Nīcina, nīcina un vēl neiznīcina

Gandrīz neapkarojams. Arī zālienā, kas tiek kopts un pļauts, lai latvāņus īpaši nīcinātu, invazīvais augs ik pa laikam parādās atkal. Foto: Indars Krieviņš Arī zālienā, kas tiek kopts un pļauts, lai latvāņus īpaši nīcinātu, invazīvais augs ik pa laikam parādās atkal.

Vaives pagastā Kausiņu apvidus – lauki, ceļmalas un grāvmalas – ir invazīvā auga latvāņa tā pārņemtas, ka zemju īpašniekiem nemitīgi jādarbojas šī kaitīgā auga iznīdēšanā. Ne visos apkaimes īpašumos šovasar tas noticis vēlamā laikā, tāpēc ir iespēja, ka latvāņi, kas sāka ziedēt, varēs turpināt vairoties.

Nejaušība vai sakritība, bet drīz pēc tam, kad četri kaimiņi Kausiņu apkaimē par piekto – likuma nepaklausīgo – pastāstīja “Druvai”, latvāņiem pilnie, ziedēt gatavie lauki tika nokopti teju līdz ar zemi. Viens no zemju saim­niekiem, kas latvāņiem ļāvis augt brīvi, laikā neveicot augu nīdēšanu, tagad laukus tik pamatīgi nokopis, ka teju put sausā zeme. Tikai vietām mētājas latvāņu stumbeņu atlikumi. Kaimiņi nu var uzelpot.

Vaives pagasta pārvaldē “Druva” noskaidroja, ka Kausiņu apkaimē viens no zemju īpašniekiem ne šajā, ne iepriekšējos divos gados bīstamās audzes nav apkarojis, kā noteikumos paredzēts. 12. jūlijā pašvaldības veiktajā pārbaudē konstatēts, ka auga ierobežošana joprojām nenotiek. Pret īpašnieku uzsākta attiecīga lietvedība, ko paredz Augu aizsardzības likums un Ministru kabinetā apstiprinātie noteikumi. Šie lauki Vidzemes šosejas tuvumā jūlijā pārgājuši citam īpašniekam. Par to “Druvu” informēja pašvaldības speciāliste Evija Atvara. Jaunais īpašnieks tūlīt pat rīkojies, lai likums būtu ievērots. Latvāņu audzes vairs nav redzamas. Pašvaldība to izskaidro ar teritorijas jaunā īpašnieka lielāku rocību. E. Atvara skaidro, ka latvāņu ierobežošanas pasākumi zemju īpašniekiem nes lielākus vai mazākus, bet finansiālus izdevumus, turklāt nokopt līdzenu lauku neesot tas pats, kas attīrīt no latvāņiem grāvjus un jaunaudzes.

“Druva” pārliecinājās, cik dažādi Kausiņu apkaimē, kas ir pavisam netālu no Vaives pagasta pārvaldes, zemju īpašnieki šovasar cīnījušies ar invazīvo augu, lai nepieļautu tā ziedēšanu, kas pēc tam izraisa tā vairošanos tuvu un tālu. Vieni īpašnieki regulāri pļāvuši savas zemes platības, uzturot zemu zālāju. Tajos kā “teicamnieki” atkal aug latvānīši, bet ziedkopu nav. Kāds no kopto lauku īpašniekiem pacīnījies ar grāvmalas latvāņiem, nocērtot invazīvā auga ziedkopas. Ievainotie augi šīs vasaras saulē sažuvuši, sadeguši, veidojot tumši brūnu grāvmalu.

Cēsu novadā rit projekts saistībā ar iedzīvotāju informēšanu, kā veiksmīgāk ierobežojamas invazīvās augu sugas. Pēc divām nedēļām, 22. augustā, tiks rīkots seminārs, kurā Zane Gaiķe iepazīstinās interesentus ar Sosnovska latvāņa, Kanādas zeltslotiņas un puķu spriganes izplatību tieši Cēsu novadā un jau veiktajiem pasākumiem augu ierobežošanā. Ar novada zemju īpašniekiem aicināts tikties arī bioloģijas doktors Pēteris Evarts-Bunders, lai pastāstītu par bioloģiskās invāzijas ietekmi uz apkārtējo vidi un veidiem, kā nevēlamos augus ierobežot. Zane Gaiķe sākusi reģistrēt tos, kuri grib iedziļināties piedāvātajās tēmās. Izglītojošo darbību novada pašvaldība rīkojusi kopā ar Latvijas Vides aizsardzības fondu. Kļuvis skaidrs, ka nepieciešamas jaunas iniciatīvas vides stāvokļa uzlabošanā un vides apdraudējuma risku novēršanā.