Nītaures skolēni iegūst pirmo vietu konkursā “Mantojums”

Zina, kādas senāk bija rotaļlietas. Nītaures Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi pētīja, kā rotaļājās vecvecāki, un gatavoja tā laika lellītes. No kreisās pirmajā rindā: Rinalds Anckiņš, Sendijs Tokarevs, Marta Zustere, Paula Šulca, otrajā rindā: Paula Romanova, Elizabete Jēkabsone, Elīna Nazarova, Rūdolfs Breidaks, Emīlija Lapiņa, Katrīna Jēkabsone. Foto: Elita Zvaigzne

Latvijas Nacionālā kultūras centra organizētajā konkursā “Mantojums” 1.vietu grupu projektā ieguvusi Nītaures Mūzikas un mākslas pamatskolas komanda ar darbu “Dejojošās lelles”, bet godpilno trešo vietu komanda ar darbu “Kartona lelles”.

Konkursa mērķis bija rosināt jauniešus apzināt savu kultūras mantojumu, un, kā teic Nītaures mākslas skolas pedagoģe Ieva Veita -Breidaka, svarīga bijusi iedvesmas materiāla meklēšana vēsturē. “Šī gada konkursa uzdevums bija iepazīt tradicionālās rotaļlietas un spēles, kādas savulaik bijušas bērniem Latvijā. Konkursa dalībniekus aicināja gan pētīt, gan izgatavot rotaļlietu vai spēli, izmantojot tradicionālās prasmes – kokapstrādi, pīšanu, adīšanu, aušanu, šūšanu, veidošanu -, kā arī dokumentēt izpētes un jaunrades procesu. Lai izzinātu iespējamās radošās tēmas, vispirms ar bērniem un viņu vecākiem bija jāpārrunā idejas, kādas vecāku vai vecvecāku bērnības pašdarinātas vai amatnieku gatavotas rotaļlietas atrodamas mājās. Kad tika atrasts piemērs, tad paši izgatavoja līdzīgas,” pastāsta I.Veita -Breidaka.

Konkurss rosinājis pētīt ne vien spēļlietu veidolu, bet arī stāstus par to izcelsmi, projektā netieši iesaistoties arī ģimenes locekļiem, novada iedzīvotājiem, muzeju darbiniekiem un amatniekiem. Nītaures Mūzi­kas un mākslas pamatskolas bērni konkursā iedvesmu smēlušies no vēsturiskas rotaļlietas – dejojoša leļļu pāra, kas atrasts skolas audzēkņa Rūdolfa Breidaka vecvecvecāku mājas bēniņos Bauskas novada Bār­beles pagastā. “Sākot izpētes darbu konkursam “Manto­jums”, sazinājāmies ar Nītau­res pagasta bibliotekāri un pagasta vēstures apkopotāju Mairu Prikuli un vēstures entuziasti nītaurieti Daci Eipuri. Uzzinājām, ka viņu jaunībā populāras bijušas pašgatavotas kartona rotaļlietas leļļu vai dzīvnieku formā ar kustīgām detaļām. Dace Eipure atceras, ka viņi tās saukuši par “Ampelmaņiem”. Diemžēl viņām neatradās saglabājušies ne orģināli, ne fotogrāfijas,” tā I.Veita – Breidaka. “Otrajā izpētes posmā devāmies braucienā – mācību nodarbībā uz Cēsu Vēstures un mākslas muzeja atvērto krājumu. Tur krājuma glabātāja Iveta Bērziņa mums bija sagatavojusi iespēju iepazīties ar krājumā esošajām rotaļlietām. Zīmīgi, ka tās gandrīz visas uz muzeju ir atceļojušas tieši no Nītaures pagasta!”

Skolotāja pastāsta, ka starp Cēsu muzeja krājuma rotaļlietām atrodas arī minētie “Ampelmaņi”, bet šie eksemplāri ir izgatavoti no plāna saplākšņa. “Ar skolēniem rūpīgi tos izpētījām,” turpina skolotāja, “ar vienu daļu no mākslas skolas bērniem izlēmām izgatavot tieši šādas kustīgās rotaļlietas. Mēs tās gatavojām no kartona, apgleznošanai izmantojām guaša krāsas, kustīgās detaļas stiprinājām ar mīkstu metāla stiepli. Formu un dizainu bērni izvēlējās brīvi vai arī kā iedvesmu izmantojot muzeja krājuma lellīti.”

Bērni uzdevumu pildījuši ar lielu aizrautību. “Skolēniem patika eksperimentēt ar izmēriem, krāsām, formām. Re­zultāts viņus ļoti iepriecināja, jo bieži darba procesā atskanēja jautājums: “Kad varēsim lellītes nest uz mājām?” Protams, milzīgs prieks arī par iegūtajām vietām konkursā, gandarījums par paveikto darbu,” atzīst I.Veita – Breidaka.

Kopumā konkursā piedalījās 140 audzēkņi no 17 Latvijas mākslas skolām.