atbilst viņa iecerei, tad sākas ražošana. Ir klienti, kuri gatavi eksperimentēt, kamēr atrod ideālo produktu. Ja kaut ko nevaram īstenot paši, meklējam partnerus, kuri izgatavo mums vajadzīgās detaļas,” atklāj R.Ceriņš un pastāsta, ka ražošanas iekārtas pašu būvētas, jo var nopirkt komponentus, bet ne gatavas. Jau pāris gadu uzņēmumam ir iekārta, ar kuru var ražot detaļas pēc tādas pašas tehnoloģijas, kādu izmanto “Boeing”, luksusa klases jahtu un arī F-1 sacīkšu auto detaļu ražošanā. Ražotnēs ierīkota Baltijas valstīs modernākā ventilācijas sistēma.

Nopelnīto atdod attīstībai

Nesen “Lursoft” apkopojis datus par TOP 100 straujāk augošajiem uzņēmumiem Latvijā 2020.gadā, sarindojot tos pēc lielākā apgrozījuma pieauguma pret 2018.gadu. 96.vietā ir “OCT Com­posites”. Lai iekļūtu TOP 100, pēdējos trīs gados bija jāuzrāda vismaz 256,73% apgrozījuma pieaugums pret 2018.gadu, kāds tas bijis saraksta 100. uzņēmumam. “OCT Composites” apgrozījuma pieaugums bija 268,88 procenti.

“95 uzņēmumiem no mums jābīstas,” ar smaidu saka R.Ceriņš, piebilstot, ka katru gadu apgrozījums gandrīz dubultojas. Šogad no miljons eiro nedaudz pietrūks.

Visa nopelnītā nauda tiek ieguldīta attīstībā. “Pirmo kredītu paņēmu pērn apgrozāmajiem līdzekļiem. Tas tika darīts drošībai. Kaut ko ceļot, bez aizņēmuma neiztiks, bet tas jādara ar aprēķinu, ka trijos piecos gados var atdot. Līdz šim arī ES projektos neesam piedalījušies. Kā uzņēmums ar desmit gadu pieredzi vairs neesam interesants atbalstam. Mīnuss arī tas, ka juridiskā adrese ir Rīga. Pēdējos gados lielākas iespējas ir reģionos,” pārdomās dalās uzņēmējs, piebilstot, ka Rauna ir stratēģiski izdevīgā vietā.

Nesen uzņēmums atvēris internetveikalu, kur var pasūtīt autodetaļas. Kā uzsver R.Ceriņš – ne tikai sporta auto, bet arī katram, kurš vēlas savai mašīnai kaut ko uzlabot.

Pandēmija neapstādināja

R.Ceriņš atzīst, kad sākās pandēmija, visiem bija neziņa. “Mēs turpinājām ražot un krāt noliktavā. Agri vai vēlu situācija beigsies, jau nākamajā rītā varēsim piedāvāt produkciju, nevis sākt domāt, ka jāražo. Lielākās problēmas bija sagādāt materi­ālus. Pasūtījām vairākās vietās, bet piegāde vienalga kavējās,” pastāsta R.Ceriņš un vērtē, ka līdz šim uzņēmums salīdzinoši veiksmīgi ticis galā ar kovida izaicinājumu, bet bijis arī brīdis, kad daudzi darbinieki slimoja. “Pan­dēmijas laikā neko neesam ieguvuši, bet neesam arī zaudējuši. No plānotā gan zaudēts daudz. Neviens darbinieks netika atlaists, nav zaudēts neviens klients, apgrozījums palielinājies. Kritiskās situācijās svarīgākais ir nekrist panikā, bet domāt,” pārdomās dalās uzņēmējs.

Būt komandā un mācīties

Runājot par attīstību, uzņēmējs atzīst, ka lielākā problēma ir cilvēkresursi. “Strādājošo prasības palielinās daudz straujāk nekā darba produktivitāte. Uzņē­mumam jābūt konkurētspējīgam, jāražo kvalitatīvi produkti. Lai tas notiktu, darbiniekiem jābūt kvalificētiem, tādiem, uz kuriem var paļauties,” atgādina R.Ceriņš.

Gadu gaitā izveidojusies laba komanda. “Nozare ir specifiska, speciālistus skolās nemāca, nav arī izsmeļošas literatūras par tehnoloģijām. Pats visu esmu apguvis no nulles. Tagad komandā par konkrētām lietām ir zinošāki par mani, bet ar ideju varu piedalīties jebkurā procesā,” stāsta R.Ceriņš un uzsver, ka uzņēmumā ikvienam ir iespēja mācīties, pilnveidoties. Viņš ir pārliecināts, ka katram darbiniekam jābūt vismaz priekšstatam, kas un kā tiek ražots.

Tā kā ražotnes ir gan Rīgā, gan Raunā, pieredzējušie brauc uz Raunu un apmāca jaunos. “OCT Composites” Raunā strādā ap 20 darbiniekiem, ne tikai raunēnieši, brauc arī no Priekuļiem, Smilte­nes, Cēsīm. Katrā ziņā uzņēmējam ir ieceres ražošanu paplašināt. “Gribu pievērsties arī metālapstrādei, smalkām detaļām, patlaban izmantojam ārpakalpojumu. Pārāk daudz samaksājam citiem,” bilst R.Ceriņš.

Prast izspēlēt kārtis

“Dzīve ir neparedzama, tā ir spēle – tev iedod kārtis, un tu izspēlē – labi vai slikti. Katrā spēlē risks ir noteicošais, lai uzvarētu, bet jābūt apdomīgam,” saka uzņēmējs. Viņa ceļš uz uzņēmējdarbību bijis nejaušība un reizē likumsakarība. Ričards gribēja studēt arhitektūru, bet sapnis nepiepildījās. Pēc vidusskolas aizbrauca uz Zviedriju. Strādāja lauksaimniecībā, tad bija iespēja laivu rūpnīcā, kur tās ražoja no kompozītmateriāliem. Kopā ar tēvu, kurš arī bija Zviedrijā, veda uz Latviju riepas. Valmierā tika izveidots riepu centrs.

Treknajos gados sāka ievest Latvijā laivas, to aprīkojumu. Labie gadi beidzās, bet laivām vajadzēja apkopi, Ričards sāka to darīt. Tad kāds klients piedāvāja, lai uzbūvē viņam laivu. Jaunais uzņēmējs piekrita, tagad atzīstot, ka neko gan no gaidāmā darba daudz nesapratis. Riepu centrā ierīkoja mazu kompozītmateriālu būrīti, tur ražoja detaļas. Pasūtījums tika izpildīts, tad bija nākamais.

“Studēju, bet brīvdienās bija jāražo laivas. Līdztekus vēl laivu remonti un apkope. Tas bija interesants laiks. Vai šodien tā gribētu strādāt? Noteikti ne,” vērtē R.Ceriņš.

Klientu loks paplašinājās, daudziem kaut ko vajadzēja, ne tikai kādas detaļas, bet kaut soliņus, ielu plāksnītes. Tad jau detaļas automašīnām. Vairs nebija iespējams visu pagūt. “Rīgā atradu telpas, pieņēmu pirmo darbinieku. Viņš aizvien strādā. Riepu centru Valmierā pilnībā pārņēma tēvs un brālis. Pats pievērsos ražošanai,” pastāsta R.Ceriņš un uzsver, ka laivas vairs neražo. “Latvijas tirgū vienu brīdi bija bums, konkurence nežēlīga. Sapratu, ka negribu to darīt. Ražošanai vajag lielas telpas. Laivas ir smagas, materiālu patēriņš liels. Var taču ražot ko mazu un vērtīgu,” par nozares izvēli pastāsta “OCT Composites” īpašnieks.

Bet laivas aizvien R.Ceriņam ir tuvas. Ķīšezera krastā strādā uzņēmuma laivu apkopes centrs. Tur piestātnē ir laivu glabāšanas angārs, remonta angārs un detaļu izstrādes darbnīca. Apkalpo ap pussimts laivu. “Tas ir interesanti. Izcel 15 tonnu laivu krastā, apkop, redzi, kāda tā skaista,” bilst uzņēmējs.

Jāprot deleģēt pienākumus

Ričardam ir vien 35 gadi. Viņš atsmej, ka daudzi tam netic. “Noriskēju darīt ne to ko citi. Noķēru īsto brīdi. Bija draugi, kuri šaubījās, ka tas, ko daru, ir nopietni. Tagad vairs tā nesaka,” teic Ričards un uzsver, ka visa pamatā bijis smags, koncentrēts darbs. “Nu jau paliek laiks arī sev, bet nākamajā dienā tā jau pietrūkst,” smaidot atzīst uzņēmējs.

Vienpadsmit gados uzkrāta pieredze un prasmes. “Ir jāmāk nolikt malā emocijas, bet tas ir grūti. Kāds vēl pielej eļļu ugunī un priecājas, kā deg. Vispirms jāsaprot, no kuras puses dzēst. Varbūt no trim problēmām vērts risināt vienu, bet saprast, kāpēc tā notiek. Ir jārod izskaidrojums katrai situācijai, tad var iet tālāk. Bieži vien pirmā brīža iespaidi ir neobjektīvi, vajag apdomāt,” pārdomās dalās uzņēmuma īpašnieks.

R.Ceriņš atzīst, ka, pamazām vien uzņēmumam attīstoties, pašam visgrūtāk bijis deleģēt savus darbus citiem. “Jāuzticas citiem, tā ir smalka lieta – vari vai ne. Jāsaprot, ka viens visu vairs nespēj. Ar šādu situāciju saskaras katrs augoša uzņēmuma vadītājs,” saka R.Ceriņš un uzsver: “Vadītājiem jāatdod sava pieredze, lai nākotnē varētu atskatīties uz pagātni.”