Nevalstiskās organizācijas saņem humānos sūtījumus

SAŅEMTA LIELA APJOMA PALĪDZĪBA. Latvijas Sarkanā Krusta Cēsu komiteja negaidīti saņēmusi humāno kravu no Norvēģijas Sarkanā Krusta Haldenas nodaļas. Uzņēmuma SIA “Kom-Auto” atvēlētās telpas, kur uzglabāt sūtījumu, ir tik plašas, ka organizēt paku nogādāšanu tālāk ir ļoti ērti. Foto: no albuma Latvijas Sarkanā Krusta Cēsu komiteja negaidīti saņēmusi humāno kravu no Norvēģijas Sarkanā Krusta Haldenas nodaļas. Uzņēmuma SIA “Kom-Auto” atvēlētās telpas, kur uzglabāt sūtījumu, ir tik plašas, ka organizēt paku nogādāšanu tālāk ir ļoti ērti.

Lai gan novadnieki patlaban ļoti daudz palīdz ukraiņiem, nogādājot humānās kravas uz Ukrainu, tomēr arī pie mums ir cilvēki, kuriem nepieciešams atbalsts.

Pateicoties humānajiem sūtījumiem, ko saņem nevalstiskās organizācijas, ir lielāka iespēja palīdzēt vietējiem iedzīvotājiem. Tikko Latvijas Sarkanā Krusta (LSK) Cēsu komiteja saņēmusi humāno kravu no draugiem Norvēģijā – Norvēģijas Sarkanā Krusta Haldenas nodaļas.

Cēsu komitejas izpilddirektore Marina Orlova teic, ka ar Norvēģijas Sarkanā Krusta Haldenas nodaļu bija ilgstoša sadarbība, kas pirms trim gadiem beigusies, tad arī saņemta pēdējā humānās palīdzības krava: “Tomēr, lai gan vairs neesam sadarbības partneri, joprojām esam draugi. Tā pavisam negaidīti un ļoti ātri viņi sagatavoja un atsūtīja apģērbu, no kura daļa ir jaunas drēbes, un palīglīdzekļus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.”

Lai sūtījumu izkrautu, tika meklētas telpas un arī brīvprātīgie palīgi. LSK Cēsu komitejas padomes loceklis Jānis Goba uzrunāja SIA “Kom-Auto” īpašnieku Jāni Grūbi, kurš atvēlēja plašas telpas.

M.Orlova teic: “Nav vienkārši atrast telpas, kur izkraut šādu kravu. Bet tās, ko mums ierādīja uzņēmējs, ir tik lielas, ka varējām kastes sakraut rindās tā, lai būtu viegli organizēt tā saņemšanu tiem, kas atbalstu nogādā tālāk uz Cēsu komitejas nodaļām. Paldies arī brīvprātīgajiem, kuri operatīvi palīdzēja sūtījumu izkraut. Tagad gādāsim, lai palīdzību iespējami raiti varētu saņemt tie, kuriem tā visvairāk nepieciešama: trūcīgie, mazno­drošinātie, arī cilvēki no Ukrainas.”

Sieviešu klubs “Y`S Men klubs Cēsis” no draudzības kluba Dānijā (māsu kluba “Lemvig”) divas reizes gadā saņem humāno kravu, kurā ir gan drēbes, gan mēbeles, arī trauki. Pēdējā saņemtajā sūtījumā bija arī matrači, invalīdu ratiņi, staiguļi, autiņbiksītes senioriem. Kluba pārstāve Ineta Ozoliņa teic, ka dalībnieces sarūpēto aktīvi nogādā dažādām iestādēm: pansionātiem, patversmēm, SOS bērnu ciematam Valmierā, labdarības biedrībai “Be the light”, kurā vēršas arī Ukrainas iedzīvotāji, kas patlaban dzīvo Cēsīs. Tāpat Ineta Ozoliņa atklāj, ka tas apģērbs, kas cilvēkiem mazāk nepieciešams, nogādāts otrreizējai pārstrādei atbalsta centra “Pērle” specializētajām darbnīcām, jo vienā no tām pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem darbojas tekstila apstrādes darbnīcā, griežot audumu mazos gabaliņos, lai gatavotu paklājus vai pildījumus spilveniem.