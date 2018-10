Nītaures “KO-KĀ”

Toms darbā. Jau atkal top kāda skaista lieta, kas raisīs smaidu un siltas jūtas. Foto: No albuma Jau atkal top kāda skaista lieta, kas raisīs smaidu un siltas jūtas.

Toms Kuzņecovs saka, ka ir pilntiesīgs nītaurietis, jo Nītaurē atrodas viņa ģimenes mājas, tur iets bērnudārzā un pabeigta pamatskola.

Pūra lādes un lādītes, dažnedažādu veidu kastes un kastītes – pudelēm, gredzeniem un citām vajadzībām, pulksteņus, galda kartes, atslēgu piekariņus un citus jebkādas formas un sarežģītības izstrādājumus – to visu Toms prot darināt no koka. Turklāt ar uzņēmējdarbību nodarbojas nevis izdaudzinātajā iespēju pilsētā Rīgā, bet – Nītaurē.

Pēc izglītības Toms ir datorsistēmu tehniķis, kas varētu šķist pilnīgi pretēji tam, ar ko nodarbojas: “Esam izveidojuši zīmolu “KO-KĀ”, izgatavojam personalizētas dāvanas un dekorus no koka. Sākums meklējams 2015.gadā, kad sievai Ilvijai radās ideja par personalizētām koka pūra lādītēm, kurās ievietot bērnu pirmās lietiņas – drēbītes, knupīšus un citas svarīgas mantiņas no bērnības. Tad nu man bija jāizdomā, kā šo ideju realizēt. Lādītes bija sākums, tad arvien biežāk saņēmām pieprasījumus pēc dažādiem cita veida koka izstrādājumiem. Sapratām, ka jāturpina iesāktais. Tā pamazām sākām izgatavot arī cita veida produktus.”

Toms un Ilvija dzīvojuši un strādājuši arī Rīgā: “Tur tika pavadīti apmēram divi gadi. Lēmums dzīvot Nītaurē tika pieņemts, kad pieteicās mazais un sapratām, ka lauki ir īstā vieta, kur augt bērnam. Rīgā, protams, ir savi plusi un papildu iespējas, bet mūsdienās viss iespējams arī šeit. Ne vienmēr ar klientu jāsatiekas fiziski, par visu iespējams vienoties attālināti, kā arī pasūtījumu iespējams piegādāt jebkur Latvijā un citur pasaulē. Arī lielu daļu izejmateriālu pasūtam interneta veikalos, un kurjers tos atved mums līdz durvīm.”

Ir produkti, kuri pieprasīti gandrīz nepārtraukti, kā piemēru Toms min vidējā izmēra (40x30x14cm) pūra lādi. “Lādītes izgatavoju paša rokām – zāģēju, līmēju, slīpēju, skrūvēju. Personalizācija tiek veikta ar lāzergravēšanas iekārtu. Vienkāršā valodā – kokā tiek iededzināts dizains pēc katra sirds patikas. Iespējas ir plašas, katru dizainu izstrādājam individuāli, tā padarot katru lādīti īpašu. Ņemot vērā, ka līdztekus tiek strādāts arī pie citiem pasūtījumiem, tad standarta izgatavošanas laiks lādītei ir piecas līdz septiņas dienas.”

Toms saka, ka lielākoties viss apgūts pašmācības ceļā – sākot no galdnieka darbiem un beidzot ar lāzera gravēšanas/griešanas iekārtu būvi, turklāt joprojām jāmācās: “Ik pa laikam saņemam pasūtījumus, kas ir ārpus standarta produktu klāsta, līdz nonākam pie rezultāta, nākas apgūt daudz jauna. Cenšos arī visu mūsdienīgo, kas atvieglo un paātrina darbu, maksimāli izmantot, tādējādi dienā izdarot vairāk.”

Kā Tomam izdodas piesaistīt klientus? “Atbilde uz šo jautājumu būs internets,” saka Toms, “galvenokārt sociālie tīkli, kur iespējams izmantot daudz bezmaksas rīku klientu piesaistei. Protams, savu artavu devuši draugi, radinieki un paziņas, ko ļoti novērtējam. Mūsdienās neizmantot risinājumus, kas brīvi pieejami ikvienam un ko ikdienā lieto praktiski visi, būtu diezgan muļķīgi.”

Vēl ne tik sen interneta vidē klejoja replika, ka Latvijas dizains raksturojams pāris vārdos – koka sūdiņi ar latvju zīmēm. Toms saka, ka pats ar sievu par to mēdz pasmieties, taču “tas ir tas, ar ko mēs sākām, un pieprasījums bija, necentāmies lauzties tirgū ar kaut ko unikālu, bet tieši vērojām, kas latviešiem patīk, un to arī piedāvājām”. Tagad gan spēka zīmes viņi gravē reti, jo pamazām pārņem citu stilu, tomēr Toms atzīst, ka klienta vēlmes ir ļoti svarīgas: “Pašiem patīk minimālisms, bet klientiem ir savas vēlmes, kuras bez iebildumiem realizējam. Ar to mēs atšķiramies – realizējam klientu vēlmes, kuras citi līdzīgu pakalpojumu sniedzēji noraidījuši. Runājot par Latvijas spēka zīmēm, manuprāt, tas noslēpums ir latviešu patriotismā un ticībā par katras spēka zīmes nozīmi un pozitīvo ietekmi.”

Visizteiktāk pieprasījums esot jūtams kāzu laikā vasaras otrajā pusē un ap Ziemassvētkiem . Tieši uz šiem svētkiem ir divi varianti – pasūtījumi pāris mēnešu iepriekš vai – “Man nepieciešama dāvana jaunajam pārim…. uz rītdienu”. Tad nu tiekot darīts viss, kas viņu spēkos, lai ieceri realizētu.

Lai gan Toms ar ģimeni dzīvo laukos un ir arī zeme, ar lauksaimniecību nedomājot nodarboties, jo, redzot apkārtējos, kas apkopj zemi, lopus, sapratuši, ka tā ir ļoti liela piesaiste mājai. “Māju un visu saimniecību atstāt nevar ilgāk par dienu. Tāpēc, nē, tas nav mums,” saka Toms.

Tirgus nevienu nežēlo, un mūsdienu tempā modes tendences visās jomās strauji mainās, padarot tās gaistošas. Toms tam piekrīt un saka, ka arī viņiem ir jaunas idejas: “To ir daudz ,un ar katru dienu nāk klāt, tikai līdztekus jau esošajiem pasūtījumiem laika par maz to īstenošanai.”